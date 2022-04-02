38-й день войны России против Украины: главные события

На 38-й день войны, развязанной РФ против Украины, - в субботу, 2 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военнослужащие и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Армия Украины восстановила контроль над всей Киевской областью

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска восстановили контроль над всей территорией Киевской области. "Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчиков", - написала она на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 21:00 2 апреля по 6:00 5 апреля в освобожденных районах Киевской области будет действовать усиленный комендантский час.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Sky News призвал уехавших из украинской столицы жителей пока туда не возвращаться из-за продолжающихся к северу и востоку от города боев.

Газ из России перестал поступать в страны Балтии

С начала апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России. Об этом сообщил в интервью Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. По его словам, заявление Москвы о том, что за природный газ из РФ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, так как на них больше нельзя полагаться.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала (в дополнение к Клайпедскому. - Ред.) - чем быстрее, тем лучше", - сказал Барисс.

Кроме Клайпедского терминала сжиженного природного газа, в Латвии работает сегодня Инчукалнское подземное газохранилище.

Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал Владимира Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обвинил президента России Владимира Путина в том, что вторжением России в Украину нанесен ущерб во всем мире. Война усугубляет экономические и социальные проблемы, которые возникли во всем мире из-за пандемии COVID-19, подчеркнул Шольц.

"Это разрушение будущего далеко за пределами России и Украины", - указал он, выступая в Эссене. С точки зрения главы правительства Германии, Путин следует "империалистическому видению прошлых веков". Он не только несет смерть и разрушения в Украине, но и "разрушает будущее России". "Это большая, большая ошибка президента Путина", - подчеркнул канцлер ФРГ.

В восточных и южных регионах Украины продолжились тяжелые бои

В восточных и южных регионах Украины 2 апреля продолжались тяжелые бои, в частности за осажденный Мариуполь, рассказал советник президента страны Алексей Арестович. По его словам украинские войска отвоевали более 30 городов и сел под Киевом и удерживают линию фронта на востоке, продолжая контрнаступление в Херсонской области. Советник Зеленского отметил, что российские войска пытаются оцепить украинские в зоне Операции объединенных сил.

Ранее в тот же день Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ несут серьезные потери в Луганской области. По его информации, за сутки войска Украины на Донецком и Луганском направлениях отбили девять атак и уничтожили восемь танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

В ряде городов РФ прошли задержания на антивоенных акциях

В разных городах России проходят задержания участников антивоенных акций. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 19:00 в 17 городах задержали более 200 участников антивоенных акций. В Екатеринбурге полиция задержала не менее девяти человек. В Новосибирске было 18 задержанных.

В Петербурге задерживали и журналистов: в частности, корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня и корреспондентку Avtozak LIVE Ангелину Трофименко. Девушка была в жилетке "Пресса" и у нее было редакционное задание, отмечают ее коллеги.

Всего с начала протестов против войны с Украиной, по данным "ОВД-Инфо", российские силовики задержали более 15 380 человек.

Китай заявил, что не собирается обходить санкции против РФ

Официальный Пекин впервые однозначно заявил, что не собирается обходить западные санкции против Москвы. "Намеренно мы не делаем ничего, чтобы обойти санкции, введенные против России американцами и европейцами", - подчеркнул гендиректор департамента по европейским делам МИД Китая Ван Лутун на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Китай. Вместе с тем он подверг санкции критике и отметил, что КНР не является стороной конфликта и не может повлиять на Россию.

По гуманитарным коридорам эвакуировались более 4200 украинцев

По данным главы украинского министерства реинтеграции Ирины Верещук, за 2 апреля по гуманитарным коридорам удалось эвакуироваться 4217 украинцам. Из Бердянска и Мелитополя на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 263 человека, из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей городов Запорожской области, уточнила Верещук.

Она добавила, что 2 апреля из Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые утром 3 апреля продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска. Часть из них будет пытаться подъехать ближе к Мариуполю.

Киев сообщил об усилении РФ военной активности в Приднестровье

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия активизирует войска, размещенные в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в сводке Генштаба.

ЮНЕСКО сообщила о повреждении десятков памятников культуры в Украине

По данным ЮНЕСКО, с начала российского вторжения в Украину в этой стране пострадали 53 памятника культуры. В числе получивших повреждения - 29 религиозных объектов и 16 исторических зданий, указало учреждение ООН. Ущерб был подтвержден с помощью спутниковых изображений и очевидцев.

США выделяют дополнительную военную помощь Украине

США выделят еще 300 млн долларов на военную помощь Украине, заявил официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге. По его словам, речь идет в том числе о ракетных системах с лазерным наведением, беспилотных летательных аппаратах, бронированной колесной технике, боеприпасах, приборах ночного видения и защищенных системах связи.

Кроме того, США предоставляют Украине спасательное оборудование и материалы, которые могут быть задействованы в случае применения Россией химического и биологического оружия против Украины, объявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге.

Со своей стороны, председатель Европейского парламента Роберта Метсола после встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком в Киеве пообещала Украине пообещала, что финансовая, военная и гуманитарная помощь Европейского Союза этой стране будет "продолжаться и увеличиваться".

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