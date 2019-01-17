38 раз вокруг Земли, или Германия застряла в пробках

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) опубликовал отчет о пробках за 2018 год. Для тех, кто ездит по немецким автобанам, в нем нет ничего утешительного.
Когда в Германии исчезнут пробки, сразу наступит конец света. Так можно перефразировать известную легенду о вечном строительстве Кельнского собора. Судя по немецкой дорожной статистике, о судьбе человечества пока можно не беспокоиться.
В 2018 году в Германии на автобанах было зарегистрировано в общей сложности около 745 тысяч пробок - в среднем более чем по две тысячи ежедневно. Об этом сообщил Общегерманский автомобильный клуб (ADAC). По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился примерно на три процента.
Общая протяженность всех пробок за год выросла на пять процентов до полутора миллиона километров, что - для наглядности - составляет 38 раз вокруг земного шара. В 2012 году этот показатель равнялся 595 тысячам километров. Миллионный рубеж был преодолен в 2015 году, то есть субъективные наблюдения немецких водителей твердо подкрепляются вполне реальными цифрами.
Что приводит к образованию пробок
Среди основных причин роста числа и протяженности пробок на автобанах в прошлом году эксперты называют увеличение интенсивности движения - общего пробега машин на 0,4 процента, а также на 3 процента - числа строек и мест, в которых осуществлялись ремонтные работы.
Помимо строек основными причинами возникновения пробок на автобанах являются ДТП, поломки машин , если они при этом блокируют одну из полос движения, неблагоприятные метеоусловия, а также так называемые "гонки слонов" (Elefantenrennen), когда водители грузовых машин идут на затяжной обгон других грузовиков.
Общее время, потрачнное водителями на стояние в пробках в 2018 году, составило 459 тысяч часов. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом не увеличился. То есть, получается, что пробки росли, но двигались водители в них все же немного быстрее.
География немецких пробок
Среди федеральных земель печальное лидерство сохраняет Северный Рейн - Вестфалия - самая многонаселенная немецкая земля. На здешние скоростные дороги пришлось 35 процентов всех пробок в Германии. Второе и третье места сохранили за собой Бавария (17 процентов) и Баден-Вюртемберг (11 процентов). Они также находятся в первых тройках по общей протяженности пробок и времени нахождения в них.
В анти-рейтинге отдельных федеральных трасс прочно лидирует автобан A3 (Кельн - Франкфурт-на-Майне - Пассау). На втором месте впервые оказался автобан А1 (Любек - Гамбург - Кельн). На третьем - автобан А5 (Базель - Карлсруэ - Франкфурт). Самым богатым на пробки отрезком остается участок трассы А3 от австрийской границы до баварского города Пассау из-за пограничного контроля, введенного здесь во время обострения миграционного кризиса и продолжающегося до сих пор.
Дни недели
Среди дней недели по количеству и протяженности пробок на первое место вышли среды, оттеснив на второе место четверги - по 5900 и 5800 километров пробок соответственно. Далее следуют вторники (5300 километров) и пятницы (5100 километров). Намного лучше дела обстоят в выходные дни - всего в среднем 1500 километров пробок по субботам и 1400 километров по воскресеньям. Отметим, что в выходные дни на немецкие автобаны запрещено выезжать грузовикам, если нет особого разрешения, которое выдается, например, для транспортировки скоропортящихся продуктов.
Самым неприятным для водителей и пассажиров днем 2018 года оказался четверг, 28 июня. В этот рабочий день начались каникулы сразу в трех федеральных землях, что усугубило ситуацию и привело к образованию пробок общей протяженностью 13 тысяч километров.
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