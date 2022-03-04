Что делать после ДТП на автобане в Германии

Что делать, если вы попали в аварию на автобане в Германии? В такой ситуации важно соблюдать спокойствие и не паниковать, чтобы далее действовать правильно, не совершая ошибок, чреватых серьезными последствиями. В случае ДТП на скоростной трассе другие водители издалека не всегда могут распознать аварию и понять, что случилось. Поэтому участникам происшествия нужно сначала позаботиться о собственной безопасности и обозначить место ДТП надлежащим образом.

Важная последовательность

ДТП на автобанах происходят разные: от легких соприкосновений до тяжелых катастроф, но общая последовательность действий после аварии выглядит таким образом:

1. Обезопасить себя,

2. Обезопасить и обозначить место аварии,

3. Вызвать спасателей и при необходимости скорую помощь и полицию,

4. Оказать первую помощь, если есть пострадавшие.

Говоря другими словами, начав первым делом оказывать помощь пострадавшим, не вызвав спасателей и не проделав других необходимых действий, вы совершите ошибку. В немецких автошколах при изучении этих правил часто возникают споры, объяснимые вполне понятными человеческими эмоциями: сначала помочь раненым, а потом думать об остальном. Однако нарушение этой последовательности может привести и приводит к более тяжким последствиям. Конечно, если есть возможность, перечисленные действия можно распределить на разных людей и выполнять одновременно.

Авария на автобане A9 Мюнхен-Берлин

Что делать после аварии?

1. Включить мигающую световую сигнализацию и надеть светоотражающий жилет. Жилеты для водителя и пассажиров должны храниться в салоне. Нельзя выключать фары и габаритные огни, особенно в темное время суток.

2. Внимательно наблюдая за движением, осторожно покинуть салон со стороны ближайшего отбойника. Если машина остановилась на обочине или на правой полосе, водитель должен покидать салон через правую пассажирскую дверь, чтобы не попасть под проезжающие мимо машины. Пассажирам на задних сидениях следует поступать таким же образом. После этого водитель и пассажиры по возможности должны оставаться за отбойником (Schutzplanke). При остановке на левой полосе, выходить нужно с левой стороны. В таком случае ждать прибытия спасателей и полиции нужно будет между разделительными отбойниками посредине автобана. Перебегать через проезжую часть на обочину - опасно для жизни. Оставаться в машине тоже нельзя.

3. Установить треугольный знак аварийной остановки (Warndreieck) на расстоянии не менее 150 метров от места аварии. Идти к месту установки знака и возвращаться обратно следует за отбойником. Знак - нести перед собой, чтобы вас было лучше видно.

4. Вызвать спасателей, если есть пострадавшие. Для этого нужно позвонить по номеру 112 или дойти до ближайшей стойки экстренной связи (Notrufsäule). Где они расположены, можно прочитать здесь: Что делать, если на немецком автобане сломалась машина

5. Если машина или несколько машин блокируют проезжую часть, нужно обязательно вызвать полицию по номеру 110 или через стойку экстренной связи. Дорожная полиция обозначит место ДТП световыми сигналами или специальными табло, а также позаботится о дальнейших необходимых действиях.

6. В случае необходимости - оказать первую помощь пострадавшим.

7. Обменяться данными о страховке с другими участниками аварии и заполнить Европейский отчет о ДТП (Europäischer Unfallbericht).

Автомобиль пожарной службы проезжает к месту ДТП на автобане А2 по спасательному коридору (нем. Rettungsgasse), образованному водителями машин

Можно ли не вызывать полицию?

От вызова полиции на место можно отказаться, если на это согласны все участники ДТП, никто не получил серьезных травм и машины не блокируют проезжую часть. Обязательно полицию следует вызывать при тяжелых телесных повреждениях и авариях со смертельным исходом.

Даже если речь идет о незначительной царапине на лаке, но кто-то из участников аварии настаивает на вызове полиции для составления протокола, он имеет на это полное право. В таком случае другие участники ДТП обязаны оставаться на месте аварии. Плата за выезд полиции не взимается. Однако на месте сотрудники полиции могут выписать штрафы за нарушение правил. Вы не обозначили место ДТП, не съехали на обочину после легкого ДТП или убрали важные следы аварии до прибытия полиции? Это стоит 30 евро.

Спасательные работы после ночного ДТП на автобане А5

Что грозит за бегство с места происшествия

Оставление места ДТП без разрешения или соблюдения необходимых формальностей (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) является в Германии уголовным преступлением - § 142 УК ФРГ. Наказание - от денежного штрафа до трех лет лишения свободы. Плюс два или три штрафных балла в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. В зависимости от обстоятельств законодательство также предусматривает возможность временного запрета на управление автомобилем или мотоциклом на срок до трех месяцев, а также лишения водительских прав. Касается это не только непосредственных виновников ДТП, но и тех, кто как-то мог повлиять на возникновение аварии.