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35-летие мирной революции в ГДР: Шольц о единстве и Украине

Ольга Лебедева
9 октября 2024 г.

В Лейпциге проходят торжества в годовщину мирной революции ГДР. Участники демонстрации 9 октября 1989 года изменили мир, заявил канцлер Германии. Немцы являются единым народом, несмотря на все трудности, указал он.

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отдал дань мужеству участников мирных демонстраций в ГДР в конце 1980-х годов, которые в конечном итоге привели к падению Берлинской стены. "9 октября 1989 года изменило мир. Вы изменили мир в этот день", - заявил он в среду, 9 октября, в Лейпциге на торжественном мероприятии, посвященном 35-летней годовщине мирной революции в ГДР.

"Немцы - один народ, несмотря на все трудности"

Участники демонстраций преодолели несвободу, страх и произвол "штази", напомнил Шольц на совместной церемонии Лейпцига и федеральной земли Саксония. Он признал, что "совершенного единства" Германии спустя 35 лет достичь все еще не удалось. "Мы празднуем не то, что достигли всего, а то, что смогли достичь, несмотря на все. Мы - один народ, вопреки всем трудностям, вопреки ошибкам и сопротивлению. Нас объединяет больше, чем нас может когда-либо разделять", - подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц также резко осудил использование одного из главных лозунгов восточногерманских демонстрантов - "Народ - это мы" - сегодняшними популистами и экстремистами. Говоря "мы", они имеют в виду "не вы", говоря "народ", они подразумевают расу, пояснил он.

Наследие мирной революции требует и помогать Украине

Одновременно Шольц выразил уверенность, что наследие мирной революции требует о немцев и отстаивать свободу Украины, право украинцев на демократию и на мир. "И при этом мы никогда не откажемся от цели вновь найти путь, которым мы сможем обеспечить мир посредством сотрудничества в будущем", - добавил он.

На мероприятии также выступила бывшая активистка движения за гражданские права в ГДР и уполномоченная по учету данных министерства госбезопасности ("штази") Марианне Биртлер (Marianne Birthler).

Кроме того, в рамках торжеств состоится традиционная молитва за мир в церкви Святого Николая, которая была одним из важнейших мест мирной революции и понедельничных демонстраций. Вечером в центре Лейпцига также пройдет фестиваль света на пути демонстрантов по внутреннему транспортному кольцу города.

Решающая демонстрация в Лейпциге

В Лейпциге 9 октября 1989 года против правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) решились выступить около 70 тысяч человек из всех слоев общества. Они скандировали лозунги "Нет насилию", "Народ - это мы", "Свобода, свободные выборы!", многие держали в руках свечи. Это была самая массовая демонстрация за всю историю ГДР, где протесты против коммунистического строя были запрещены в принципе.

В город к тому моменту были введены танки, повсюду стояли вооруженные солдаты и полицейские. Многие из протестующих готовились к худшему, но силы безопасности не вмешались. Демонстранты прошли через центр города, в том числе мимо здания местных органов госбезопасности. Ровно через месяц после судьбоносной демонстрации в Лейпциге, 9 ноября 1989 года, пала Берлинская стена.

 

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