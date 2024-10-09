35-летие мирной революции в ГДР: Шольц о единстве и Украине

В Лейпциге проходят торжества в годовщину мирной революции ГДР. Участники демонстрации 9 октября 1989 года изменили мир, заявил канцлер Германии. Немцы являются единым народом, несмотря на все трудности, указал он.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отдал дань мужеству участников мирных демонстраций в ГДР в конце 1980-х годов, которые в конечном итоге привели к падению Берлинской стены. "9 октября 1989 года изменило мир. Вы изменили мир в этот день", - заявил он в среду, 9 октября, в Лейпциге на торжественном мероприятии, посвященном 35-летней годовщине мирной революции в ГДР.

"Немцы - один народ, несмотря на все трудности"

Участники демонстраций преодолели несвободу, страх и произвол "штази", напомнил Шольц на совместной церемонии Лейпцига и федеральной земли Саксония. Он признал, что "совершенного единства" Германии спустя 35 лет достичь все еще не удалось. "Мы празднуем не то, что достигли всего, а то, что смогли достичь, несмотря на все. Мы - один народ, вопреки всем трудностям, вопреки ошибкам и сопротивлению. Нас объединяет больше, чем нас может когда-либо разделять", - подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц также резко осудил использование одного из главных лозунгов восточногерманских демонстрантов - "Народ - это мы" - сегодняшними популистами и экстремистами. Говоря "мы", они имеют в виду "не вы", говоря "народ", они подразумевают расу, пояснил он.

Наследие мирной революции требует и помогать Украине

Одновременно Шольц выразил уверенность, что наследие мирной революции требует о немцев и отстаивать свободу Украины, право украинцев на демократию и на мир. "И при этом мы никогда не откажемся от цели вновь найти путь, которым мы сможем обеспечить мир посредством сотрудничества в будущем", - добавил он.

На мероприятии также выступила бывшая активистка движения за гражданские права в ГДР и уполномоченная по учету данных министерства госбезопасности ("штази") Марианне Биртлер (Marianne Birthler).

Кроме того, в рамках торжеств состоится традиционная молитва за мир в церкви Святого Николая, которая была одним из важнейших мест мирной революции и понедельничных демонстраций. Вечером в центре Лейпцига также пройдет фестиваль света на пути демонстрантов по внутреннему транспортному кольцу города.

Решающая демонстрация в Лейпциге

В Лейпциге 9 октября 1989 года против правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) решились выступить около 70 тысяч человек из всех слоев общества. Они скандировали лозунги "Нет насилию", "Народ - это мы", "Свобода, свободные выборы!", многие держали в руках свечи. Это была самая массовая демонстрация за всю историю ГДР, где протесты против коммунистического строя были запрещены в принципе.

В город к тому моменту были введены танки, повсюду стояли вооруженные солдаты и полицейские. Многие из протестующих готовились к худшему, но силы безопасности не вмешались. Демонстранты прошли через центр города, в том числе мимо здания местных органов госбезопасности. Ровно через месяц после судьбоносной демонстрации в Лейпциге, 9 ноября 1989 года, пала Берлинская стена.