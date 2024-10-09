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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал сограждан к защите демократии

Роман Сулима
9 октября 2024 г.

В преддверии церемонии в Лейпциге, посвященной юбилею мирной революции, канцлер Германии напомнил лозунг демонстрантов в ГДР - "Мы - народ" и призвал защищать демократию от экстремистов.

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Рабочие в Лейпциге крепят цифры "89" на стеклянном фасаде одного из зданий
Лейпциг готовится отпраздновать годовщину мирной революции 9 октября 1989 годаФото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в преддверии церемонии в Лейпциге, посвященной 35-летнему юбилею "мирной революции" в ГДР,призвал сограждан защищать демократию от экстремистов. В видеообращении, опубликованном в соцсети Х в среду, 9 октября, он напомнил лозунг участников тогдашних массовых демонстраций: "Мы - народ". "Призывом многих было: "Мы принадлежим друг другу! Какими бы разными мы ни были, нас объединяет стремление к свободе, достоинству и справедливости", - сказал Шольц и добавил: "Мы не позволим экстремистам отнять у нас этот лозунг"!

Олаф Шольц отметил мужество демонстрантов того времени, вышедших на акцию протеста "вопреки всем предостережениям и угрозам со стороны государственной власти, несмотря на слухи об увеличенных запасах донорской крови и дополнительных сменах в лейпцигских больницах". "Тем самым народ возвестил о конце диктаторской системы в ГДР. От той лейпцигской "ночи отваги"  к мирному воссоединению Германии вел прямой путь", - сказал Шольц, высказав мнрение, что фразы "Мы - народ" и "Мы - один народ" должны быть "в каждом учебнике истории".

Шольц выступит на церемонии в Лепциге

Канцлер ФРГ признал, что после воссоединения Германии не все было успешным. "Когда мы сегодня празднуем 35-летие мирной революции, мы не празднуем идеальное единство, не говоря уже о полном единстве", - констатировал он. Однако "нам удалось невероятно много, несмотря ни на что" и народ Германии спустя эти годы "объединяет гораздо больше, чем разделяет", подчеркнул Олаф Шольц.

Во второй половине дня 9 октября Шольц выступит с речью на торжественной церемонии в Лейпциге. Ожидается также выступление бывшей активистки движения за гражданские права в ГДР и уполномоченной по учету данных "Штази" Марианне Биртлер (Marianne Birthler).

Юбилей "мирной революции" в ГДР

В Лейпциге 9 октября 1989 года против правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) решились выступить около 70 тысяч человек из всех слоев общества. Это была самая массовая демонстрация за всю историю ГДР, где протесты против коммунистического строя были запрещены в принципе. В город к тому моменту были введены танки, повсюду стояли вооруженные солдаты и полицейские.

Многие из протестующих готовились к худшему, в том числе к тому, что полиция начнет стрелять. Люди помнили, что в июне того же года были жестоко подавлены протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда погибли, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Однако трагедии не произошло. Демонстранты прошел через центр города, в том числе мимо здания местных органов госбезопасности. Они скандировали "Мы - народ!", "Свобода, свободные выборы!", "Нет насилию!", многие из них держали в руках свечи.

Ровно через месяц после судьбоносной демонстрации в Лейпциге, 9 ноября 1989 года, пала Берлинская стена.

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