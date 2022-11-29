279-й день войны: G7 и НАТО обещают помощь Украине

На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 28 ноября, российские войска пытаются удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии и ведут контрнаступление, освобождая населенные пункты своей страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Обстрелы украинских городов

В ночь на 29 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. По словам главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, несколько ракет попали в частное предприятие, уничтожены производственные помещения, вспыхнувший пожар был потушен. никто не погиб и не ранен. Кроме того, армия РФ обстреляла Червоногригоровскую поселковую общину из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии, пострадавших нет.

Во второй половине дня российские войска нанесли удар из тяжелой артиллерии по Мирской громаде в Никопольском районе Днепропетровской области, ранена пожилая женщина, повреждены несколько частных домов, хозяйственная постройка и газопровод, сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Ночью и утром армия РФ обстреливала Донецкую область, сообщил глава региональной военной администрации Павел Кириленко. На Донецком направлении под обстрелы попали города Константиновка, Красногоровка, Курахово и Марьинка. На Горловском направлении повреждены дома в селах Пивничное Торецкой городской общины и Николаевка Константиновской городской общины. На Лисичанском направлении один человек ранен в Северской городской общине.

Ситуация на фронтах

Всего за сутки противник нанес по территории Украины один ракетный удар (по Ковшаровке Харьковской области), 26 авиационных и 10 обстрелов из РСЗО позиций украинских войск, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Украинское командование сообщило также об отражении попыток россиян наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В Запорожском направлении российская армия обороняется, а на Криворожском и Херсонском - ведет позиционную оборону, указывается в сводке.

По данным Генштаба, ВСУ нанесли удар по войскам РФ в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань в Запорожской области и Лутугино на Луганщине, в результате чего 470 российских солдат получили ранения, уничтожены 50 единиц военной техники разных типов, а также склад боеприпасов. Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы и позициям ЗРК.

На Кинбурнской косе в Николаевской области российские войска осуществляют перегруппировку, сообщил начальник украинского объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в ходе телемарафона.

В Белгородской области России зафиксированы обстрелы в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка, где повреждена кровля на одном из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. Устраняются повреждения газопровода и линии электропередачи.

Анализы западных военных экспертов

В британском Минобороны полагают, что в последние три месяца силы РФ в значительной степени прекратили разворачивать батальонные тактические группы (БТГ). Крупномасштабные боестолкновения в Украине выявили несколько внутренних недостатков концепции БТГ, объединяющих батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и артиллерию, указывает ведомство.

Так, относительно небольшое количество боевой пехоты часто оказывалось недостаточным, а децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать преимущество в количестве орудий. Лишь немногие командиры батальонных тактических групп были наделены полномочиями гибко использовать возможности БТГ таким образом, как это предполагает концепция, подчеркивает британское Минобороны.

Развертывание российских сил в Беларуси в ноябре 2022 года, вероятно, является частью усилий РФ провести информационную операцию, нацеленную на Украину и страны Запада, а не подготовить повторный ввод войск в Украину с севера, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке. Спутниковые снимки середины ноября указывают на увеличение российской техники на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области. Эти развертывания, судя по всему, поддерживают усилия России по обучению своих сил и не являются подготовкой боевых действий из Беларуси, отмечают аналитики.

Работники Государственного бюро расследований Украины задержали "бывшего замглавы мэра" Херсона, который во время оккупации города работал на ВС РФ, пишет "Украинская правда" (УП). По данным источника УП, речь идет о Владимире Пепеле, задержанном 28 ноября по подозрению в коллаборационизме.

Расследования военных преступлений

В селе Правдино под Херсоном после отступления войск РФ обнаружена общая могила минимум с шестью телами, пишет The New York Times. По данным издания, речь идет о свидетельствах возможных военных преступлений - руки у найденных трупов стянуты за спиной, а глаза закрыты повязками, что, вероятно, говорит о том, что их убили выстрелами в упор. По сведениям газеты, погибшие работали охранниками местного сельхозпредприятия.

Министры юстиции стран "большой семерки" договорились расширить поддержку Украины в расследовании военных преступлений в Украине и наказании виновных, а также координировать свои действия в этом вопросе. По словам министра юстиции Германии Марко Бушмана (Marco Buschmann), страны G7 могут помочь в сборе улик, которых набираются сотни тысяч. В подписанной по итогам встречи в Берлине декларации подчеркивается, что страны "Группы семи" договорились о более эффективном обмене доказательствами и их взаимном признании. По словам Марко Бушмана, это сэкономит работу и защитит жертв - в частности, сексуального насилия - от повторной травмы из-за необходимости по нескольку раз делиться своими переживаниями с неизвестными следователями. Для этих целей в каждом из государств G7 будет создан национальный контактный центр. Страны G7 также выразили согласие в том, что российское руководство должно быть привлечено к ответственности.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит присутствие на всех АЭС Украины для защиты энергетической инфраструктуры страны. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он продолжит совместную работу по срочному созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Помощь Украине

США объявили о выделении 53 млн долларов (51 млн евро) на закупку оборудования для энергосистем Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, в результате которых миллионы людей остались без света и отопления. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

Украина получила новую военную технику из стран ЕС. Так из Словакии прибыли 30 БМП-1. Как заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, они были переданы украинской стороне на основании соглашения с Германией.

Кроме того, украинская армия получила еще одну французскую реактивную систему залпового огня LRU, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Испания же пообещала предоставить Киеву дополнительные системы ПВО и генераторы, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

НАТО пообещала Киеву дальнейшую поддержку в защите Украины от агрессивной войны России. В совместном заявлении, принятом на встрече министров иностранных дел стран альянса в Бухаресте, говорится, что Украине будет предоставлена помощь в "укреплении ее способности к сопротивлению, защите населения и противостоянии российским кампаниям дезинформации и лжи". Помимо прочего речь идет о восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и защите ее населения от ракетных ударов. При этом оговорено, что поддержка будет оказываться "столько, сколько потребуется". В связи со стремлением Украины вступить в НАТО, министры дали понять, что на данный момент рассчитывать на ускоренную процедуру приема не следует.

Украина запросила у НАТО ЗРК ПВО и ПРО Patriot, оснащенные управляемыми ракетами "поверхность-воздух". Киев "срочно" нуждается в этих комплексах, указал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран альянса. Польша ранее призывала Берлин предоставить Украине Patriot, однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) c оговорками высказалась в Бухаресте по поводу передачи. По ее словам, НАТО должна обеспечить наличие достаточного количества оборонных систем "в зоне альянса".

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписала с эстонским разработчиком Milrem Robotics контракт на поставку Украине 14 беспилотных наземных машин THeMIS, говорится в сообщении эстонской компании. 7 дронов TheMIS будут поставлены в Украину до конца текущего года, а остальные - во втором квартале 2023-го. Первая партия будет предназначена для эвакуации раненых с поля боя, а вторая будет переоборудована для разминирования. Финансировать этот проект будет министерство обороны ФРГ.

Министр юстиции Украины Денис Малюська вновь заявил о требовании Киева, чтобы Россия в будущем выплатила репарации. Он оценил нанесенный российским вторжением ущерб в 150 миллиардов долларов. В эту сумму не входит прямой ущерб экономике и расходы на помощь раненым и семьям погибших, подчеркнул украинский министр.

Осужденных из России используют в войне

Создатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что его ЧВК завербовала в российской тюрьме гражданина Замбии, позднее погибшего на войне в Украине. Как утверждает Пригожин, замбиец знал о ЧВК Вагнера "лишь понаслышке", однако изъявил стремление присоединиться к группе. МИД Замбии в середине ноября сообщил, что 23-летний гражданин страны погиб 22 сентября.

На "Уралвагонзавод", выпускающий танки Т-72 и Т-90, будут отправлены 250 заключенных, приговоренных судом к принуди­тельным работам и отбывающих наказание в Нижнем Тагиле, пишет издание "Важные истории" со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Свердловской области. Там уточнили, что заключенные будут работать операторами станков, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками, слесарями и машинистами крана. ТАСС передает, что они будут привлекаться к вспомогательным работам и не получат доступ к секретной информации.

Влияние войны на мировую экономику

Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста развивающихся экономик на 2023 год, объяснив это сохраняющимся воздействием войны России в Украине, пандемией COVID-19 и жесткими условиями денежно-кредитной политики. Реальный рост ВВП в таких странах составит в предстоящем году 3,8 процента, ожидают эксперты. Предыдущий прогноз предполагал рост на 4,1 процента.

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