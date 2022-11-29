G7 совместно расследует военные преступления в Украине

Страны "большой семерки" будут координировать свои действия в расследовании военных преступлений в Украине и наказании виновных. Во встрече министров юстиции стран G7 участвовали представители Киева.

"Большая семерка" ведущих промышленно развитых стран (G7) намерена расширить поддержку Украины в расследовании военных преступлений и преследовании виновных. С момента нападения России на Украину в феврале следственные органы в Киеве выявили 50 тысяч случаев военных преступлений и примерно 600 подозреваемых в таких преступлениях, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) на встрече глав Минюстов стран G7 в Берлине во вторник, 29 ноября.

По словам Бушмана, страны "большой семерки" могут помочь в сборе улик, которых набираются сотни тысяч. Немецкий министр отметил, что находящихся в Германии украинских беженцев призывают сообщить о возможных военных преступлениях. Вместе с тем, как указал Марко Бушман, все страны G7 согласны с тем, что российское руководство должно быть привлечено к ответственности.

В подписанной по итогам встречи в Берлине декларации подчеркивается, что страны "Группы семи" договорились о более эффективном обмене доказательствами и их взаимном признании. По словам Марко Бушмана, это сэкономит работу и защитит жертв - в частности, сексуального насилия - от повторной травмы из-за необходимости по нескольку раз делиться своими переживаниями с неизвестными следователями. Для этих целей в каждом из государств G7 будет создан национальный контактный центр.

Во встрече министров юстиции стран "большой семерки" в Берлине участвовали представители Украины, а также международных и национальных правоохранительных органов.

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