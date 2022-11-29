Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Польются ли в Украину деньги? На Киевском инвестиционном форуме в Брюсселе определяли будущее украинской столицы. Участники пояснили, почему даже во время войны нужно вести бизнес в Киеве.

В столице Украины звучат сирены воздушной тревоги, а в Брюсселе эксперты и политики из разных стран решают, как привлечь инвестиции в Киев во время и после войны. Капиталовложения и война - совместимые ли это понятия? Большинство участников Киевского инвестиционного форума, впервые прошедшего не в столице Украины, а в столице Бельгии, уверены, что вполне.

Инвесторы готовы поддержать Украину в значительной степени из-за того, что сейчас происходит в стране, говорит мэр Брюсселя Филипп Клоз. "Такой интерес вряд ли возник бы, если бы не война, - считает он. - А этот форум - возможность установить первые контакты".

Согласно последним прогнозам Всемирного банка, ВВП Украины из-за российской агрессии сократится в 2022 году на 35 процентов, а на восстановление Украины потребуется 350 миллиардов долларов - объем, в полтора раза превышающий довоенный ВВП Украины.

У инвесторов в Украину есть мощная поддержка

Как сгенерировать такую сумму в условиях войны, решают в Еврокомиссии, странах Европейского Союза, международных организациях и концернах совместно с украинскими властями и бизнесом. Их представители встретились на форуме в Брюсселе, что само по себе уже многое значит, считает региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) группы Всемирного банка Рана Карадшех.

Брюссель, здание ратуши, где прошел Киевский инвестиционный форум Фото: Robin Rayne/AP Photo/picture alliance

"Украинцы приехали на форум и продемонстрировали, насколько они полны решимости поддерживать экономику и общество своей страны - это крайне важно, - говорит она. - Для нас же не менее важно показать, что мы не оставим Украину в беде и готовы ее поддерживать". Присутствие на инвестиционном форуме представителей разных сфер бизнеса, международных финансовых институций и Еврокомиссии - это знак того, что у инвестиций в Украину есть поддержка, несмотря на риски, подчеркивает Карадшех.

Стойкость украинцев как гарантия успеха

По данным украинского правительства, сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 86 процентов компаний в стране приостановили работу. Сегодня 45 процентов частных предприятий в Украине функционируют на полную мощность, еще 42 процента - частично. "Это показывает чрезвычайное умение сопротивляться украинских предпринимателей", - указывает Карадшех. Многие эксперты называют это качество одним из главных преимуществ для инвестиций в Украину. "Сегодня в Европе ничто не может превзойти стойкость украинцев", - подчеркнула и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова.

По ее мнению, помимо человеческого капитала и стрессоустойчивости украинского общества, инвесторов в Украине должны заинтересовать сельское хозяйство - страну считают "мировой житницей" и редкое сырье для "зеленой" экономики, например никель и кадмий. Особо она выделила уровень цифровизации в Украине, назвав ее самой развитой в этом отношении страной на европейском континенте. "Война только ускорила этот процесс", - констатировала Матернова. Еще один положительный фактор, на который она указала, - лучшая армия в Европе. "Вкладывая в Украину, вы вкладываете в будущего члена ЕС", - процитировала представительница Еврокомиссии канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Послевоенный Киев - город будущего?

Еще один уникальный шанс как для самой Украины, так и для инвесторов, - это то, что для восстановления Украины после войны можно будет применить самые современные технологии энергоэффективности и экологичности, указывает Рана Карадшех.

Виталий Кличко выступает по видеосвязи Фото: Xenia Polska/DW

"Мое видение будущего - это Украина без ископаемых источников энергии, - говорит мэр Парижа Анн Идальго. - Украина могла бы стать для всех нас примером зеленой энергетики". Киев должен превратиться в один из ведущих европейских городов, уверены и другие мэры, среди которых Виталий Кличко. Участвуя в форуме по видеосвязи, он заявил о цели модернизировать киевскую инфраструктуру на основе современных технологий, отстроить динамичный "город для здоровой жизни" с привлекательными условиями для бизнеса.

Опасности и риски для инвесторов

Однако украинская реальность - война, ежедневные разрушения и полная неопределенность относительно будущего - это очевидные риски, которые не может игнорировать ни один инвестор. Для их снижения на форуме перечислили ряд требований: гарантии от политического сектора, донорские средства для восстановления инфраструктуры и, следовательно, улучшение условий капиталовложения, финансовые механизмы абсорбции рисков. Самим инвесторам настоятельно рекомендуют диверсифицировать риски: "Сейчас не время строить мост за 200 миллионов. Возможно, лучше построить сто мостов по два миллиона: вкладывать в разные небольшие проекты, чтобы враг не смог разбомбить или разрушить все", - говорит глава украинского офиса Европейского инвестиционного банка (финансового института стран ЕС) Жан-Эрик де Загон.

Никто не в силах предсказать, когда и как наступит мир в Украине, однако тщательно планировать восстановление и средства на него необходимо уже сейчас - таким был лейтмотив конференции. "Если бы я была европейским инвестором с большими деньгами, я бы, наверное, повременила с постройкой завода в Украине, - говорит участница форума директор коммуникаций украинской корпорации "Фармак" Евгения Пиддубна. - Я бы рассматривала инвестиции в более широком смысле, необязательно во что-то осязаемое, например, в работающие сейчас в Украине стартапы. Или в трансфер технологий - как в фармацевтике: вы делитесь опытом, а мы в Украине производим и все риски остаются у нас".

Нематериальные инвестиции

Готовность делиться технологиями и экспертным опытом не менее важны для восстановления страны, чем инфраструктура и финансы.

"Как инвесторы мы хотим понять, где именно мы нужны, - говорит глава отдела политического диалога, стратегии и анализа фонда BMW Foundation Herbert Quandt Грегуар Роос. - Судя по тому, что сейчас происходит в Украине, нужно вкладывать в развитие и поддержание ответственного лидерства. У нас также есть акселератор стартапов, и мы пытаемся продвигать в Европе экосистему украинских стартапов - у них гигантский потенциал. Наша мечта - чтобы киевский акселератор стал лидером в Европе, потому что Киев, по-моему, - лучшее место для предпринимателей, по крайней мере, в сфере информационных технологий".

Мэры европейских городов и Владимир Кличко на Киевском инвестиционном форуме Фото: HATIM KAGHAT/BELGA/AFP

Мэры Парижа, Рима, Брюсселя, Риги на форуме заявили, что помогут строить современный, процветающий Киев. Опытом и ноу-хау готовы поделиться 30 лет назад переживший войну и осаду Сараево, и город технологий Хельсинки. Он тоже еще не забыл "трагическую и жестокую историю с нашим восточным соседом", рассказал мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен и предложил "конструктивный урок из финского опыта": "Надлежащее управление, добросовестная администрация без коррупции и верховенство закона - это все, что имеет значение в долгосрочной перспективе".

Глава украинского офиса Европейского инвестиционного банка заверил, что государственное финансирование в Украине стало более подотчетным, чем еще 15 лет назад. "Мы с братом будем телохранителями ваших инвестиций", - пообещал с экрана киевский мэр Виталий Кличко. На сцене его брат Владимир, основатель фонда Klitschko Ventures, одобрительно кивнул.

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