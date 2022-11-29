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Киев без электричества Фото: Oleksii Chumachenko/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

Польются ли в Украину деньги? На Киевском инвестиционном форуме в Брюсселе определяли будущее украинской столицы. Участники пояснили, почему даже во время войны нужно вести бизнес в Киеве.

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В столице Украины звучат сирены воздушной тревоги, а в Брюсселе эксперты и политики из разных стран решают, как привлечь инвестиции в Киев во время и после войны. Капиталовложения и война - совместимые ли это понятия? Большинство участников Киевского инвестиционного форума, впервые прошедшего не в столице Украины, а в столице Бельгии, уверены, что вполне.

Инвесторы готовы поддержать Украину в значительной степени из-за того, что сейчас происходит в стране, говорит мэр Брюсселя Филипп Клоз. "Такой интерес вряд ли возник бы, если бы не война, - считает он. - А этот форум - возможность установить первые контакты".

Согласно последним прогнозам Всемирного банка, ВВП Украины из-за российской агрессии сократится в 2022 году на 35 процентов, а на восстановление Украины потребуется 350 миллиардов долларов - объем, в полтора раза превышающий довоенный ВВП Украины.

У инвесторов в Украину есть мощная поддержка

Как сгенерировать такую сумму в условиях войны, решают в Еврокомиссии, странах Европейского Союза, международных организациях и концернах совместно с украинскими властями и бизнесом. Их представители встретились на форуме в Брюсселе, что само по себе уже многое значит, считает региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) группы Всемирного банка Рана Карадшех.

Брюссель, здание ратуши, где прошел Киевский инвестиционный форум
Брюссель, здание ратуши, где прошел Киевский инвестиционный форумФото: Robin Rayne/AP Photo/picture alliance

"Украинцы приехали на форум и продемонстрировали, насколько они полны решимости поддерживать экономику и общество своей страны - это крайне важно, - говорит она. - Для нас же не менее важно показать, что мы не оставим Украину в беде и готовы ее поддерживать". Присутствие на инвестиционном форуме представителей разных сфер бизнеса, международных финансовых институций и Еврокомиссии - это знак того, что у инвестиций в Украину есть поддержка, несмотря на риски, подчеркивает Карадшех.

Стойкость украинцев как гарантия успеха

По данным украинского правительства, сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 86 процентов компаний в стране приостановили работу. Сегодня 45 процентов частных предприятий в Украине функционируют на полную мощность, еще 42 процента - частично. "Это показывает чрезвычайное умение сопротивляться украинских предпринимателей", - указывает Карадшех. Многие эксперты называют это качество одним из главных преимуществ для инвестиций в Украину. "Сегодня в Европе ничто не может превзойти стойкость украинцев", - подчеркнула и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова.

По ее мнению, помимо человеческого капитала и стрессоустойчивости украинского общества, инвесторов в Украине должны заинтересовать сельское хозяйство - страну считают  "мировой житницей" и редкое сырье для "зеленой" экономики, например никель и кадмий. Особо она выделила уровень цифровизации в Украине, назвав ее самой развитой в этом отношении страной на европейском континенте. "Война только ускорила этот процесс", - констатировала Матернова. Еще один положительный фактор, на который она указала, - лучшая армия в Европе. "Вкладывая в Украину, вы вкладываете в будущего члена ЕС", - процитировала представительница Еврокомиссии канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Послевоенный Киев - город будущего?

Еще один уникальный шанс как для самой Украины, так и для инвесторов, - это то, что для восстановления Украины после войны можно будет применить самые современные технологии энергоэффективности и экологичности, указывает Рана Карадшех.

Виталий Кличко выступает по видеосвязи
Виталий Кличко выступает по видеосвязиФото: Xenia Polska/DW

"Мое видение будущего - это Украина без ископаемых источников энергии, - говорит мэр Парижа Анн Идальго. - Украина могла бы стать для всех нас примером зеленой энергетики". Киев должен превратиться в один из ведущих европейских городов, уверены и другие мэры, среди которых Виталий Кличко. Участвуя в форуме по видеосвязи, он заявил о цели модернизировать киевскую инфраструктуру на основе современных технологий, отстроить динамичный "город для здоровой жизни" с привлекательными условиями для бизнеса.

Опасности и риски для инвесторов

Однако украинская реальность - война, ежедневные разрушения и полная неопределенность относительно будущего - это очевидные риски, которые не может игнорировать ни один инвестор. Для их снижения на форуме перечислили ряд требований: гарантии от политического сектора, донорские средства для восстановления инфраструктуры и, следовательно, улучшение условий капиталовложения, финансовые механизмы абсорбции рисков. Самим инвесторам настоятельно рекомендуют диверсифицировать риски: "Сейчас не время строить мост за 200 миллионов. Возможно, лучше построить сто мостов по два миллиона: вкладывать в разные небольшие проекты, чтобы враг не смог разбомбить или разрушить все", - говорит глава украинского офиса Европейского инвестиционного банка (финансового института стран ЕС) Жан-Эрик де Загон.

Никто не в силах предсказать, когда и как наступит мир в Украине, однако тщательно планировать восстановление и средства на него необходимо уже сейчас - таким был лейтмотив конференции. "Если бы я была европейским инвестором с большими деньгами, я бы, наверное, повременила с постройкой завода в Украине, - говорит участница форума директор коммуникаций украинской корпорации "Фармак" Евгения Пиддубна. - Я бы рассматривала инвестиции в более широком смысле, необязательно во что-то осязаемое, например, в работающие сейчас в Украине стартапы. Или в трансфер технологий - как в фармацевтике: вы делитесь опытом, а мы в Украине производим и все риски остаются у нас".

Нематериальные инвестиции

Готовность делиться технологиями и экспертным опытом не менее важны для восстановления страны, чем инфраструктура и финансы.

"Как инвесторы мы хотим понять, где именно мы нужны, - говорит глава отдела политического диалога, стратегии и анализа фонда BMW Foundation Herbert Quandt Грегуар Роос. - Судя по тому, что сейчас происходит в Украине, нужно вкладывать в развитие и поддержание ответственного лидерства. У нас также есть акселератор стартапов, и мы пытаемся продвигать в Европе экосистему украинских стартапов - у них гигантский потенциал. Наша мечта - чтобы киевский акселератор стал лидером в Европе, потому что Киев, по-моему, - лучшее место для предпринимателей, по крайней мере, в сфере информационных технологий".

Мэры европейских городов и Владимир Кличко на Киевском инвестиционном форуме
Мэры европейских городов и Владимир Кличко на Киевском инвестиционном форумеФото: HATIM KAGHAT/BELGA/AFP

Мэры Парижа, Рима, Брюсселя, Риги на форуме заявили, что помогут строить современный, процветающий Киев. Опытом и ноу-хау готовы поделиться 30 лет назад переживший войну и осаду Сараево, и город технологий Хельсинки. Он тоже еще не забыл "трагическую и жестокую историю с нашим восточным соседом", рассказал мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен и предложил "конструктивный урок из финского опыта": "Надлежащее управление, добросовестная администрация без коррупции и верховенство закона - это все, что имеет значение в долгосрочной перспективе".

Глава украинского офиса Европейского инвестиционного банка заверил, что государственное финансирование в Украине стало более подотчетным, чем еще 15 лет назад. "Мы с братом будем телохранителями ваших инвестиций", - пообещал с экрана киевский мэр Виталий Кличко. На сцене его брат Владимир, основатель фонда Klitschko Ventures, одобрительно кивнул.

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