163-й день войны России против Украины: главные события

На 163-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в пятницу, 5 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Вооруженные силы РФ, вероятно, использует Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие территории Энергодара для предоставления отдыха военным, чтобы снизить риск нанесения по ним ударов украинской стороны, поскольку станция обладает статусом защищенного объекта, приводит министерство обороны Великобритании оценки британской разведки. В сообщении Минобороны указывается, что намерения России в отношении ЗАЭС остаются неясными. При этом действия ВС РФ на объекте, вероятно, подорвали безопасность и надежность нормальной работы станции, говорится в сообщении. В нем также указывается, что российские артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, по всей видимости, задействуются для обстрела украинских сил на западном берегу Днепра.

Между тем украинская компания "Энергоатом" сообщила об обстрелах ЗАЭС. "Три "прилета" зафиксированы на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор", серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус, указали в "Энергоатоме". Существует риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока пожарная опасность, подчеркивалось в сообщении компании. По данным "Энергоатома", во время первого обстрела три снаряда попали в территорию возле промышленной площадки АЭС и повредили высоковольтную линию связи. Киев назвал произошедшее провокацией РФ, российские госСМИ обвинили ВС Украины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские силы продолжили переброску личного состава и техники на северо-восток Херсонской области и на запад Запорожской области в ущерб своим усилиям по захвату Славянска и Сиверска, от которых ВС РФ, похоже, отказались. "Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, похоже, впервые позволяют Украине начать активно определять ход войны", - считают в ISW.

По данным Генштаба ВС Украины, российские войска продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донбассе. Кроме того, велись обстрелы Одесской и Запорожской областей, Николаева, Никополя, Харьковской, Черниговской, Сумской областей и других регионов.

В Николаевес 23.00 по местному времени 5 августа до 05.00 8 августа вводится комендантский час. Об этом написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Политик ранее заявил, что хочет, чтобы областной центр "закрыли" на несколько дней "для зачистки" от "коллаборантов" с российскими ВС.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подверг критике правозащитную организацию Amnesty International за ее доклад, в котором подчеркивалось, что украинские силы создают военные базы и размещают военную технику в жилых районах, подвергая опасности мирных жителей.

Президенты России и Турции провели четырехчасовую встречу в Сочи

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи. Переговоры продолжались четыре часа, сообщила пресс-служба турецкого президента. В Кремле указали, что Путин и Эрдоган достигли согласия в вопросе укрепления сотрудничества в экономических и энергетических вопросах. Главы государств, в частности, договорились об усилении торгового обмена. Лидеры подчеркнули необходимость обеспечить полное выполнение стамбульской пакетной сделки по безопасному вывозу зерна из украинских портов.

Как в свою очередь отметил вице-премьер Александр Новак, Россия и Турция переходят к оплате поставок российского газа в рублях. Американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинскую разведку в преддверии переговоров писала, что Москва призывала правительство Эрдогана разрешить России приобрести доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах и нефтяных терминалах, в частности, для обхода санкций Запада.

Латвия приостановила выдачу виз гражданам РФ

Латвия приостановила выдачу виз гражданам России. Об этом сообщили в посольстве Латвии в РФ и в латвийском визовом центре. "Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", - говорилось в сообщении дипмиссии в Twitter. На сайте посольства уточнялось, что решение принято "в связи с международной ситуацией". Единственное исключение - необходимость участия в похоронах близкого родственника, указали в Twitter дипмиссии.

МИД РФ заявил о высылке 14 сотрудников посольства и консульств Болгарии

МИД РФ заявил о высылке 14 сотрудников болгарского посольства и консульств. Нота об объявлении дипломатов персонами нон грата была вручена послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину, вызванному на Смоленскую площадь, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. В МИД России заявили, что речь идет об ответе на решение Софии выслать 70 российских дипломатов, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыть генконсульство РФ в Русе. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), консульская служба Болгарии в РФ на неопределенный срок приостанавливает прием документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

Еще три судна с украинским зерном вышли в море

Министерство обороны Турции сообщило, что еще три судна с украинским зерном вышли в море. Стоявшие на якоре в Черноморске сухогрузы Polarnet и Rojen направились, соответственно, в Карасу (Турция) и Тизпорт (Великобритания). Navistar вышел из порта с товаром, предназначенным для выгрузки в Рингаскидди (Ирландия). В общей сложности на борту судов - более 58 тысяч тонн кукурузы.

Президент Эстонии призвал демонтировать памятник с танком Т-34 в Нарве

Памятник с танком Т-34, установленный в приграничном с Россией эстонском городе Нарва, необходимо демонтировать - несмотря на протесты некоторых местных жителей. Такое мнение выразил президент Эстонии Алар Карис. "Если недавно я думал, что достаточно поставить рядом с танком на берегу Нарвы табличку с объяснением истории, то теперь этого недостаточно. Место танка Второй мировой войны - не на пьедестале у дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а в музее", - считает глава эстонского государства.

Группа депутатов из РФ потребовала уволить ряд деятелей культуры за их позицию

"Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры" (ГРАД), в которую входят российские депутаты и сенаторы, потребовала, чтобы руководство Первого канала уволило телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых парламентарии посчитали "агентами иностранного влияния".

Ургант в соцсетях с сарказмом отреагировал на предложения группы. Так, телеведущий предложил привлекать к ответственности не только "агентов иностранного влияния", но также и ближайших родственников таких "агентов" - "с предоставлением возможности последующего отречения".

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Сто дней войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

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