160-й день войны России против Украины: главные события

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Украинский полк "Азов" признан в России "террористической" организацией. В Донецкой области началась обязательная эвакуация. США и Канада расширили санкции против РФ.
На 160-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник, 2 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Верховный суд России объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник он удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ. При этом "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению", указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.
В ответ на признание "Азова" "террористической" организацией украинские военные заявили, что Россия "после публичной казни военнопленных полка "Азов" в Еленовке ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений". "Азов" вновь призвал США и другие страны признать Россию "государством-террористом". "Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание - это соучастие", - говорится в заявлении "Азова".
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о начале запланированной украинскими властями эвакуации из подконтрольных Киеву районов Донецкой области. "Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили", - указала она.
В конце июля Верещук заявила, что перед началом отопительного сезона эвакуация населения из неоккупированных районов Донецкой области будет обязательной. Однако у граждан будет возможность отказаться от эвакуации в письменной форме. По подсчетам украинских властей, из региона нужно эвакуировать более 220 тысяч человек.
Первый сухогруз с украинским зерном вошел в турецкие воды. Груженое кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне достигло берегов Турции недалеко от входа в Босфорский пролив, сообщило агентство AFP. Накануне сухогруз покинул морской порт Одессы. По данным стамбульского центра по контролю за вывозом зерна, Razoni перевозит свыше 26 тысяч тонн кукурузы. В среду, 3 августа, судно недалеко от Стамбула досмотрит делегация в составе представителей России, Украины, Турции и ООН, после чего оно направится в Триполи.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал выход из Одесского порта первого судна с кукурузой "первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире". По его словам, своей очереди ждут еще 16 судов. Накануне в своем традиционном вечернем видеообращении Зеленский указал и на государственную важность экспорта зерновых: "В выращивание экспортных аграрных культур вовлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям".
Евросоюз полностью перечислил Украине 1 млрд евро из нового пакета макрофинансовой помощи, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Миллиард евро укрепит Украину на решающем этапе", - написала она в соцсети Linkedin.
О поступлении в Украину первых 500 млн евро из этого пакета накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что еще 500 млн евро ожидаются 2 августа. По словам премьера, эти средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд.
Соединенные Штаты ввели очередной раунд санкций против России. Под ограничения, в частности, попали бывшая гимнастка, глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, "глава российской оккупационной военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, говорится в сообщении американского Минфина. Всего в обновленный санкционный список добавлены 13 физических лиц, более 30 компаний и два судна.
Кроме того, США ввели визовые санкции в отношении почти 900 граждан РФ, в том числе членов Совета Федерации. Как сообщается на сайте Госдепартамента США, в санкционный список добавлены, в частности, три российских предпринимателя - Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко и Александра Пономаренко - и "Государственная транспортная лизинговая компания" вместе с дочерними предприятиями.
Канада также расширила список санкций против РФ, добавив в него 43 человека и 17 юридических лиц. Под санкциями в том числе оказались научно-производственные компании "Алмаз" и "Салют", акционерное общество "Горизонт" и пермский завод "Машиностроитель". 43 человека в списке физических лиц - это офицеры российской армии, которые, по данным Украины, находились в Бучанском районе во время оккупации и могут быть причастны к убийствам там мирных жителей.
Комиссия по иностранным делам сейма Латвии поддержала проект резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм. В принятом 2 августа заявлении члены комиссии призывают страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу туристических виз гражданам РФ и Беларуси.
"В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами - прямо и косвенно", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте латвийского сейма. При этом депутаты назвали Москву крупнейшим поставщиком оружия режиму Башара Асада в Сирии и напомнили об обвинениях России в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и катастрофе малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.
"В настоящее время Россия избрала аналогичную - жестокую, аморальную и незаконную - тактику в Украине, используя неточное и запрещенное международным сообществом оружие и боеприпасы, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и общественным местам. Тем самым она наносит не только огромный физический ущерб, но и стремится деморализовать и запугать украинское общество", - заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс.
В министерстве иностранных дел России допустили разрыв дипломатических отношений с США в случае объявления Вашингтоном России страной - спонсором терроризма. "Логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В апреле издание The Washington Post сообщало со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма. Такой потенциальный шаг Вашингтона издание называло "одной из самых мощных и далеко идущих санкций в арсенале США". В конце июля с таким призывом выступил Сенат Конгресса США, принявший не обязательную к исполнению резолюцию.
Бельгия в рамках исполнения санкций в отношении РФ заморозила активы, принадлежащие российским компаниям и гражданам, на сумму в 50,5 млрд евро, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министерства финансов страны. В эту сумму входят различные финансовые активы, такие как наличные деньги и акции, принадлежащие в общей сложности 1229 физическим и 110 юридическим лицам: российским политикам, миллиардерам, банкам и корпорациям, уточнили в Минфине страны.
Как отмечают СМИ Бельгии, 50,5 млрд евро - это "удивительно большая сумма", которая значительно превосходит прошлые оценки чиновников. Как напоминает издание De Morgen, в июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС арестованы российские активы на сумму в 13,8 млрд евро, большая часть из этой суммы (более 12 млрд евро) были заморожены пятью государствами-членами, рассказал он, не уточнив, какими именно.
Организация ETS, устраивающая международный экзамен по английскому языку TOEFL, запретила регистрацию на экзамен гражданам России, пишет издание "Медиазона". Одна из пользовательниц обнаружила в своем аккаунте на сайте TOEFL предупреждение: "С целью соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами Минфина США ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен". В ETS ответили на вопрос пользовательницы, что из-за требований Минфина США гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены или создавать учетные записи, пишет "Медиазона" со ссылкой на копию ответа ETS.
Корреспондент DW попытался зарегистрироваться в системе, указав в качестве места жительства Россию, и тоже получил такое сообщение. При смене страны, система перешла к следующему шагу регистрации - указанию гражданства. При выборе российского гражданства система вновь запрещала продолжить регистрацию под тем же предлогом.
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