160-й день войны России против Украины: главные события

На 160-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник, 2 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Верховный суд РФ признал полк "Азов" "террористической" организацией

Верховный суд России объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник он удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ. При этом "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению", указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.

В ответ на признание "Азова" "террористической" организацией украинские военные заявили, что Россия "после публичной казни военнопленных полка "Азов" в Еленовке ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений". "Азов" вновь призвал США и другие страны признать Россию "государством-террористом". "Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание - это соучастие", - говорится в заявлении "Азова".

Началась эвакуация из подконтрольных Киеву районов Донецкой области

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о начале запланированной украинскими властями эвакуации из подконтрольных Киеву районов Донецкой области. "Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили", - указала она.

В конце июля Верещук заявила, что перед началом отопительного сезона эвакуация населения из неоккупированных районов Донецкой области будет обязательной. Однако у граждан будет возможность отказаться от эвакуации в письменной форме. По подсчетам украинских властей, из региона нужно эвакуировать более 220 тысяч человек.

Первый сухогруз с зерном из Украины достиг турецких берегов

Сухогруз Razoni достиг входа в Босфорский пролив

Первый сухогруз с украинским зерном вошел в турецкие воды. Груженое кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне достигло берегов Турции недалеко от входа в Босфорский пролив, сообщило агентство AFP. Накануне сухогруз покинул морской порт Одессы. По данным стамбульского центра по контролю за вывозом зерна, Razoni перевозит свыше 26 тысяч тонн кукурузы. В среду, 3 августа, судно недалеко от Стамбула досмотрит делегация в составе представителей России, Украины, Турции и ООН, после чего оно направится в Триполи.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выход из Одесского порта первого судна с кукурузой "первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире". По его словам, своей очереди ждут еще 16 судов. Накануне в своем традиционном вечернем видеообращении Зеленский указал и на государственную важность экспорта зерновых: "В выращивание экспортных аграрных культур вовлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям".

Евросоюз перечислил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Евросоюз полностью перечислил Украине 1 млрд евро из нового пакета макрофинансовой помощи, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Миллиард евро укрепит Украину на решающем этапе", - написала она в соцсети Linkedin.

О поступлении в Украину первых 500 млн евро из этого пакета накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что еще 500 млн евро ожидаются 2 августа. По словам премьера, эти средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд.

США и Канада расширили санкции против России из-за войны в Украине

Соединенные Штаты ввели очередной раунд санкций против России. Под ограничения, в частности, попали бывшая гимнастка, глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, "глава российской оккупационной военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, говорится в сообщении американского Минфина. Всего в обновленный санкционный список добавлены 13 физических лиц, более 30 компаний и два судна.

Кроме того, США ввели визовые санкции в отношении почти 900 граждан РФ, в том числе членов Совета Федерации. Как сообщается на сайте Госдепартамента США, в санкционный список добавлены, в частности, три российских предпринимателя - Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко и Александра Пономаренко - и "Государственная транспортная лизинговая компания" вместе с дочерними предприятиями.

Канада также расширила список санкций против РФ, добавив в него 43 человека и 17 юридических лиц. Под санкциями в том числе оказались научно-производственные компании "Алмаз" и "Салют", акционерное общество "Горизонт" и пермский завод "Машиностроитель". 43 человека в списке физических лиц - это офицеры российской армии, которые, по данным Украины, находились в Бучанском районе во время оккупации и могут быть причастны к убийствам там мирных жителей.

Комиссия сейма Латвии поддержала признание РФ страной - спонсором терроризма

Комиссия по иностранным делам сейма Латвии поддержала проект резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм. В принятом 2 августа заявлении члены комиссии призывают страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу туристических виз гражданам РФ и Беларуси.

"В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами - прямо и косвенно", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте латвийского сейма. При этом депутаты назвали Москву крупнейшим поставщиком оружия режиму Башара Асада в Сирии и напомнили об обвинениях России в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и катастрофе малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году.

"В настоящее время Россия избрала аналогичную - жестокую, аморальную и незаконную - тактику в Украине, используя неточное и запрещенное международным сообществом оружие и боеприпасы, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и общественным местам. Тем самым она наносит не только огромный физический ущерб, но и стремится деморализовать и запугать украинское общество", - заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

Россия грозит США разрывом дипотношений из-за статуса "спонсор терроризма"

В министерстве иностранных дел России допустили разрыв дипломатических отношений с США в случае объявления Вашингтоном России страной - спонсором терроризма. "Логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - заявила 2 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В апреле издание The Washington Post сообщало со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма. Такой потенциальный шаг Вашингтона издание называло "одной из самых мощных и далеко идущих санкций в арсенале США". В конце июля с таким призывом выступил Сенат Конгресса США, принявший не обязательную к исполнению резолюцию.

Бельгия заморозила российские активы на 50,5 млрд евро

Бельгия в рамках исполнения санкций в отношении РФ заморозила активы, принадлежащие российским компаниям и гражданам, на сумму в 50,5 млрд евро, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министерства финансов страны. В эту сумму входят различные финансовые активы, такие как наличные деньги и акции, принадлежащие в общей сложности 1229 физическим и 110 юридическим лицам: российским политикам, миллиардерам, банкам и корпорациям, уточнили в Минфине страны.

Как отмечают СМИ Бельгии, 50,5 млрд евро - это "удивительно большая сумма", которая значительно превосходит прошлые оценки чиновников. Как напоминает издание De Morgen, в июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС арестованы российские активы на сумму в 13,8 млрд евро, большая часть из этой суммы (более 12 млрд евро) были заморожены пятью государствами-членами, рассказал он, не уточнив, какими именно.

Россиянам запретили сдавать TOEFL

Организация ETS, устраивающая международный экзамен по английскому языку TOEFL, запретила регистрацию на экзамен гражданам России, пишет издание "Медиазона". Одна из пользовательниц обнаружила в своем аккаунте на сайте TOEFL предупреждение: "С целью соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами Минфина США ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен". В ETS ответили на вопрос пользовательницы, что из-за требований Минфина США гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены или создавать учетные записи, пишет "Медиазона" со ссылкой на копию ответа ETS.

Корреспондент DW попытался зарегистрироваться в системе, указав в качестве места жительства Россию, и тоже получил такое сообщение. При смене страны, система перешла к следующему шагу регистрации - указанию гражданства. При выборе российского гражданства система вновь запрещала продолжить регистрацию под тем же предлогом.

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