 129-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2022

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Россия

129-й день войны России против Украины: главные события

Львов готовится к вероятному вторжению РФ из Беларуси. Украинская армия продолжает зачистку острова Змеиный. В Киеве раскрыта агентурная сеть РФ. Россия меняет тактику ведения войны.

Украинские солдаты во Львове

Украинские солдаты во Львове (фото из архива)

На 129-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в субботу, 2 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход военных действий

Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок. Подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ.

На Харьковском направлении силы РФ обороняют занятые ранее позиции. Ими обстреляны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов, а также осуществлены штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, однако они не добились успеха и отошли. На Славянском направлении украинцы отбили штурмовые действия РФ в районе населенного пункта Богородичное. На Донецком направлении подразделения РФ по результатам боевых действий закрепляются в районе села Верхнекаменка. Наступление сил РФ в районе населенного пункта Новомихайловка остановлено.

Информация об окружении города Лисичанск Луганской области, распространенная ранее российской стороной, Национальной армией Украины опровергнута. Власти Павлограда в Днепропетровской области подтвердили обстрел города, но пока ничего не сообщили о его последствиях. Несколько взрывов прогремели утром в Николаеве, сообщил мэр этого города.

Украинская армия продолжает операцию по зачистке острова Змеиный итсреди прочего уничтожает военную технику российской стороны.

Львов: подготовка к вероятному вторжению РФ из Беларуси

Во Львове началась подготовка к вероятному вторжению войск РФ со стороны Беларуси. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований территориальной обороны. По его словам, пока они не будут дежурить круглосуточно, но это может измениться в любой момент. Во Львове также рассматривается возможность формирования резервных добровольческих батальонов.

Предостережение в связи с изменением тактики РФ

Россия постоянно использует против Украины разные форматы войны и сражается не за территорию, а с целью уничтожить конкретное государство, а также переформатировать безопасность в Европе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас тактика России - напугать мир и заставить его отвернуться от войны в Украине. Как отметил политик, РФ в настоящее время обстреливает крылатыми ракетами украинские города, чтобы принудить украинцев давить на правительство и потребовать от него территориальных уступок России ради мира.

Раскрытие агентурной сети РФ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и обезвредила в Киеве агентурную сеть РФ занимавшуюся сбором разведданных по Вооруженным силам Украины (ВСУ) и территориальной обороны. По данным СБУ, деятельность группы российских агентов координировала директор одной из киевских школ. В случае успеха России в войне против Украины женщине якобы была обещана должность министра образования. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Сокращение комендантского часа в Донецкой области

В Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 4 июля ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22.00 до 04.00 (ранее ограничения действовали с 21.00 до 05.00 - Ред.), сообщил глава региональной военной администрации Павел Кириленко.

Присвоение звания почетного гражданина Одессы Джонсону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон удостоен звания почетного гражданина Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на мэра Геннадия Труханова. "Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - заявил Труханов. Мэр подчеркнул, что Джонсон стал первым почетным гражданином города, который является подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года.

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    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

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    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


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