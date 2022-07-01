128-й день войны России против Украины: главные события

На 128-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

Российские военные и силы "ЛНР" вышли к городу Лисичанск в Луганской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", - сказал он. По словам Конашенкова, "украинская армия в данном районе несет большие потери. В свою очередь военное руководство "ЛНР" заявило об установлении контроля над окраинами Лисичанска - населенными пунктами Приволье и Шипиловка.

Между тем в вечерней сводке генштаба ВСУ сообщается, что украинские военные успешно и грамотно отразили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода. Противник отошел. Генштаб информирует также о массированных обстрелах украинских населенных пунктов практически на всем протяжении линии фронта.

Кроме того, Украина обвинила Россию в применении фосфорных бомб на острове Змеиный уже после отвода своих войск. Российское военное командование "не придерживается даже своих заявлений, декларирующих жест доброй воли", заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Американский Институт исследования войны (ISW) сообщил, что контрнаступление украинских войск вынуждает российские войска на южной оси уделять приоритетное внимание оборонительным операциям.

Российский обстрел Одесской области

Число погибших в результате российских ракетных ударов по Одесской области достигло 20 человек, сообщили в ГСЧС Украины. 16 человек погибли в жилом доме, четверо - на базе отдыха, среди них один ребенок. 38 человек получили ранения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что вооруженные силы России "не работают по гражданским целям".

Правительство Германии назвало российский обстрел Одесской области военным преступлением. "Это еще раз жестоким образом показывает нам, что российский агрессор сознательно мирится с гибелью мирных жителей", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он назвал действия российской стороны "бесчеловечными и циничными". "Нападения на мирных жителей - это военное преступление. Президент России Владимир Путин и виновные должны будут понести ответственность", - подчеркнул он.

Жертвы среди детей

В Украине с начала войны погибли по меньшей мере 343 ребенка, еще как минимум 635 получили ранения, сообщил Офис генпрокурора страны. Больше всего детей пострадало в Донецкой - 339, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52 и Запорожской областях - 31. Ведомство подчеркнуло, что эти цифры не окончательные, работа по установлению числа жертв в районах боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях продолжается.

В "ДНР" обвинили в наемничестве еще двух британцев

В "ДНР" еще двух граждан Великобритании обвинили в наемничестве. Предъявлены обвинения "в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников двум подданным Великобритании - Дилану Хили и Эндрю Хиллу, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области", сообщило "Донецкое агентство новостей". Хили и Хилл обвиняются по тем же статьям, что и три осужденных ранее иностранца, которые были приговорены к смертной казни.

Помощь Украине

Правительство ФРГ за первые шесть месяцев текущего года выдало разрешения на экспорт военной продукции Украине на сумму в 561,7 млн евро. В результате Украина стала вторым по значению получателем немецких вооружений и военной техники, сообщило министерство экономики ФРГ. В целом, Германия за первое полугодие выдала разрешений на экспорт военной продукции на сумму в 4,14 млрд евро по сравнению с 2,3 млрд евро годом ранее.

Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит в размере одного миллиарда евро на покрытие текущих расходов, связанных с последствиями российского вооруженного вторжения. Выделяемые средства могут быть направлены в числе прочего на финансирование украинского пенсионного фонда и больниц, сообщил регулятор в Брюсселе. Эти деньги являются первым траншем более чем девятимиллиардной помощи, обещанной Еврокомиссией в мае и рассчитанной до конца 2022 года. Выделение Украине миллиардного кредита должно быть одобрено странами ЕС и Европарламентом.

Уменьшение урожая в Украине

В Украине ожидается значительное снижение урожая зерновых из-за войны, сообщил немецкий концерн Baywa по результатам оценки спутниковых данных. По его сведениям, сейчас на украинских полях созревает 22,48 млн тонн пшеницы мягкой - в сравнении со средним показателем за последние 4 года это означает снижение на 17 процентов. В то же время на мировом рынке не хватает около 20 миллионов тонн пшеницы, отметил руководитель Baywa Клаус Йозеф Лутц (Klaus Josef Lutz).

Поставки электроэнергии в Евросоюз

Украина начала "значительный экспорт" электроэнергии в ЕС, объявил украинский президент Владимир Зеленский. "Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом", - сказал он, уточнив, что электричество поступает в Румынию. "И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки", - подчеркнул глава государства.

Страны Евросоюза по итогам июня впервые в истории импортировали больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Визовый режим для россиян

В Украине с 1 июля начал действовать визовый режим для российских граждан. Тем самым прекращено действие двустороннего соглашения о безвизовых поездках, подписанного в 1997 году. Выдачей виз занимается независимая международная компания-посредник VFS Global. Граждане РФ могут обратиться в ее визовые центры в восьми российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Наличие визы не гарантирует въезд, окончательное решение будут принимать украинские пограничники.

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