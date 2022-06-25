122-й день войны России против Украины: главные события

На 122-й день полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, в субботу, 25 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Северодонецк полностью оккупирован Россией

Северодонецк полностью перешел под контроль российских военных, сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона. "Город полностью находится в российской оккупации. Пытаются наводить там свои порядки, назначили какого-то своего коменданта. Город настолько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что город как можно скорее вернется под контроль Украины ", - указал он.

Позже переход Северодонецка под полный контроль российских войск и "народной милиции ЛНР" подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Между тем российское государственное агентство РИА "Новости" пишет со ссылкой на представителя "народной милиции ЛНР" Андрея Марочко, что силы самопровозглашенной "Луганской народной республики" и РФ вошли и в Лисичанск."На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод", - заявил собеседник агентства.

Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов в пяти странах. В частности, с должностей послов были сняты посол Украины в Грузии Игорь Долгов, посол в Словакии Юрий Мушка, посол в Португалии Инна Огнивец, посол в Иране Сергей Бурдыляк и посол Ливане Игорь Осташ. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента. Причины этих кадровых решений не указаны, однако ранее Зеленский заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей.

Путин пообещал передать Беларуси РК "Искандер-М"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с правителем Беларуси Александром Лукашенко пообещал передать Минску ракетные комплексы "Искандер-М". "Как мы с вами и договаривались - вы ставили вопрос об этом - решение у нас принято", - сказал Путин, добавив, что комплексы поступят на вооружение Беларуси в течение ближайших месяцев. Он добавил, что "Искандер-М" могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, "причем как в обычном, так и в ядерном исполнении".

Ранее Telegram-канал Инсайдер.ua, сообщил, что ночью по территории Украины был нанесен массовый ракетный удар, причемобстрел велся и с территории Беларуси.Предполагается, что российские военные самолеты взлетали из РФ, входили в воздушное пространство Беларуси, подлетали близко к границе с Украиной, выпускали ракеты, разворачивались и возвращались в Россию.

С точки зрения военной разведки Украины, массированные авиаудары, нанесенные по северу страны в ночь на 25 июня с территории Беларуси, были провокацией России, преследующей цель втянуть белорусскую армию в войну.

"Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в роли непосредственного участника", - говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны в Киеве.

По его данным, в нападении участвовали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, которые выпустили 12 крылатых ракет Х-22. Они взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области России, а затем через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси.

В Канаде призывают привлечь Путина к ответственности за препятствование экспорту зерна

Президента России Владимира Путина "необходимо привлечь к ответственности" за последствия блокирования экспорта зерна из Украины, заявил министр международного развития Канады Харджит Саджан в беседе с DW. Война в Украине "не только причинила ненужные страдания украинскому населению, но и порождает голод в развивающемся мире", подчеркнул он. Кремль "пытается удержать в заложниках весь остальной мир", считает канадский министр.

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