100-й день войны России против Украины: главные события

На 100-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Итоги 100 дней войны

По мнению Минобороны Великобритании, Россия за 100 дней войны против Украины не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей, ее войскам не удалось реализовать первоначальные планы по захвату Киева и украинских центров власти. В сообщении ведомства отмечается, что впоследствии Россия скорректировала стратегию и сейчас добивается тактического успеха в Донбассе. "Российские силы создали и сохранили импульс и в настоящее время, судя по всему, владеют инициативой ", - говорится в сообщении. По данным Лондона, ВС РФ на данный момент контролируют более 90 процентов Луганской области и в ближайшие две недели, вероятно, установят над ней полный контроль. На других фронтах у российских солдат нет сил для маневра или наступления, все они перешли к обороне, отмечается в сообщении.

Штаб территориальной обороны "Донецкой народной республики" сообщил об установлении контроля над населенными пунктами Яровая и Щурово, продолжаются бои за Святогорск. По состоянию на 3 июня силы "ДНР" и "ЛНР" при огневой поддержке российской армии захватили 224 населенных пункта в Донецкой области..

Постпред США в ОБСЕ Майкл Карпентер обвинил российские войска в масштабных преступлениях в Украине. "15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет РФ", - сказал он. По словам Карпентера, Россия воюет как в Средневековье, несмотря на имеющееся у нее современное, высокоточное оружие.

Разрушения в результате войны

С начала войны, с 24 февраля, российские войска полностью разрушили или повредили в Украине 11 аэропортов, 21 железнодорожный вокзал и захватили четыре морских порта. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры. "За 100 дней активных боевых действий на территории страны повреждено или полностью разрушено тысячи километров автодорог, 7 тысяч км железнодорожных путей, 302 автомобильных и 49 железнодорожных мостов, 11 аэропортов и 21 железнодорожный вокзал, при этом захвачено четыре морских порта", - сообщило ведомство. Кроме того, как минимум 300 тыс. человек в результате российской агрессии остались без жилья.

По данным главы военно-гражданской администрации Лисичанска Александра Заики, в городе на 60 процентов разрушена инфраструктура и жилая застройка. Трасса Бахмут - Лисичанск находится под контролем ВСУ, но под постоянными обстрелами российских сил, заявил он в ходе украинского телемарафона.

Российские потери

С начала войны против Украины Россия потеряла 30 950 военнослужащих, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Только за последние сутки, по его данным, было убито примерно 100 российских солдат. Кроме того, ВС РФ потеряли 1367 танков (4 - за сутки), 661 артиллерийскую систему (+14), 121 крылатую ракету (+1), 3366 боевых бронированных машин (+12), 207 РСЗО, 95 средств ПВО, 210 самолетов, 175 вертолетов и 13 кораблей и катеров.

Перемещенные лица

Почти 14 млн жителей Украины были вынуждены покинуть свои жилища за 100 дней войны с Россией. Большинство из них - женщины и дети. Еще более 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, сообщил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авада. По его словам, более 3 млн украинских детей сейчас не могут учиться в школах, у сотен тысяч украинцев нет доступа к воде и электричеству, а число голодающих исчисляется миллионами.

Санкции Евросоюза против России

Совет Евросоюза утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций против России и Беларуси, предусматривающий, в числе прочего, частичное нефтяное эмбарго. "Сегодняшним пакетом мер мы еще более ограничиваем способности Кремля финансировать войну", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. В рамках шестого пакета введены и санкции в отношении ряда крупных компаний из Беларуси, в том числе "Беларуськалия" и Белорусской калийной компании (БКК, трейдер "Беларуськалия").

ЕС ввел санкции в отношении 18 юридических и 65 физических лиц РФ. Под штрафные меры подпали, в числе прочих, подруга Путина Алина Кабаева, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Елизавета, а также его сын Николай и жена Татьяна Навка, дети Евгения Пригожина, глава "Северстали" Алексей Мордашов. В санкционном списке числятся журналист Петр Акопов, написавший об "окончательном решении украинского вопроса" и более 40 военнослужащих РФ, которых ЕС считает причастными к убийствам мирных украинцев. Общее число физических лиц, находящихся под антироссийскими санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц - 98.

Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированных частей Херсонщины и Запорожья, заявил глава европейский дипломатии Жозеп Боррель. Согласно его заявлению, Евросоюз решительно осуждает соответствующие указы, подписанные президентом РФ в конце мая, равно как и "попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты с украинской гривной" и "изменить язык обучения в школах в этих частях Херсонской и Запорожской областей".

Помощь Украине со стороны Запада

С 4 июня приостанавливается действие пошлин на украинский экспорт в ЕС сроком на один год, сообщила представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, эта мера поможет Украине в деле восстановления ослабленной войной экономики.

Швейцария разрешила Германии поставлять другим европейским странам танки немецкого производства, ранее состоявшие на вооружении швейцарской армии. Швейцария вернула 42 таких танка Leopard 2 A4 производителю Rheinmetall в 2010 и 2011 годах. Теперь Германия "может свободно принимать решение о дальнейшей судьбе этих машин", говорится в заявлении Минобороны Швейцарии.

Украина надеется на "неофициальное" членство в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО вариант неофициального членства его страны в Североатлантическом альянсе. "На саммите в июне, посвященном стратегии на ближайшие 10 лет, НАТО должна рассмотреть принятие Украины не "де-юре", а "де-факто", - заявил он, выступая по видеосвязи перед участниками конференции по вопросам безопасности Globsec 2022 в Братиславе. "Украина будет и частью стратегии НАТО, потому что мы тоже входим в восточный фланг Европы, восточный фланг стран НАТО, восточный фланг ЕС. Думаю, это будет беспроигрышная ситуация для всех стран", - сказал Резников.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) принял во дворце Бельвю председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Это первая личная встреча главы германского государства с украинским политиком после конфликта между Берлином и Киевом вокруг отказа Украины принять в Киеве Штайнмайера из-за его предполагаемой близости к властям России в прошлые годы.

Зерно в обмен на отмену санкций

РФ готова поставлять зерно нуждающимся странам при условии отмены санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если США и страны ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, они должны отменить соответствующие рестрикции, и тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить", - сказала она.

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