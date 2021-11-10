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Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.
Фумио Кисида избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии. Это означает, что парламент, где у ЛДП большинство, уже в начале октября изберет Кисиду новым премьером.
Ёсихидэ Суга, занявший пост главы кабмина Японии менее года назад, покидает кресло премьера. Он заявил о желании сосредоточиться на усилиях по борьбе с пандемией.
Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.
Высказывание немецких дипломатов в Twitter, опубликованное в очередную годовщину атомной бомбардировки США города Нагасаки, вызвало бурную дискуссию. Многих японцев оно обидело. О чем же шла речь?
Поездка премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп не способствует японско-российским отношениям, заявил глава МИД Японии. Москва в ответ раскритиковала "территориальные притязания Токио".
Церемония открытия Игр-2020 в Токио состоится 23 июля, но состязания уже начались. Сборные Японии и Австралии уже провели матч по мужскому софтболу. Игра закончилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.
Соревнования на Играх в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила министр Тамаё Марукава.
Больше всего миллионеров в США, за ними следуют Япония, Германия и Китай. В четырех странах проживают 63 процента всех долларовых миллионеров в мире, говорится в докладе компании Capdemini.
Японские власти призывают предпринимателей разрешить сотрудникам работать четыре вместо пяти дней в неделю. На их взгляд, это поможет решить экономические и демографические проблемы страны.
В мае показатели японского экспорта возросли на 49,6 процента, что является рекордным показателем с 1980 года.
Траулер "Эйхо-мару 172" и все 14 членов экипажа прибыли на остров Хоккайдо. Москва заявила, что судно вошло в территориальные воды России. По данным ФСБ, Япония заплатила штраф в 6 млн рублей.
Генсек японского Кабмина осудил принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске и призвал освободить Романа Протасевича. Япония порекомендует своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью.
Проведение Олимпиады в Токио станет символом единства всего мира на фоне пандемии, заявил премьер Японии Суга. Большинство японцев выступают за новую отсрочку состязаний.
Япония и США решительно противостоят попыткам КНР изменить статус-кво в регионе путем насилия, заявили лидеры двух стран. В случае необходимости США готовы защищать Японию и с помощью ядерного оружия, заявил Джо Байден.
Вице-президент МОК Коутс обещал, что предстоящая Олимпиада будет "самой безопасной". Более 70 процентов японцев призывают отменить или вновь перенести Игры из страха перед пандемией.
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