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Япония

FILE PHOTO: Fumio Kishida, Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) lawmaker and former foreign minister, announces his candidacy for the party's presidential election at a news conference in Tokyo, Japan, August 26, 2021. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида 10.11.2021

Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.

Fumio Kishida, 64, former LDP Policy Research Council chairperson attends a rally in Tokyo on Sep. 29, 2021. The Liberal Democratic Party's presidential election to replace LDP President Yoshihide Suga, the departing prime minister, is set on the same day. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Бывший глава МИД Японии Кисида возглавит правительство страны 29.09.2021

Фумио Кисида избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии. Это означает, что парламент, где у ЛДП большинство, уже в начале октября изберет Кисиду новым премьером.

Yoshihide Suga, Japan's prime minister, wearing a protective mask delivers a speech during a memorial service marking the 76th anniversary of the end of World War II in Tokyo, Japan August 15, 2021. Toru Hanai/Pool via REUTERS

Премьер Японии подаст в отставку 03.09.2021

Ёсихидэ Суга, занявший пост главы кабмина Японии менее года назад, покидает кресло премьера. Он заявил о желании сосредоточиться на усилиях по борьбе с пандемией.
Passanten gehen mit Mund-Nasen-Schutz durch die Einkaufsstraße Asakusa Nakamise. Nach dem Ende der Olympischen Spiele kämpft Tokio weiter mit schweren Corona-Sorgen. Das hat nun wohl auch Konsequenzen für die bald beginnenden Paralympics. +++ dpa-Bildfunk +++

Япония на фоне Паралимпиады расширяет режим ЧС из-за коронавируса 17.08.2021

Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.

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Оценка Второй мировой войны: чем немецкие дипломаты обидели японцев? 14.08.2021

Высказывание немецких дипломатов в Twitter, опубликованное в очередную годовщину атомной бомбардировки США города Нагасаки, вызвало бурную дискуссию. Многих японцев оно обидело. О чем же шла речь?
September 6, 2018*** FILE PHOTO: Mikhail Mishustin, head of the Russian Tax Service, attends a session of the Moscow Financial Forum in Moscow, Russia September 6, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo.

Япония выразила протест России из-за визита Мишустина на Курилы 26.07.2021

Поездка премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп не способствует японско-российским отношениям, заявил глава МИД Японии. Москва в ответ раскритиковала "территориальные притязания Токио".
20/07/2021*** In der Abenddämmerung stehen Olympische Ringe vor dem Olympiastadion. Das Olympiastadion ist bei diesen Spielen Sportstätte von Eröffnungsfeier und Schlussfeier sowie für die Leichtathleten und Fußball. Die Olympischen Spiele 2020 Tokio finden vom 23.07.2021 bis zum 08.08.2021 statt.

На Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования 21.07.2021

Церемония открытия Игр-2020 в Токио состоится 23 июля, но состязания уже начались. Сборные Японии и Австралии уже провели матч по мужскому софтболу. Игра закончилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.
A man walks past Olympic Rings in front of the National Stadium, the main venue for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games, in Tokyo on January 8, 2021, as Tokyo Olympics organisers insisted that the coronavirus-postponed Games will still go ahead despite Japan declaring a state of emergency less than 200 days before the opening ceremony. (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

Соревнования на Олимпиаде в Токио пройдут без зрителей 08.07.2021

Соревнования на Играх в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщила министр Тамаё Марукава.
Close-up of US money |

Число долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов 29.06.2021

Больше всего миллионеров в США, за ними следуют Япония, Германия и Китай. В четырех странах проживают 63 процента всех долларовых миллионеров в мире, говорится в докладе компании Capdemini.
TO GO WITH JAPAN-LABOUR-LIFESTYLE-ECONOMY BY NATSUKO FUKUE This picture taken on May 22, 2015 shows a businessman sleeping on a bench at a Tokyo train station. Japan's push to take away overtime from high-paid workers has critics warning it will aggravate a problem synonymous with the country's notoriously long working hours -- karoshi, or death from overwork. AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO (Photo by YOSHIKAZU TSUNO / AFP)

Чтобы не работать сверхурочно. Перейдет ли Япония на четырехдневку? 26.06.2021

Японские власти призывают предпринимателей разрешить сотрудникам работать четыре вместо пяти дней в неделю. На их взгляд, это поможет решить экономические и демографические проблемы страны.
Empty docks wait for ships at Kobe port, Japan?s second largest port, in Hyogo province, Japan, 05 March, 2009. Japan?s exports suffered a record decline in recent months. With roughly half of Japan?s exports destined to Asian countries, prospects that China will expand its economic stimulus plan at the country?s annual legislative meeting could increase the export climate for Japan. EPA/EVERETT KENNEDY BROWN +++(c) dpa - Report+++ |

В Японии - рекордный рост экспорта за последние 40 лет 16.06.2021

В мае показатели японского экспорта возросли на 49,6 процента, что является рекордным показателем с 1980 года.
Japanese trawler fishing boat 172 Eihomaru returns to Wakkanai Port in Wakkanai City, Hokkaido, northern Japan, on June 11, 2021. On May 28th, 14 crew members were captured by Border Service of Russia while operating off the coast of Wakkanai City and taken to Sakhalin Port. All crew members were released from the Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Задержанный Россией траулер вернулся в Японию 11.06.2021

Траулер "Эйхо-мару 172" и все 14 членов экипажа прибыли на остров Хоккайдо. Москва заявила, что судно вошло в территориальные воды России. По данным ФСБ, Япония заплатила штраф в 6 млн рублей.
Flughafen Frankfurt am Main. Rhein-Main Airport. Eine Embraer 195 LR der Fluggesellschaft Belavia aus Weißrussland, startet in Richtung Osten.

Япония закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси 10.06.2021

Генсек японского Кабмина осудил принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске и призвал освободить Романа Протасевича. Япония порекомендует своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью.
The Tokyo Olympic torch relay is held in Karuizawa in Nagano Prefecture, central Japan, on April 1, 2021. (Kyodo)

Япония обещает безопасные Олимпийские игры в Токио 17.04.2021

Проведение Олимпиады в Токио станет символом единства всего мира на фоне пандемии, заявил премьер Японии Суга. Большинство японцев выступают за новую отсрочку состязаний.
WASHINGTON, DC - APRIL 16: U.S. President Joe Biden (R) and Prime Minister Yoshihide Suga of Japan hold a news conference in the Rose Garden of the White House on April 16, 2021 in Washington, DC. The two leaders met to discuss issues including human rights, China, supply chain resilience and other topics. Doug Mills-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

США пообещали защитить Японию от Китая ядерным оружием 17.04.2021

Япония и США решительно противостоят попыткам КНР изменить статус-кво в регионе путем насилия, заявили лидеры двух стран. В случае необходимости США готовы защищать Японию и с помощью ядерного оружия, заявил Джо Байден.
The Tokyo Olympic torch relay is held in Karuizawa in Nagano Prefecture, central Japan, on April 1, 2021. (Kyodo)

МОК исключил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса 14.04.2021

Вице-президент МОК Коутс обещал, что предстоящая Олимпиада будет "самой безопасной". Более 70 процентов японцев призывают отменить или вновь перенести Игры из страха перед пандемией.
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