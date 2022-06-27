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Яна Шварц
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Яна Шварц: избранные публикации
Шоумен Помидоров: Физическая работа здорово вправляет мозги
Музыкант Александр Помидоров знает, как не жаловаться на жизнь даже в трудные времена. О его способе - в интервью DW.
Культура
29.02.2024
29 февраля 2024 г.
Лишь правые популисты: кто из ФРГ наблюдал за выборами в РБ?
Среди наблюдателей из стран ЕС на парламентских выборах в РБ был немецкий политик из АдГ. Кто он?
Политика
29.02.2024
29 февраля 2024 г.
Интервью DW с Татьяной Хомич о Марии Колесниковой
С 15 февраля 2023 года о политзаключенной Марии Колесниковой нет никаких новостей.
Политика
15.02.2024
15 февраля 2024 г.
05:18 мин.
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Яна Шварц: другие публикации
Санников о Тихановской, Латушко и других: Они самозванцы
Санников о Тихановской, Латушко и других: Они самозванцы
Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников рассказал DW о своем отношении к новыми демсилам.
Политика
08.02.2024
8 февраля 2024 г.
В Берлине показали фильм про Санникова
В Берлине показали фильм про Санникова
Фильм о белорусском дипломате Андрее Санникове "То самое чувство надежды" вышел в европейский прокат.
Политика
02.02.2024
2 февраля 2024 г.
"Сборище бандитов": Ковригин о ликвидации "Нового зрения"
"Сборище бандитов": Ковригин о ликвидации "Нового зрения"
После потери лицензии медцентр "Новое зрение" заявил о ликвидации. Но процесс не обошелся без новых зажержаний.
Политика
30.01.2024
30 января 2024 г.
Как белорусские ''киберпартизаны'' помогают Украине на войне
Как белорусские ''киберпартизаны'' помогают Украине на войне
Представитель инициативы рассказала DW, как хакеры связаны с полком Калиновского и борются с российской агрессией.
Политика
27.06.2022
27 июня 2022 г.
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