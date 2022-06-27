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Яна Шварц

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Яна Шварц: избранные публикации

Александр Помидоров

Шоумен Помидоров: Физическая работа здорово вправляет мозги

Музыкант Александр Помидоров знает, как не жаловаться на жизнь даже в трудные времена. О его способе - в интервью DW.
Культура29 февраля 2024 г.
Депутат АдГ Гуннар Линдеман ездил в Беларусь в качестве наблюдателя

Лишь правые популисты: кто из ФРГ наблюдал за выборами в РБ?

Среди наблюдателей из стран ЕС на парламентских выборах в РБ был немецкий политик из АдГ. Кто он?
Политика29 февраля 2024 г.
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Интервью DW с Татьяной Хомич о Марии Колесниковой

С 15 февраля 2023 года о политзаключенной Марии Колесниковой нет никаких новостей.
Политика15 февраля 2024 г.05:18 мин.
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Яна Шварц: другие публикации

Андрей Санников, белорусский оппозиционер, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, во время интервью DW

Санников о Тихановской, Латушко и других: Они самозванцы

Санников о Тихановской, Латушко и других: Они самозванцы

Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников рассказал DW о своем отношении к новыми демсилам.
Политика8 февраля 2024 г.
На сцене стоят дипломат Андрей Санников, режиссер Павел Сичек, ведущий и переводчица

В Берлине показали фильм про Санникова

В Берлине показали фильм про Санникова

Фильм о белорусском дипломате Андрее Санникове "То самое чувство надежды" вышел в европейский прокат.
Политика2 февраля 2024 г.
Бизнесмен Олег Ковригин сидит за компьютером

"Сборище бандитов": Ковригин о ликвидации "Нового зрения"

"Сборище бандитов": Ковригин о ликвидации "Нового зрения"

После потери лицензии медцентр "Новое зрение" заявил о ликвидации. Но процесс не обошелся без новых зажержаний.
Политика30 января 2024 г.
Юлиана Шеметовец, представительница "Киберпартизан"

Как белорусские ''киберпартизаны'' помогают Украине на войне

Как белорусские ''киберпартизаны'' помогают Украине на войне

Представитель инициативы рассказала DW, как хакеры связаны с полком Калиновского и борются с российской агрессией.
Политика27 июня 2022 г.
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