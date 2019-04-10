Юнкер призвал смотреть в будущее Евросоюза, невзирая на "Брекзит"

Проблема выхода Великобритании из состава Евросоюза не должна препятствовать работе над другими европейскими темами, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Брекзит" не является будущим ЕС", - заявил он во вторник, 16 апреля, во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, перед Европейским Союзом стоит целый ряд стратегических задач, и европейцы не должны отказываться от планов проведения реформ. В частности, ближайшей задачей является выработка стратегического плана на ближайшие годы, которая вынесена на повестку дня майского саммита ЕС в румынском Сибиу, указал Юнкер. Кроме того, в конце мая будет определен новый состав Европарламента, а до октября необходимо принять решение по новому долгосрочному проекту европейского бюджета, добавил глава Еврокомиссии.

Одновременно, по его словам, необходимо позаботиться о том, чтобы работа ЕС не останавливалась, несмотря на продолжающийся процесс согласования условий "Брекзита". Когда одно из государств покидает сообщество, другие должны иметь возможность принимать текущие решения без него, подчеркнул Юнкер.

Туск защитил решение об отсрочке "Брекзита"

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск, также выступая перед членами Европарламента, высказался в защиту решения отложить срок выхода Великобритании из ЕС до конца октября. Отсрочка "Брекзита" позволит Брюсселю сконцентрироваться на других важных темах, в частности на проблеме торговли ЕС с США, указал он.

Кроме того, это решение, по словам Туска, позволило на данный момент предотвратить нерегулируемый выход Соединенного Королевства из состава ЕС и сохранить все возможные варианты развития событий. Среди потенциальных решений глава Евросовета назвал и отказ британцев от принятого на референдуме решения покинуть Европейский Союз. В этой связи он раскритиковал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона и ряда других политиков, считающих невозможной отмену "Брекзита".

ЕС и Великобритания хотят остаться друзьями и партнерами

"Я знаю, что "Брекзит" утомил каждого по обе стороны Ла-Манша", - указал Туск. Но это не должно привести к тому, что Лондону следует теперь просто выйти из состава сообщества. "Что бы ни произошло, мы объединены общей судьбой и хотим оставаться и в будущем друзьями и тесными партнерами", - подчеркнул политик.

Ранее 27 стран - членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку "Брекзита" до 31 октября. Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для "Брекзита".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй пережила второй вотум недоверия После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй за мягкий вариант "Брекзит" Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Несогласные ушли в отставку Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело МИД возглавил противник Brexit На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Что такое мягкий "Брекзит" Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело В Брюсселе приветствуют решение Лондона Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Историческое решение Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит" Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Столичный взгляд Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Молодые британцы против "Брекзит" 75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит". Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская

