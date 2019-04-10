 Юнкер призвал смотреть в будущее Евросоюза, невзирая на ″Брекзит″ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.04.2019

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Европа

Юнкер призвал смотреть в будущее Евросоюза, невзирая на "Брекзит"

Тема "Брекзита" не должна препятствовать решению других важных проблем ЕС, считает глава Еврокомиссии. У Евросоюза есть будущее и после выхода Великобритании, уверен он.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Европарламенте

Жан-Клод Юнкер в Европарламенте

Проблема выхода Великобритании из состава Евросоюза не должна препятствовать работе над другими европейскими темами, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Брекзит" не является будущим ЕС", - заявил он во вторник, 16 апреля, во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, перед Европейским Союзом стоит целый ряд стратегических задач, и европейцы не должны отказываться от планов проведения реформ. В частности, ближайшей задачей является выработка стратегического плана на ближайшие годы, которая вынесена на повестку дня майского саммита ЕС в румынском Сибиу, указал Юнкер. Кроме того, в конце мая будет определен новый состав Европарламента, а до октября необходимо принять решение по новому долгосрочному проекту европейского бюджета, добавил глава Еврокомиссии.

Одновременно, по его словам, необходимо позаботиться о том, чтобы работа ЕС не останавливалась, несмотря на продолжающийся процесс согласования условий "Брекзита". Когда одно из государств покидает сообщество, другие должны иметь возможность принимать текущие решения без него, подчеркнул Юнкер.

Туск защитил решение об отсрочке "Брекзита"

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск, также выступая перед членами Европарламента, высказался в защиту решения отложить срок выхода Великобритании из ЕС до конца октября. Отсрочка "Брекзита" позволит Брюсселю сконцентрироваться на других важных темах, в частности на проблеме торговли ЕС с США, указал он.

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

Кроме того, это решение, по словам Туска, позволило на данный момент предотвратить нерегулируемый выход Соединенного Королевства из состава ЕС и сохранить все возможные варианты развития событий. Среди потенциальных решений глава Евросовета назвал и отказ британцев от принятого на референдуме решения покинуть Европейский Союз. В этой связи он раскритиковал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона и ряда других политиков, считающих невозможной отмену "Брекзита".

ЕС и Великобритания хотят остаться друзьями и партнерами

"Я знаю, что "Брекзит" утомил каждого по обе стороны Ла-Манша", - указал Туск. Но это не должно привести к тому, что Лондону следует теперь просто выйти из состава сообщества. "Что бы ни произошло, мы объединены общей судьбой и хотим оставаться и в будущем друзьями и тесными партнерами", - подчеркнул политик.

Ранее 27 стран - членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку "Брекзита" до 31 октября. Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для "Брекзита".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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