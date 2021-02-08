 Юлия Навальная улетела в Германию | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2021

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Россия

Юлия Навальная улетела в Германию

Как сообщил "Интерфакс" Юлия Навальная покинула Россию. Она улетела из аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Юлия Навальная

Юлия Навальная

Супруга политикаАлексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил в среду, 10 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная это не комментировала. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

В аэропорту "Домодедово" DW не подтвердили, но и не опровергли сообщения о том, что Юлия Навальная вылетела во Франкфурт. Посоветовали обратиться в авиакомпанию, так как есть рейс Lufthansa LH1445, который приземлится во Франкфурте в 17:50. В пресс-службе Lufthansa также отказались от комментариев, сославшись на защиту личных данных. 

Преследование Навального и демонстрации в его защиту

Юлия Навальная 17 января вернулась в Москву вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев после отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Алексей Навальный был задержан в аэропорту сразу же по прибытии в Россию, затем суд принял решение о его аресте. 

Политика обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Суд назначил ему два года и восемь месяцев колонии.

Массовые акции протестав поддержку Алексея Навального прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 000 человек. По всей стране заведено 50 уголовных дел.

Щербинский суд Москвы 1 февраля признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

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  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

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    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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