Юлия Навальная прилетела в Германию

Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил в среду, 10 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне. По сведениям еженедельника "Der Spiegel", Навальная уже прибыла в Германию, ее самолет приземлился во франкфуртском аэропорте. Сообщается, что она осталась в транзитной зоне, когда другие пассажиры уже покинули ее.

Причины отъезда супруги Навального пока неизвестны. Сама она это не комментировала. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Преследование Навального и демонстрации в его защиту

Юлия Навальная 17 января вернулась в Москву вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев после отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Алексей Навальный был задержан в аэропорту сразу же по прибытии в Россию, затем суд принял решение о его аресте.

Политика обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. Суд отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.

Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 000 человек. По всей стране заведено 50 уголовных дел.

Щербинский суд Москвы 1 февраля признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

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