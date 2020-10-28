 Эрдоган vs. Макрон, или Charlie Hebdo - красная тряпка для врагов свободы слова | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.10.2020

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Европа

Эрдоган vs. Макрон, или Charlie Hebdo - красная тряпка для врагов свободы слова

Реджеп Тайип Эрдоган увидел главного врага ислама в своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, который встал на защиту свободы мнений. Сергей Елкин о том, что действительно не нравится президенту Турции.

Карикатура - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в виде быка, который готов броситься на президента Франции Эмманюэля Макрона в виде тореро с журналом Charlie Hebdo вместо красного платка в руках.

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