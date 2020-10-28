Эрдоган vs. Макрон, или Charlie Hebdo - красная тряпка для врагов свободы слова

Реджеп Тайип Эрдоган увидел главного врага ислама в своем французском коллеге Эмманюэле Макроне, который встал на защиту свободы мнений. Сергей Елкин о том, что действительно не нравится президенту Турции.
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Глава Чечни лицемерит как и Эрдоган. Если бы их реально волновала судьба мусульман всего мира, то они бы добивались санкций против Китая за лагеря в Синьцзяне, считает Иван Преображенский.
Ранее президент Турции заявил, что не собирается смотреть карикатуру на него, чтобы "не оказывать чести столь аморальным публикациям".