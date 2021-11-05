"Ситуация на самом деле очень страшная": что происходит с коронавирусом в России (11.10.2021)

Как только окончились выборы, в целом ряде регионов России ввели жесткие антиковидные ограничения. В Москве же этого делать пока не торопятся. В то же время вакцинация в стране идет очень медленными темпами. Эксперты прогнозируют, что избыточная смертность в РФ из-за пандемии к концу года достигнет 1 млн. человек.