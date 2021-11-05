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Эпидемия

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021) 05.11.2021

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.

Локдаун или нет: в Москве начались длительные выходные (28.10.2021) 28.10.2021

В Москве не работают продуктовые магазины, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры. В Кремле утверждают, называть локдауном эти ограничения преждевременно.
LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 02: Travelers arrive to LAX Tom Bradley International Terminal wearing medical masks for protection against the novel coronavirus outbreak on February 2, 2020 in Los Angeles, California. The United States has declared a public health emergency and will implement strict travel restrictions later today. Foreign nationals who have been in China in the last two weeks and are not immediate family members of U.S. citizens or permanent residents will be barred from entering the U.S. Meanwhile, about 195 U.S. citizens who were evacuated from China to March Air Reserve in California are under under quarantine at the base, prohibited from leaving until it is determined that they will not develop symptoms of the disease. (Photo by David McNew/Getty Images)

США открывают границы для привившихся иностранцев 26.10.2021

Соединенные Штаты намерены пускать на территорию страны лишь иностранцев, сделавших прививки от коронавируса. Небольшая группа граждан попадает под исключения.
October 15, 2021, GENOVA, ITALY: Employees of the harbour terminal Psa of Genoa PrÃ  outside the gates of the terminal from the 6 of this morning in order to protest peacefully against the obligation of presentation of the Covid green pass, 15 November 2021. ANSA/LUCA ZENNAR (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press

Протест против ковидных ограничений: итальянская полиция разблокировала порт Триеста 18.10.2021

Бастующие докеры Триеста четвертый день протестуют против ограничительных мер правительства по сдерживанию пандемии коронавируса.
A paramedic walks beside ambulances outside the emergency department of the Royal London Hospital in London, England, on January 26, 2021. Data from the UK's official statistics bodies revealed today that, based on death certificates, up to January 15 this year nearly 104,000 people have died with coronavirus since the pandemic began. Government figures, which are based on deaths within 28 days of a positive covid-19 test, remain slightly lower, yesterday standing at 98,531. (Photo by David Cliff/NurPhoto)

Британский парламент раскритиковал действия правительства в начале пандемии COVID-19 12.10.2021

Британское правительство слишком затянуло с введением локдауна в самом начале распространения коронавируса, говорится в отчете парламентариев.

Рекордная смертность от коронавируса в РФ: почему катастрофа усугубляется? DW Новости (11.10.2021)  11.10.2021

В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?

"Ситуация на самом деле очень страшная": что происходит с коронавирусом в России (11.10.2021) 11.10.2021

Как только окончились выборы, в целом ряде регионов России ввели жесткие антиковидные ограничения. В Москве же этого делать пока не торопятся. В то же время вакцинация в стране идет очень медленными темпами. Эксперты прогнозируют, что избыточная смертность в РФ из-за пандемии к концу года достигнет 1 млн. человек.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 23, 2021: A medical worker is seen at the Novomoskovsky multipurpose medical centre for patients with suspected COVID-19 coronavirus infection, in Kommunarka, Novomoskovsky Administrative District of Moscow. Since the start of the pandemic, Moscow has confirmed more than 1,608,000 cases of COVID-19. Since 16 September, the number of new confirmed cases has been increasing in the Russian capital by more than 1,900 daily. According to the Moscow government, in the past week, the number of new cases has increased by 24% and the number of COVID-19 hospitalisations has increased by 15%. Vladimir Gerdo/TASS

В России максимум суточных смертей от ковида с начала пандемии 03.10.2021

За минувшие сутки в России умерли от коронавируса 890 человек. Зафиксировано и новое пиковое значение по количеству новых заражений.
6244611 18.05.2020 A medical worker wearing personal protective equipment (PPE) and a patient are pictured at a hospital for patients diagnosed with the COVID-19 infection, at Pirogov National Medical and Surgical Centre, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik

В России вновь резко возросла смертность от ковида 23.09.2021

За минувшие 24 часа в России с диагнозом COVID-19 скончались 820 человек - это максимальный показатель с начала пандемии, следует из данных оперштаба. Такая же суточная смертность была зафиксирована 26 августа.
28.05.2019 , Münster - Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, steht auf dem Podium und spricht zu Beginn des 122. Deutschen Ärztetages zu den Teilnehmern. Zur Hauptversammlung der Bundesärztekammer, dem «Parlament der Ärzteschaft», entsenden 17 deutsche Ärztekammern 250 Abgeordnete.

"Пандемия непривитых": в Германии призывают к усилению ограничений 09.09.2021

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил о необходимости ввести на всей территории ФРГ более жесткие ограничения для невакцинированных. Это может послужить стимулом сделать прививку.
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: 4. Welle der Coronavirus-Pandemie Ein SARS-Coronavirus in Mikroskop-Nahaufnahme steht mit dem Schild 4 Round und sagt: Ich beginne jetzt mit der vierten Welle….

Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг 20.08.2021

В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Германии объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса 20.08.2021

Новая волна нарастает в основном за счет заражений среди молодежи, сообщил Институт имени Роберта Коха. За минувшие сутки в Германии зарегистрировано почти 9300 новых случаев коронавируса.

Сколько на самом деле заболевших ковидом в России (23.07.2021) 23.07.2021

Журналисты и независимые исследователи посчитали выданные QR-коды. И пришли к выводу, что масштабы эпидемии могут занижены в нескольо раз.

Russian National Guard (Rosgvardia) servicemen wearing face masks walk along Red Square past an ambulance in central Moscow on June 18, 2021, amid the crisis linked with the Covid-19 pandemic. - Moscow hits a new record confirmed 9,056 new Covid-19 daily cases as apart of 17,262 cases in Russia overall. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Журналистское расследование: В РФ может быть в пять раз больше больных ковидом 20.07.2021

Портал "Госуслуги" случайно раскрыл данные Минздрава, внесшего в федеральный реестр заболевших ковидом больше 29 миллионов записей, хотя официально их 6 млн, утверждают журналисты.

Ковид после прививки: нужно ли прививаться? (01.07.2021) 01.07.2021

Врачи предупреждают: заразиться ковидом после прививок можно. Но у 80 процентов привитых в России болезнь протекает легко.
Health Secretary Matt Hancock gestures as he speaks during the daily briefing to update on the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at 10 Downing Street, in London, United Kingdom June 8, 2020. Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE IS FOR EDITORIAL USE PURPOSES ONLY. THE IMAGE CAN NOT BE USED FOR ADVERTISING OR COMMERCIAL USE. THE IMAGE CAN NOT BE ALTERED IN ANY FORM. NO RESALES. NO ARCHIVES

Коронавирус: министр здравоохранения Великобритании ушел в отставку 26.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились около 181 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 26 июня.
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