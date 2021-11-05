Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.
В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?
Как только окончились выборы, в целом ряде регионов России ввели жесткие антиковидные ограничения. В Москве же этого делать пока не торопятся. В то же время вакцинация в стране идет очень медленными темпами. Эксперты прогнозируют, что избыточная смертность в РФ из-за пандемии к концу года достигнет 1 млн. человек.