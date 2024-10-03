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В Гамбурге пару проверили на заражение вирусом Марбург

Ася Миллер
3 октября 2024 г.

Накануне прилетевший из Руанды студент-медик и его девушка были экстренно эвакуированы с центрального вокзала Гамбурга с признаками заражения смертельно опасным вирусом Марбург.

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Медики у входа на центральный вокзал Гамбурга, 2 октября 2024 года
Медики у входа на центральный вокзал Гамбурга, 2 октября 2024 годаФото: Lenthe Medien/dpa/picture alliance

С центрального вокзала Гамбурга экстренно эвакуировали двух пассажиров с признаками заражения вирусом Марбург. Почувствовавшие симптомы заболевания студент-медик и его девушка доставлены в университетскую клинику Гамбург-Эппендорф для дальнейшего медицинского обследования, сообщает во вторник, 2 октября, агентство dpa.

Пара прибыла в Гамбург из Франкфурта-на-Майне на высокоскоростном поезде ICE. В пути у обоих появились симптомы гриппа. Ранее студент посещал Руанду, где контактировал с пациентом, у которого врачи позже диагностировали заражение вирусом Марбург. По предварительным данным, в поезде с потенциальными носителями вируса находилось около 200 пассажиров. Их контактные данные были собраны сотрудниками полиции на случай необходимости принятия карантинных мер.

Как сообщили в четверг, 3 октября, социальные службы Гамбурга, подозрения медиков не подтвердились. У госпитализированных для обследования пассажиров анализы на вирус Марбург оказались отрицательными.

ВОЗ предупредила об угрозе эпидемии вируса Марбург

В конце сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила заявление о вспышке эпидемии вируса Марбург в Руанде. По данным министерства здравоохранения Руанды, случаи заражения были подтверждены у 29 человек, 10 из них скончались. Более 70% подтвержденных случаев приходится на работников здравоохранения из двух медицинских учреждений в столице Руанды Кигали. На данный момент риск вспышки вируса на глобальном уровне оценивается как низкий, отметили в ВОЗ.

Вирус Марбург передается при прямом контакте с зараженными жидкостями. Заболевание сопровождается сильнейшей геморрагической лихорадкой и является летальным в 88% случаев. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Свое название вирус получил по имени немецкого города Марбург, где в 1967 году сотрудники лаборатории заразились им при вскрытии обезьян, доставленных в лабораторию из Уганды.

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