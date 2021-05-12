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Про него говорили, что он перевернул искусство с ног на голову. Поп-икона, создатель нового стиля поставил свое искусство на конвейер.
Культовый американский художник ХХ века, режиссер, издатель, коллекционер
12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Его цели были столь же благородными, сколь и утопическими, но он стремился к их достижению с фанатической целеустремленностью.
12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Он - художник в самом широком смысле слова, теоретик постмодернизма и политический активист, идеи которого оставили уникальный след в философии искусства.
Ганса Христиана Андерсена знают все. Как показывает выставка в Бремене, есть у знаменитого сказочника и малоизвестные стороны.
Безнадежный ипохондрик, патологически боявшийся инфекций, король поп-арта терпеть не мог путешествия, но наведываться в Германию любил. Что связывало Энди Уорхола с этой страной?
За 10 тысяч, 50 тысяч и даже 100 тысяч долларов ушли выставленные на аукцион в Нью-Йорке старые двери, выброшенные на помойку несколько лет назад. Но двери непростые.
Искусство и коммерция. Эти два феномена тесно связаны друг с другом. О них рассказывает выставка в Оберхаузене "Let’s Buy It!".
Что хорошего я сделаю сегодня? 10 примеров того, как великие люди умели организовать свой распорядок дня. Бери пример с гения.
Больше столетия звуки джаза вдохновляют художников. Среди тех, кто не смог устоять перед его ритмами, - Отто Дикс, Пит Мондриан, Энди Уорхол... И многие-многие другие...
Необычная выставка обложок музыкальных альбомов открылась в Лейпциге. Они сделаны Энди Уорхолом в начале его блистательной художественной карьеры.
На выставке, проходящей в саксонском городе Хемнице, представлено около 60 работ этого легендарного представителя поп-арта.
Эти шелкографии принадлежали фирме, являющейся собственностью земли Северный Рейн - Вестфалия. Решение о продаже, связанное с финансовыми трудностями, вызвало скандал.
В 1986 году в честь 100-летия первого автомобиля концерн Daimler-Benz заказал Энди Уорхолу серию Cars. В ней он отразил эволюцию марки Mercedes-Benz. Посвященная этому выставка проходит в Германии.
В 1986 году в честь столетия со дня выпуска первого автомобиля Daimler-Konzern заказал Энди Уорхолу серию "Cars", в которой он отразил эволюцию "мерседесов".
Две шелкографии американского художника собирается выставить на торги сеть казино, принадлежащая земле Северный Рейн - Вестфалия. Деятели культуры возмущены.
Всего предстоит дигитализировать 500 фильмов, снятых этим художником в 1963-1972 годах.
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