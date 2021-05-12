Энди Уорхол

100 тысяч долларов за старую дверь с помойки

За 10 тысяч, 50 тысяч и даже 100 тысяч долларов ушли выставленные на аукцион в Нью-Йорке старые двери, выброшенные на помойку несколько лет назад. Но двери непростые.