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Энди Уорхол

Про него говорили, что он перевернул искусство с ног на голову. Поп-икона, создатель нового стиля поставил свое искусство на конвейер.

Культовый американский художник ХХ века, режиссер, издатель, коллекционер

Joseph Beuys / Foto 1982 Beuys, Joseph Kuenstler, 1921-1986. - 'Documenta 7', Kassel, 19. Juni - 28. September 1982: Beuys vor den Basaltsteinen fuer seine Aktion '7000 Eichen'. - Foto, Juni 1982.

Йозеф Бойс: идеи, которые потрясли мир 12.05.2021

12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Его цели были столь же благородными, сколь и утопическими, но он стремился к их достижению с фанатической целеустремленностью.
ARCHIV - Der deutsche Künstler und Kunstprofessor Joseph Beuys im November 1979. Joseph Beuys wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren und starb am 23. Januar 1986 in Düsseldorf. Foto: Dürrwald dpa (zu dpa Skandal-Biografie zu Beuys überzeichnet und bringt wenig Neues vom 17.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ persisches Kalenderblatt

Йозеф Бойс: главное 12.05.2021

12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Он - художник в самом широком смысле слова, теоретик постмодернизма и политический активист, идеи которого оставили уникальный след в философии искусства.
Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere 20. Oktober 2018 – 24. Februar 2019 Hans Christian Andersen Mann mit Tablett auf dem Kopf, darauf Gebäuden und Schwan, o. J. Scherenschnitt Odense City Museums

Неизвестный Ганс Христиан Андерсен (фотогалерея) 02.11.2018

Ганса Христиана Андерсена знают все. Как показывает выставка в Бремене, есть у знаменитого сказочника и малоизвестные стороны.
***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit aktueller Berichterstattung über die Ausstellung.*** Andy Warhol (1928–1987) Johann Wolfgang von Goethe, 1982 Siebdruck und Acryl auf Leinwand 200 × 210 cm Städel Museum, Frankfurt am Main, seit 2010 Dauerleihgabe der Commerzbank AG © 2015 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York Foto: Städel Museum – ARTOTHEK

Немцы, которых рисовал Энди Уорхол 06.08.2018

Безнадежный ипохондрик, патологически боявшийся инфекций, король поп-арта терпеть не мог путешествия, но наведываться в Германию любил. Что связывало Энди Уорхола с этой страной?
HANDOUT - Ein Raum im Hotel Chelsea in New York (undatierte Aufnahme). Auf Dutzenden Fotos hat die New Yorker Künstlerin Victoria Cohen den Urzustand des als Künstler-Herberge weltweit bekanntgewordenen Chelsea Hotels festgehalten. Foto: Victoria Cohen (Achtung: Nur für die redaktionelle Verwendung bei Nennung der Quelle: Victoria Cohen) (zu dpa «Foto-Ausstellung zeigt New Yorker Chelsea Hotel im Urzustand» vom 17.09.2013) |

100 тысяч долларов за старую дверь с помойки 13.04.2018

За 10 тысяч, 50 тысяч и даже 100 тысяч долларов ушли выставленные на аукцион в Нью-Йорке старые двери, выброшенные на помойку несколько лет назад. Но двери непростые.
19.01.2017 Das Originaldruck «Marilyn Monroe» (grün) von Andy Warhol (l) hängt am 19.01.2017 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen(Nordrhein-Westfalen) neben einer genehmigten Kopie und Falschdrucken. Die Ausstellung «Let's buy it» zeigt vom 22.01. bis 14.05.2017 rund 300 Exponate von Albrecht Dürer über Andy Warhol bis Gerhard Richter rund um das Thema Kunst und Einkauf. Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Искусство, которое можно купить (фотогалерея) 10.03.2017

Искусство и коммерция. Эти два феномена тесно связаны друг с другом. О них рассказывает выставка в Оберхаузене "Let’s Buy It!".
ARCHIV - HANDOUT - Das Foto von David Douglas Duncan zeigt Pablo Picasso in der Badewanne (Cannes, 1956). Der Fotograf David Douglas Duncan hat das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster mit einer Schenkung überrascht. Der 98-Jährige vermacht dem Haus 160 Fotos, die Picasso in seiner Villa La Californie in Südfrankreich zeigen, wie das Museum am Dienstag (11.02.2014) mitteilte. Foto: David Douglas Duncan/dpa (ACHTUNG: Bildverwendung nur zu redaktionellen Zwecken bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: David Douglas Duncan - nus s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фотогалерея: Тайм-менеджмент великих людей 30.03.2016

Что хорошего я сделаю сегодня? 10 примеров того, как великие люди умели организовать свой распорядок дня. Бери пример с гения.
+++ACHTUNG: Bild nur für die Galerie von Walter Kittel zur Ausstellung I GOT RHYTHM. Kunst & Jazz seit seit 1920 vom 10. Oktober 2015 – 6. März 2016 im Kunstmuseum Stuttgart verwenden!!!*** Lotte B Prechner Jazztänzerin 1929 Foto. Walter Kittel

Фотогалерея: Живопись в ритме джаза 22.10.2015

Больше столетия звуки джаза вдохновляют художников. Среди тех, кто не смог устоять перед его ритмами, - Отто Дикс, Пит Мондриан, Энди Уорхол... И многие-многие другие...
Vom Pop-Art Künstler Andy Warhol gestaltete Plattencover betrachtet eine junge Frau am Dienstag (17.01.2012) im Leipziger Grassi-Museum für Angewandte Kunst. Die 69 Cover stammen aus einer großzügigen Leihgabe und sind seit kurzer Zeit im Museum zu sehen. Ein weiterer Höhepunkt für das Grassi-Museum wird die Eröffnung des neuen Teils der Dauerausstellung Jugendstil bis Gegenwart am 4. März sein. Foto: Hendrik Schmidt dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Обложки для винила от Энди Уорхола 20.03.2015

Необычная выставка обложок музыкальных альбомов открылась в Лейпциге. Они сделаны Энди Уорхолом в начале его блистательной художественной карьеры.
Eine Besucherin der Kunstsammlungen Chemnitz betrachtet am 21.11.2014 in Chemnitz (Sachsen) die Arbeit Skull (1976) von Andy Warhol. Bis zum 22. Februar 2015 zeigt das Museum 61 Bilder aus der bedeutenden Werkgruppe Death and Disaster. Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Музей Хемница показывает смерти и катастрофы в творчестве Энди Уорхола 24.11.2014

На выставке, проходящей в саксонском городе Хемнице, представлено около 60 работ этого легендарного представителя поп-арта.
A woman walks between Triple Elvis and Four Marlons by Andy Warhol during a media preview at Christie's auction house in New York, October 31, 2014. Christie's estimates its postwar and contemporary art auction will total more than $600 million, the highest pre-sale estimate ever for any single sale. REUTERS/Brendan McDermid (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY BUSINESS)

Две работы Уорхола из Германии ушли с молотка в США 13.11.2014

Эти шелкографии принадлежали фирме, являющейся собственностью земли Северный Рейн - Вестфалия. Решение о продаже, связанное с финансовыми трудностями, вызвало скандал.
Blick in die Ausstellung. Andy Warhol. CARS // Ausstellung im Singener MAC Museum Art & Cars eröffnet // Daimler-Oldtimer und Warhol-Siebdrucke gemeinsam ausgestellt Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung in Singen verwendet werden***

Andy Warhol´s Cars: Mercedes-Benz в виде поп-арта 07.11.2014

В 1986 году в честь 100-летия первого автомобиля концерн Daimler-Benz заказал Энди Уорхолу серию Cars. В ней он отразил эволюцию марки Mercedes-Benz. Посвященная этому выставка проходит в Германии.

Andy Warhol´s Cars: Mercedes-Benz в виде поп-арта (07.11.2014) 07.11.2014

В 1986 году в честь 100-летия первого автомобиля концерн Daimler-Benz заказал Энди Уорхолу серию Cars. В ней он отразил эволюцию марки Mercedes-Benz. Посвященная этому выставка проходит в Германии.
3. Andy Warhol: Mercedes Benz Rennwagen Ausstellung Andy Warhol Cars im Museum Arts and Cars Foto: Daimler AG Es handelt sich um Pressebilder, wir besitzen die Rechte. Zugeliefert von Annabelle Steffes

Энди Уорхол и его "мерседесы" 04.11.2014

В 1986 году в честь столетия со дня выпуска первого автомобиля Daimler-Konzern заказал Энди Уорхолу серию "Cars", в которой он отразил эволюцию "мерседесов".
ARCHIV - HANDOUT - Die Andy Warhol Kunstwerke (l-r) Triple Elvis (1963) und Four Marlon (1966). Die Westdeutschen Spielbanken wollen in New York zwei ihrer wichtigsten Bilder versteigern lassen und erhoffen sich dafür 100 Millionen Euro. Im November sollen bei Christie's zwei Werke von Andy Warhol zum Verkauf kommen, deren Schätzwert nach Angaben des Auktionshauses Christie's bei zusammen 130 Millionen Dollar liegt. «Triple Elvis» von 1963 und «Four Marlons» von 1966 sollen zu den Hauptexponaten der Herbstauktion werden. Foto: Christie`s/The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/ dpa (ACHTUNG: Bildverwendung nur im Zusammenhang mit der beschriebenen Auktion und unter Nennung der Quelle: Foto: Christie`s/The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc/dpa) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Директора немецких музеев требуют отменить аукцион работ Уорхола 15.10.2014

Две шелкографии американского художника собирается выставить на торги сеть казино, принадлежащая земле Северный Рейн - Вестфалия. Деятели культуры возмущены.
Andy Warhol Black Light Self-Portrait/ Schwarzlicht-Selbstbildnis, 1986 Synthetisches Polymer, Siebdruck und fluoreszierende Farbe auf grundierter Leinwand 102 x 102 cm Sammlung Würth, Inv. 12152 Foto: Archiv Würth Das Bild darf nur im Kontext mit Berichterstattung über die Ausstellung „Von Kopf bis Fuß. Menschenbilder im Fokus der Sammlung Würth“ (Kunsthalle Würth, 28. September 2012 – 2. Juni 2013) abgebildet werden.

Оцифрованные фильмы Уорхола опубликуют в интернете 15.08.2014

Всего предстоит дигитализировать 500 фильмов, снятых этим художником в 1963-1972 годах.
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