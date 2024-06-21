В Берлине показали неизвестного Уорхола

На выставке в Берлине рассказали о гомосексуальности Уорхола и показали работы, которые раньше считались непристойными. DW спросила эксперта, почему в современном контексте эта выставка вызвала много вопросов.

В Новой национальной галерее (Neue Nationalgalerie) проходит выставка основателя поп-арта Энди Уорхола "Andy Warhol. Velvet Rage and Beauty" . Более 300 картин, гравюр, рисунков, фотографий, полароидов, фильмов и коллажей представляют, по словам кураторов, "процесс постоянного поиска художником идеала красоты, в основном, мужской".

В этой экспозиции много обнаженных мужских тел, крупных планов гениталий, упругих ягодиц, сцен секса гомосексуальных пар. Свою сексуальную идентичность при жизни художник скрывал, из-за чего многие современники считали Уорхола асексуалом. Художественная форма, которой пользуется Уорхол, отражая приватную сторону своей жизни, резко отличается от его фирменной стилистики тиражированного поп-арта, ярких портретов звезд и банок с супом Кэмпбелл. Некоторые работы и сегодня выглядят шокирующими, они никогда раньше не демонстрировались широкой публике, поскольку считались непристойными. Выставка также вскрывает нюансы личной жизни художника и рассказывает, кем были его любимые мужчины.

В интервью DW художник, журалист, член правления берлинского арт-пространства prideArt Денис Епифанцев рассказал, почему в современном контексте выставка Уорхола вызвала вопросы.

DW: В чем для вас ценность этой выставки, ее сильная сторона?

Денис Епифанцев: В определенном смысле это очень хорошая выставка. В ее центре находится серия работ 1978 года "Sex Part", которую долгое время стыдливо скрывали. То, что ее наконец-то показали - большой шаг вперед. Те, кто делал выставку вообще показали много не самых известных работ. Это не традиционные супы, цветы, камуфляж и Мерлин Монро. Всё то, что мы и так видели и знаем. То, что сделало Уорхола ведущим художником поп-арта. Это другой Уорхол, как бы странно это ни звучало - неизвестный.

- Однако вы считаете, что к выставке есть претензии этического порядка. В чем они заключаются?

- Проблема не в работах, а в посыле всей выставки. Мы точно знаем, что Уорхол никогда не делал каминг-аута и не говорил публично о том, что он гей. Он этого факта стеснялся, он его скрывал. Понятно, что это было продиктовано политической и социальной ситуацией и тем, что он был католиком. Возможно, в 2024 году он уже давно бы решил этот вопрос, но факт остается: Уорхол каминг-аута не сделал.

Выставка концентрируется только на этом факте его жизни. Все работы, которые представлены, не оставляют сомнения: Энди Уорхол был геем. Это немного не выставка, а транспарант. Сам отбор работ связан исключительно и только с этим фактом. И как бы странно это ни звучало - то, что Уорхол был геем все знают и так. А эта выставка - аутинг, когда кого-то, без его согласия, раскрывают.

Выставка "Andy Warhol. Velvet Rage and Beauty" в Берлине Фото: The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Foto: David von Becker

Это большой спор, на который, на самом деле, нет ответа. Кроме очевидного. Спросите самого человека, пусть он скажет, что он думает. Можно ли аутить кого-то, показывать пальцем? Мы точно понимаем, что большая институция не может показывать пример такого поведения. Не может музей аутить художника ради своих интересов.

- Тем не менее, представленные работы - составляющая часть творческого наследия художника.

- Уорхол - большой художник, который не рисовал только сексуальные сцены или обнаженные торсы. У него даже в рамках гей-арта есть и другие работы, может быть не столь очевидные, но есть. В любом случае это не самые лучшие его работы, будем честными. Они все-таки довольно проходные. Супы, Монро или серия с электрическим стулом - важнее для истории искусства. И в этом вторая претензия. В выставке очень сильно не хватает контекста, который бы встроил эти работы в историю.

Та же серия работ "Sex Part" это, вообще-то, не серия о радости. Это серия кризисных работ. Она появляется в довольно тяжелый момент жизни художника, когда он ощущает, что сказал уже все что мог, ничего нового он уже сделать не может, он увлекается наркотиками, начинает посещать секс-вечеринки и т.д. Вот этот кризисный опыт выливается в эти работы. Это отчаяние. И здесь снова на выставке не хватает контекста.

- Можно ли все же считать успехом, что эти работы, которые были недоступны широкой публике и даже считались непристойными, показали в большом музее?

- Вопрос не что показали, а как показали. Это довольно плоское высказывание. Возможно, если бы сейчас был 1994 год, это было бы очень круто, но сейчас 2024 год. В Берлине десятки галерей, которые показывают гей-арт и сотни художников, которые с этой темой работают. Современный актуальный гей-арт уже не фиксируется на теле как на фетише. Понятно, что Новая галерея - большая институция, которая не может реагировать быстро, но у меня от выставки остается ощущение что те, кто ее делал, не видели ни одного гея в жизни, а только читали о них в плохих любовных романах.

Выставка про то, что Энди Уорхол был геем. Основной посыл в том, что быть геем это нормально, но при этом экспозиция показывает очень шаблонное и устаревшее представление о том, что такое гей-арт. Есть такое понятие "Pink Washing", когда большие корпорации, организации, иногда даже правительства, на словах поддерживают ЛГБТК+ или феминизм или движение "Black Lives Matter" или еще что-то, но не потому, что они разделяют эти взгляды и считают, что это правильно, а потому что им надо улучшить свой имидж. Вся их поддержка сводится к тому, что они меняют свою аватарку в соцсетях на радужную.

Выставка "Andy Warhol. Velvet Rage and Beauty" будет проходить до 6 октября 2024