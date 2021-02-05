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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Электроника".
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В погоне за новыми моделями смартфона или планшета потребители забывают про экологию. А что если изменить модель потребления на аренду электротехники?
Среднестатистический россиянин ежегодно производит 11 кг, а норвежец - 28 кг электромусора. При этом в мире перерабатывается лишь его пятая часть. Ученые опубликовали новый доклад на эту тему.
Советский режиссер, известный по картинам "Приключения Электроника" и "Чародеи", скончался в Детройте на 81-м году жизни.
В ЕС введут новые правила для бытовой техники - она должна стать более долговечной и пригодной для ремонта. Экологи довольны, но обращают внимание, что часть электроприборов под эти правила не попадает.
В мюнхенский музей этот экспонат передала фирма Infineon - немецкий производитель микросхем, созданный на базе одного из подразделений концерна Siemens.
От автономного мотоцикла до робота-домохозяйки - в Лас-Вегасе открылась Международная выставка электроники Consumer Electronics Show.
Голосовые ассистенты и приборы с приставкой "смарт" постепенно проникают в наш быт. Но "умность" гаджетов не дается просто так, а за комфорт, возможно, придется заплатить высокую цену.
Главная тема IFA в этом году - голосовое управление и искусственный интеллект. Ярмарка продлится до 5 сентября.
Российская компания "М.Видео" победила немецкого конкурента, превратила его в своего стратегического инвестора, а заодно присоединилась к новому альянсу европейских ритейлеров.
Крупнейшая в мире выставка бытовой электроники CES открылась в Лас-Вегасе. DW рассказывает о главных трендах CES-2018.
Приборы, превышающие размер мобильного телефона, будет запрещено брать с собой в кабину самолета авиаперевозчиков из нескольких стран Ближнего Востока.
В Лас-Вегасе проходит крупнейшая в мире выставка потребительской электроники. Одной из главных ее тем стал "интернет вещей". Но нужны ли нам "умная" одежда, расческа и трость?
Немецкий торговый концерн и важный инвестор на рынках России и Украины разукрупняется. Впредь у Metro Cash & Carry и Media Markt будут разные собственники.
Среди задержанных - двое граждан РФ и американец. Они подозреваются в экспорте микроэлектроники, которая используется в военных целях. Им грозит до 25 лет тюрьмы и крупный штраф.
Еврокомиссия инициировала увеличение квот на импорт украинской продукции в страны ЕС. В списке - сельхозпродукция, обувь и электроника. В ответ Брюссель ожидает проведения реформ.
В списке подпавших под ограничение товаров - компьютеры, телефоны, камеры и принтеры. Заявки на поставки оборудования будут отклоняться, если на конкурс подано не менее двух заявок от производителей РФ.
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