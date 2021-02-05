Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Электроника

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Электроника".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Junges blondes Mädchen, das mit Smartphone simst *** Young blond girl that texting with Smartphone PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY photocase_2257130

Что нужно знать, покупая новую модель смартфона 05.02.2021

В погоне за новыми моделями смартфона или планшета потребители забывают про экологию. А что если изменить модель потребления на аренду электротехники?
ARCHIV - Ausrangierte Elektrogeräte liegen am 24.03.2006 in Lünen vor der Inbetriebnahme eines Zentrums zur Aufbereitung von Elektroschrott auf einem Haufen. Das UN-Umweltprogramm Unep hat vor den Folgen wachsender Umweltkriminalität gewarnt. Vor allem die illegale Fischerei sowie der Handel mit Elektroschrott sei ein immer größeres Problem. Foto: Bernd Thissen/dpa (zu dpa «UN: Elektromüll und Raubfischerei immer größeres Problem» vom 06.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Что происходит со старыми электроприборами и чем они опасны? 04.07.2020

Среднестатистический россиянин ежегодно производит 11 кг, а норвежец - 28 кг электромусора. При этом в мире перерабатывается лишь его пятая часть. Ученые опубликовали новый доклад на эту тему.
Bildnummer: 53933505 Datum: 11.04.2010 Copyright: imago/Karina Hessland Gedenkfeier 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora Weimar , Gedenkstätte Buchenwald 65. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz im Bild : niedergelegte Kränze mit roten und weißen Nelken Gesellschaft Politik Gedenkfeier Jahrestag Befreiung KZ kbdig xcb 2010 quer o00 Gedenken, Blumen Bildnummer 53933505 Date 11 04 2010 Copyright Imago Karina Hessland Memorial 65 Anniversary the Liberation the KZ Buchenwald and Mittelbau Dora Weimar Memorial Buchenwald 65 Anniversary the Liberation the Concentration camps Buchenwald and Mittelbau Dora Memorial on the former Appeal court in Picture Niedergelegte Wreaths with Red and whitening Carnations Society politics Memorial Anniversary Liberation KZ Kbdig 2010 horizontal o00 Remembrance Flowers

Умер режиссер "Приключений Электроника" Константин Бромберг 13.01.2020

Советский режиссер, известный по картинам "Приключения Электроника" и "Чародеи", скончался в Детройте на 81-м году жизни.
Евросоюз объявил войну электромусору

Евросоюз объявил войну электромусору 13.11.2019

В ЕС введут новые правила для бытовой техники - она должна стать более долговечной и пригодной для ремонта. Экологи довольны, но обращают внимание, что часть электроприборов под эти правила не попадает.
HANDOUT - 10.01.2019, Bayern, München: Das Foto zeigt den ersten Transistor, der 1952 nach Deutschland kam. Am 17.01.2019 übergibt Infineon den historischen Transistor dem Deutschen Museum. Foto: -/Infineon/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Первый в Германии транзистор - новый экспонат Немецкого музея (фото) 17.01.2019

В мюнхенский музей этот экспонат передала фирма Infineon - немецкий производитель микросхем, созданный на базе одного из подразделений концерна Siemens.
FILE PHOTO: A man takes a selfie in front of the CES logo during the 2018 CES in Las Vegas, Nevada, U.S. January 10, 2018. REUTERS/Steve Marcus/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Умнее, удобнее, быстрее: что показывают на выставке электроники в Лас-Вегасе (08.01.2018) 08.01.2019

От автономного мотоцикла до робота-домохозяйки - в Лас-Вегасе открылась Международная выставка электроники Consumer Electronics Show.

Frau spricht mit einem Google Home Smart Speaker in einem Wohnzimmer in Kalifornien, aufgenommen im Februar 2018. | Verwendung weltweit

Как любовь к "умной" технике может обернуться против нас 31.08.2018

Голосовые ассистенты и приборы с приставкой "смарт" постепенно проникают в наш быт. Но "умность" гаджетов не дается просто так, а за комфорт, возможно, придется заплатить высокую цену.
Individuelle Lösungen für perfekte Ergebnisse: Bosch präsentiert zur IFA 2018 smarte Neuheiten für qualitätsbewusste VerbraucherBosch auf der IFA 2018: Konsumentenwünsche erkennen - perfekte Lösungen bieten / Wachsendes Home Connect Portfolio mit neuen Funktionen wie zum Beispiel der Bosch Kühlschrank mit Lebensmittelerkennung mit Lagerempfehlung, sowie Kundendienst per Ferndiagnose/ Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/69754 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: obs/Robert Bosch Hausgeräte GmbH

В Берлине открылась выставка электроники IFA 30.08.2018

Главная тема IFA в этом году - голосовое управление и искусственный интеллект. Ярмарка продлится до 5 сентября.
Russia, Moscow. Customers in the Media Markt electronics. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Почему в России больше не будет магазинов электроники Media Markt 21.06.2018

Российская компания "М.Видео" победила немецкого конкурента, превратила его в своего стратегического инвестора, а заодно присоединилась к новому альянсу европейских ритейлеров.

CES-2018: главные технологические тренды (09.01.2018) 09.01.2018

Крупнейшая в мире выставка бытовой электроники CES открылась в Лас-Вегасе. DW рассказывает о главных трендах CES-2018.
Jordanian flight attendants participate in a special ceremony to receive two new Airbus A330-200 acquired by the state carrier Royal Jordanian at Queen Alia International Airport in Amman on May 24, 2010. The ceremony was held as part of Independence Day celebrations which fall on May 25th. AFP PHOTO/KHALIL MAZRAAWI (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images)

США вводят запрет на электронику в ручной клади на некоторых рейсах 21.03.2017

Приборы, превышающие размер мобильного телефона, будет запрещено брать с собой в кабину самолета авиаперевозчиков из нескольких стран Ближнего Востока.

Самые необычные "умные вещи" на выставке CES 2017 (04.01.2017) 04.01.2017

В Лас-Вегасе проходит крупнейшая в мире выставка потребительской электроники. Одной из главных ее тем стал "интернет вещей". Но нужны ли нам "умная" одежда, расческа и трость?
10.10.2011 Logos der Metro-Group hängen am Montag (10.10.2011) vor der Konzernzentrale in Düsseldorf. Die weltweit 280 000 Mitarbeiter des größten deutschen Handelskonzerns Metro bekommen einen neuen Chef. Nach wochenlangem Machtkampf macht der Vorstandsvorsitzende Cordes den Weg für einen Führungs- und Generationswechsel frei. Für eine Verlängerung seines bis Ende Oktober 2012 laufenden Vertrages stehe er nicht mehr zur Verfügung, erklärte der 60-jährige Konzernchef am Sonntag. Wann Cordes genau seinen Schreibtisch räumen wird, ist noch unklar. Foto: Martin Gerten dpa/lnw Copyright: picture-alliance/dpa/M. Gerten

Metro разделяется надвое и отдает электронику новой компании 16.12.2016

Немецкий торговый концерн и важный инвестор на рынках России и Украины разукрупняется. Впредь у Metro Cash & Carry и Media Markt будут разные собственники.

#72273940 - Gavel on Judge Hand over American Flag © Guzel Studio

В США задержаны двое россиян по подозрению в экспорте технологий 06.10.2016

Среди задержанных - двое граждан РФ и американец. Они подозреваются в экспорте микроэлектроники, которая используется в военных целях. Им грозит до 25 лет тюрьмы и крупный штраф.
Bildunterschrift:LVIV, UKRAINE - SEPTEMBER 14: A Ukrainian flag mixed with the flag of the European Union stands among flags for sale at a vendor's stall on September 14, 2014 in Lviv, Ukraine. The European Union announced today that it will delay implemenation of the EU association agreement, which would promote free trade between the EU and Ukraine, until the end of 2015 in a move meant to address concerns by Russia. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Новые возможности зоны свободной торговли ЕС для Украины 30.09.2016

Еврокомиссия инициировала увеличение квот на импорт украинской продукции в страны ЕС. В списке - сельхозпродукция, обувь и электроника. В ответ Брюссель ожидает проведения реформ.
ARCHIV - Studenten arbeiten am Rande des Großrechner-Gipfels am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam an ihren Laptops (Archivfoto vom 07.04.2008, Illustration zum Thema Computernutzung). Die Nutzung von Computern und Internet ist beruflich wie privat in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag (27.11.2008) berichtete, verwendeten 60 Prozent der Beschäftigten im Januar dieses Jahres während der Arbeitszeit regelmäßig einen Computer. Vor fünf Jahren, im Januar 2003, waren es nur 46 Prozent. Privat nutzten im ersten Quartal mehr als Dreiviertel aller Menschen über zehn Jahre einen Computer (76 Prozent). 2003 lag dieser Anteil bei 64 Prozent. 62 Prozent der privaten Nutzer gingen 2003 jeden oder fast jeden Tag an den PC. Dieser Anteil stieg bis 2008 auf Dreiviertel. Foto: Arno Burgi (zu dpa 0279 vom 27.11.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Россия ограничила госзакупки иностранной электроники 30.09.2016

В списке подпавших под ограничение товаров - компьютеры, телефоны, камеры и принтеры. Заявки на поставки оборудования будут отклоняться, если на конкурс подано не менее двух заявок от производителей РФ.

Показать еще