Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира

На фоне резкого скачка числа заражений коронавирусом COVID-19 в Китае ученые предупреждают о вероятности того, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты. Это мнение высказал, в частности, в четверг, 13 февраля, винтервью агентству Bloomberg Айра Лонджини - консультант ВОЗ, глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды.

По словам ученого, отслеживающего пути распространения коронавируса в Китае, число жертв инфекции может достичь миллиардов человек. Для сравнения: в настоящий момент число заразившихся только в Поднебесной приближается к 64 тысячам человек.

По данным за 13 февраля, количество летальных исходов в китайской провинции Хубэй составило за сутки 116 человек. В то же время было зафиксировано 4 823 новых случая заражения, их общее число достигло там 51 986.

Защитит ли карантин от распространения коронавируса?

Достигнет ли эпидемия коронавируса мировых масштабов, будет зависеть от эффективности строгого карантина, под которым в Китае сегодня находятся, кроме прочего, многомиллионные города, такие, как Ухань, ставший очагом распространения инфекции.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил меры, принимаемые КНР для воспрепятствования распространению коронавируса, указав, что они дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией, указывает Bloomberg.

В свою очередь Айра Лонджини предупреждает о том, что карантин может лишь замедлить распространение вируса, но не победить его. "Изоляция пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса и помещение под карантин людей, с которыми они общались, не смогут остановить распространение", - подчеркивает эксперт.

Геометрическая прогрессия

Ученые Института Пастера в Дакаре изучают коронавирус из Китая

Свои оценки Лонджини основывает на предположении, что каждый заболевший коронавирусом обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в приглушенной форме, указал ученый.

С Айра Лонгини солидарны и другие международные эксперты в области вирусологии. О том, что, если распространение коронавируса не будет остановлено, им могут заразиться около двух третей мирового населения, уже говорил Габриэль Лойнг - профессор в области общественного здравоохранения в университете Гонконга, отмечает Bloomberg. В то же время исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергусон высказал предположение, что число заразившихся коронавирусом в Китае может достигать до 50 000 человек в день.

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