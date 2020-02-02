 Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2020

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Мир

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира

Изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус, считает эксперт в области инфекционных болезней из университета Флориды, консультант ВОЗ Айра Лонджини.

Обследование больных коронавирусом в городе Ухане в Китае

Обследование больных коронавирусом в городе Ухане в Китае

На фоне резкого скачка числа заражений коронавирусом COVID-19 в Китае ученые предупреждают о вероятности того, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты. Это мнение высказал, в частности, в четверг, 13 февраля, винтервью агентству Bloomberg Айра Лонджини - консультант ВОЗ, глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды.

По словам ученого, отслеживающего пути распространения коронавируса в Китае, число жертв инфекции может достичь миллиардов человек. Для сравнения: в настоящий момент число заразившихся только в Поднебесной приближается к 64 тысячам человек.

По данным за  13 февраля, количество летальных исходов в китайской провинции Хубэй составило за сутки 116 человек. В то же время было зафиксировано 4  823 новых случая заражения, их общее число достигло там 51 986.

Защитит ли карантин от распространения коронавируса?

Контекст

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Достигнет ли эпидемия коронавируса мировых масштабов, будет зависеть от эффективности строгого карантина, под которым в Китае сегодня находятся, кроме прочего, многомиллионные города, такие, как Ухань, ставший очагом распространения инфекции.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил меры, принимаемые КНР для воспрепятствования распространению коронавируса, указав, что они дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией, указывает Bloomberg.

В свою очередь Айра Лонджини предупреждает о том, что карантин может лишь замедлить распространение вируса, но не победить его. "Изоляция пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса и помещение под карантин людей, с которыми они общались, не смогут остановить распространение", - подчеркивает эксперт.

Геометрическая прогрессия

Ученые Института Пастера в Дакаре изучают коронавирус из Китая

Ученые Института Пастера в Дакаре изучают коронавирус из Китая

Свои оценки Лонджини основывает на предположении, что каждый заболевший коронавирусом обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в приглушенной форме, указал ученый.

С Айра Лонгини солидарны и другие международные эксперты в области вирусологии. О том, что, если распространение коронавируса не будет остановлено, им могут заразиться около двух третей мирового населения, уже говорил Габриэль Лойнг - профессор в области общественного здравоохранения в университете Гонконга, отмечает Bloomberg. В то же время исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергусон высказал предположение, что число заразившихся коронавирусом в Китае может достигать до 50 000 человек в день.

Смотрите также:  

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:53

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.  

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