 Экономисты Германии все пессимистичнее оценивают ситуацию | Экономические новости из Германии | DW | 23.06.2020

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Экономика

Экономисты Германии все пессимистичнее оценивают ситуацию

"Совет мудрецов" теперь полагает, что в 2020 году экономика в ФРГ обвалится на 6,5 процента. Только в конце марта экономисты ожидали сокращения ВВП Германии на 2,8 процента.

В порту Бремерхафена

В порту Бремерхафена

Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемый "совет мудрецов") скорректировал в сторону понижения прогноз по ВВП Германии на текущий год. Экономисты теперь ожидают, что экономика ФРГ в 2020 году обвалится на 6,5 процента. "Пандемия коронавируса, по всей видимости, приведет к самому сильному обвалу немецкой экономики за все время существования Федеративной Республики", - заявил председатель "совета мудрецов" Ларс Фельд (Lars Feld) во вторник, 23 июня.

"Восстановление экономики может начаться уже летом"

Фельд, в то же время, полагает, что восстановление экономики в Германии начнется предположительно уже летом. Как и другие эксперты, "мудрецы" прогнозируют возврат к росту экономики ФРГ в начале 2021 года. На предстоящий год они ожидают экономический рост на уровне 4,9 процента, а самое ранее в 2022 году немецкая экономика должна вернуться на уровень, существовавший до начала пандемии.

Только в конце марта "совет мудрецов" считал наиболее вероятным сценарием пятинедельный локдаун и, как следствие, сокращение ВВП на 2,8 процента. При наихудшем сценарии экономисты прогнозировали обвал экономики в 2020 году на 5,4 процента.

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    Автор: Марина Барановская


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130 миллиардов евро помощи выделили для экономики и семей власти ФРГ (04.06.2020)

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