Экоактивисты призвали власти ФРГ переработать климатический пакет

Молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) призвало правительство Германии целиком переработать согласованный пакет мер по защите климата. Активисты обвинили власти ФРГ в игнорировании массового желания молодежи получить будущее, пригодное для жизни. Кроме того, правящая в стране коалиция не обращает внимания на сигналы научного сообщества и значительной части населения, говорится в открытом письме экоактивистов, опубликованном в пятницу, 4 октября.

Его авторы расценили решения правящей коалиции как "политическое объявление о банкротстве". Власти по-прежнему находятся "в политической спячке", хотя и утверждают, что деятельность экоактивистов "растормошила" их, подчеркивают активисты.

Движение анонсировало очередную всемирную забастовку в защиту климата. Ее хотят провести 29 ноября, за несколько дней до открытия Всемирной конференции по этой же теме в чилийском Сантьяго. Организаторы запланировали мероприятия более чем в 100 городах, в том числе так называемые "творческие протесты".

Акции протеста под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года по инициативе шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

Основные пункты климатического пакета утверждены

Правительство ФРГ 20 сентября согласовало пакет мер, призванных уменьшить эмиссию парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление на планете. Через несколько дней кабинет министров утвердил проект документа с основными пунктами климатического пакета.

Он подразумевает крупные инвестиции в эту сферу и введение национальной системы торговли эмиссионными квотами в транспортной и строительной отраслях, Кроме того, с 2021 года власти намерены установить налог в 10 евро на тонну выбросов углекислого газа в транспортной и отопительной сферах. Критики считают предложенную сумму слишком низкой.

Extinction Rebellion готовит протесты в ряде крупных городов

Между тем активисты из движения Extinction Rebellion намерены с 7 октября организовать "мирные акции гражданского сопротивления" в ряде крупных городов мира, включая Берлин, Париж и Нью-Йорк. Среди прочего, запланированы мероприятия сроком "не менее недели". Участники движения призвали немецкие власти объявить чрезвычайное климатическое положение и как можно скорее сократить выбросы диоксида углерода.

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