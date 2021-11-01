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Экзитпол

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы мэра Харькова: кандидат Добкин заявил о заказных экзитполах 01.11.2021

Михаил Добкин уверяет, что его оппонент на голосовании в Харькове, и.о. градоначальника Игорь Терехов, набрал менее 50 процентов голосов. Непреодоление этого порога приведет ко второму туру выборов.
02.10.2021 TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: An elderly voter in a face mask at a polling station during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgias municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

Экзитполы показали противоположные результаты на местных выборах в Грузии 30.10.2021

По данным экзитпола Imedi, в четырех крупных городах победу одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Данные Mtavari указывают на победу кандидатов от оппозиции.
TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: Bidzina Ivanishvili (C), founder of the Georgian Dream - Democratic Georgia Party and the world's 152nd most wealthy person according to Forbes, casts his vote during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgia municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

Экзитполы предсказывают победу правящей партии на местных выборах в Грузии 02.10.2021

Данные экзитполов на выборах в Грузии не дают ясной картины того, удалось ли "Грузинской мечте" набрать более 43 процентов голосов - это условие оппозиции по урегулированию политического кризиса.
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Предварительные итоги: на выборах в ФРГ социал-демократы уходят в отрыв 26.09.2021

На выборах в бундестаг вперед выходит СДПГ, у нее 25,8% голосов против 24,1%, которые набирает блок ХДС/ХСС, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты.
Illustration - Eine junge Frau informiert sich auf Facebook über eine politische Partei, aufgenommen am 18.04.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance

Экзитполы: правопопулисты становятся второй силой в Мекленбурге - Передней Померании 26.09.2021

В Мекленбурге - Передней Померании правопопулисты из АдГ с 18,5% становятся второй силой после социал-демократов (37%), свидетельствуют данные экзитполов социологической службы Infratest dimap.
Ein Wähler wirft beim Wählen für den Bundestag beziehungsweise für das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahllokal im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin-Schmargendorf seinen Stimmzettel in die Wahlurne des Bundestages. +++ dpa-Bildfunk +++

Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии 26.09.2021

В Германии закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, на выборах в парламент ФРГ консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы набирают одинаковое количество голосов.
This handout photograph taken and made available by the GERB party press office on April 4, 2021 shows Bulgarian Prime Minister and leader of GERB party Boyko Borisov casting his ballot at a polling station during the parliamentary election in Sofia. - Bulgarians vote on April 4, 2021 to elect a new parliament with outgoing Prime Minister's centre-right party tipped to finish first but struggle to find coalition partners amid predictions of low turnout on pandemic fears. (Photo by Handout / GERB Party Press Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / GERB Party Press Office - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Экзитполы прочат партии премьера Болгарии победу на выборах в парламент 04.04.2021

По данным Gallup, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов. За второе место борются популисты из ITN и социалисты.
VVD party leader Mark Rutte leaves on his bicycle at primary school De Woltersschool, after he has cast his vote in the House of Representatives elections, in The Hague, the Netherlands, 17 March 2021. ANP BART MAAT *** VVD party leader Mark Rutte leaves on his bicycle at primary school De Woltersschool, after he has cast his vote in the House of Representatives elections, in The Hague, the Netherlands, 17 March 2021 ANP BART MAAT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xHollandsexHoogtex/xxANPx x429299105x

В Нидерландах на выборах побеждает партия действующего премьера 17.03.2021

Марк Рютте, согласно экзитполам, сохранит пост главы правительства Нидерландов.
Voters cast their ballots during parliamentary elections in Pristina, Kosovo, February 14, 2021. REUTERS/Florion Goga

Выборы в Косово: экзитполы предрекают победу оппозиции 14.02.2021

Согласно опросам избирателей, партия "Самоопределение" выигрывает парламентские выборы в Косово, набирая 42 процента голосов. Ее лидеру избирком запретил баллотироваться депутатом, но он намерен возглавить правительство.
6435653 10.01.2021 A woman casts her ballot at the polling station 57 during the parliamentary elections in Nur-Sultan, Kazakhstan. Five parties are participating in the elections: Nur Otan (Light of the Fatherland), led by former President Nursultan Nazarbayev, and the Ak Zhol (Light Path) Democratic Party, People's Party of Kazakhstan (until November of this year, it was called Communist People's Party of Kazakhstan), People's Democratic Patriotic Party Auyl (Village), political party Adal (Honest, until November it was called Unity). Vladislav Vodnev / Sputnik

Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Казахстане 10.01.2021

"Нур Отан" поддержали, по данным экзитполов, более 70 процентов избирателей. В нижнюю палату парламента Казахстана проходят три политические силы.
30.08.2020 PODGORICA, MONTENEGRO - AUGUST 30: Voters cast their ballots for parliamentary election amid the coronavirus (COVID-19) pandemic in Podgorica, Montenegro on August 30, 2020. Milos Vujovic / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Партия президента Черногории опережает на выборах пророссийскую коалицию 31.08.2020

По данным CeMI, Демократическая партия социалистов Черногории может получить лишь 30 мест в парламенте. Эксперты увязывают слабый результат партии президента со спорным законом о вероисповедании.

За кого голосовали белорусы в России (10.08.2020) 10.08.2020

По данным дипмиссии, в Москве проголосовало около четырех тысяч человек, за Лукашенко свой голос отдали 54%. По данным же экзитполов, у президента лишь 6% голосов. Сотни белорусов пришли к своему посольству в Москве, чтобы проголосовать на выборах.
09.08.2020, Russland: MINSK REGION, BELARUS - AUGUST 9, 2020: People wait in line to vote in the 2020 Belarusian presidential election outside a polling station in the village of Barauliany. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Официальный экзитпол дает Лукашенко почти 80 процентов голосов 09.08.2020

Независимые опросы в Беларуси не проводились. Согласно же официальному экзитполу, Лукашенко заручился 79,7 процента голосов. Тихановской дали 6,8 процента голосов.
Polish President and presidential candidate Andrzej Duda addresses his supporters following the announcement of the presidential election's exit poll results in Pultusk, Poland July 12, 2020. Adam Stepien/Agencja Gazeta via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

ЦИК: Действующий президент Польши выигрывает выборы с минимальным отрывом 13.07.2020

Анджей Дуда набирает 51,21 процента голосов на выборах президента Польши, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79 процента, свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК.
Andrej Plenkovic, Prime Minister and president of the Croatian Democratic Union (HDZ) held last conference before Sunday's Croatian parliamentary election , in Zagreb, Croatia, on July 3, 2020.The 2020 Croatian parliamentary election is scheduled to take place on 5 July 2020. They will be the tenth parliamentary elections since the first multi-party elections in 1990 and will elect the 151 members of the Croatian Parliament. 140 Members of Parliament will be elected from geographical electoral districts in Croatia, three MPs will be chosen by the Croatian diaspora and eight MPs will come from the ranks of citizens registered as belonging to any of the 22 constitutionally recognized national minorities. Photo: Patrik Macek/PIXSELL |

Экзитполы свидетельствуют о победе правящей партии на выборах в Хорватии 05.07.2020

На парламентских выборах в Хорватии лидирует партия "Хорватское демократическое содружество" премьер-министра Андрея Пленковича, сообщил институт Ipsos по итогам опроса проголосовавших избирателей.
WARSAW, POLAND - OCTOBER 13: A woman casts his ballot in the Polish parliamentary elections on October 13, 2019 in Warsaw, Poland. Lewica is currently in a strong third place in pre-election polls. (Photo by Omar Marques/Getty Images)

Президента Польши определит второй тур выборов 29.06.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8 процента голосов, а его основной соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,4 процента, свидетельствуют данные опроса Ipsos.
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