За кого голосовали белорусы в России (10.08.2020)

По данным дипмиссии, в Москве проголосовало около четырех тысяч человек, за Лукашенко свой голос отдали 54%. По данным же экзитполов, у президента лишь 6% голосов. Сотни белорусов пришли к своему посольству в Москве, чтобы проголосовать на выборах.