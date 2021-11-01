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Михаил Добкин уверяет, что его оппонент на голосовании в Харькове, и.о. градоначальника Игорь Терехов, набрал менее 50 процентов голосов. Непреодоление этого порога приведет ко второму туру выборов.
По данным экзитпола Imedi, в четырех крупных городах победу одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Данные Mtavari указывают на победу кандидатов от оппозиции.
Данные экзитполов на выборах в Грузии не дают ясной картины того, удалось ли "Грузинской мечте" набрать более 43 процентов голосов - это условие оппозиции по урегулированию политического кризиса.
На выборах в бундестаг вперед выходит СДПГ, у нее 25,8% голосов против 24,1%, которые набирает блок ХДС/ХСС, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты.
В Мекленбурге - Передней Померании правопопулисты из АдГ с 18,5% становятся второй силой после социал-демократов (37%), свидетельствуют данные экзитполов социологической службы Infratest dimap.
В Германии закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, на выборах в парламент ФРГ консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы набирают одинаковое количество голосов.
По данным Gallup, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов. За второе место борются популисты из ITN и социалисты.
Марк Рютте, согласно экзитполам, сохранит пост главы правительства Нидерландов.
Согласно опросам избирателей, партия "Самоопределение" выигрывает парламентские выборы в Косово, набирая 42 процента голосов. Ее лидеру избирком запретил баллотироваться депутатом, но он намерен возглавить правительство.
"Нур Отан" поддержали, по данным экзитполов, более 70 процентов избирателей. В нижнюю палату парламента Казахстана проходят три политические силы.
По данным CeMI, Демократическая партия социалистов Черногории может получить лишь 30 мест в парламенте. Эксперты увязывают слабый результат партии президента со спорным законом о вероисповедании.
По данным дипмиссии, в Москве проголосовало около четырех тысяч человек, за Лукашенко свой голос отдали 54%. По данным же экзитполов, у президента лишь 6% голосов. Сотни белорусов пришли к своему посольству в Москве, чтобы проголосовать на выборах.
Независимые опросы в Беларуси не проводились. Согласно же официальному экзитполу, Лукашенко заручился 79,7 процента голосов. Тихановской дали 6,8 процента голосов.
Анджей Дуда набирает 51,21 процента голосов на выборах президента Польши, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 48,79 процента, свидетельствуют предварительные официальные данные ЦИК.
На парламентских выборах в Хорватии лидирует партия "Хорватское демократическое содружество" премьер-министра Андрея Пленковича, сообщил институт Ipsos по итогам опроса проголосовавших избирателей.
Действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8 процента голосов, а его основной соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,4 процента, свидетельствуют данные опроса Ipsos.
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