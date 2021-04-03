 Экзитполы прочат партии премьера Болгарии победу на выборах в парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2021

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Европа

Экзитполы прочат партии премьера Болгарии победу на выборах в парламент

По данным Gallup, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов. За второе место борются популисты из ITN и социалисты.

Премьер Болгарии Бойко Борисов в медицинской маске с избирательным бюллетенем

Премьер Болгарии Бойко Борисов

Выборы в парламент Болгарии завершились. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ") премьер-министра Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов, следует из данных института общественного мнения Gallup, обнародованных вечером в воскресенье, 4 апреля.

Между ее ближайшими преследователями идет ожесточенная борьба. Как зонтичная популистская партия ITN, так и Болгарская социалистическая партия получают от 15 до 17 процентов голосов. Кроме того, четырехпроцентный барьер преодолевают Движение за права и свободы, а также правое Болгарское национальное движение, следует из прогнозов. Явка составила 48 процентов, сообщает Gallup, официальные данные на момент публикации отсутствовали.

Партия "ГЕРБ" являлась крупнейшей политической силой в парламенте в 2009-2013 годах и с 2014-го. Ее председатель Борисов в 2020 году стал объектом критики со стороны участников массовых протестов, обвинивших премьер-министра в коррупции и связях с олигархами.

Депутатов Народного собрания Болгарии избирают на 4 года. На 240 мест в парламенте претендовали почти 7 тысяч кандидатов.

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    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


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