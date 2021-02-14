Экзитполы предрекают победу на выборах в Косово оппозиционной партии "Самоопределение"

Левонационалистическая партия "Самоопределение" (Vetëvendosje!), по данным экзитполов, одерживает убедительную победу на досрочных парламентских выборах в Косово. Как сообщил социологический институт Pipos вечером в воскресенье, 14 февраля, после закрытия избирательных участков, она набрала 42 процента голосов.

За Демократическую партию Косово, которая правила страной много лет, проголосовали 16,5 процентов избирателей, за Демократическую лигу Косово - 15 процентов.

"Самоопределением" руководит Альбин Курти, полтора месяца возглавлявший правительство в начале 2020 года. Из-за прежней судимости (в сентябре 2018 года он был приговорен к условному сроку за распыление слезоточивого газа в косовском парламенте) избирательная комиссия исключила его из списка кандидатов в депутаты. Тем не менее он намерен стать премьер-министром, но будет вынужден искать поддержку у партнеров в новом народном представительстве.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия и Китай не признают независимости Косово. Нынешние внеочередные выборы в косовский парламент - третьи за последние четыре года.

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