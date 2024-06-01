Прогноз: Моди одерживает уверенную победу на выборах в Индии

Судя по результатам экзитполов на парламентских выборах в Индии, Нарендра Моди будет занимать пост премьер-министра третий пятилетний срок. Результаты голосования будут объявлены 4 июня.

Согласно прогнозам по результатам экзитполов, проведенных в ходе парламентских выборов в Индии, уверенную победу одерживает коалиция "Национальный демократический альянс", в которой лидирует индуистская националистическая партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП). По данным опросов, опубликованным на сайте CNN-News18 после закрытия избирательных участков в субботу, 1 июня, БДП и ее союзники получат не менее 355 мест в парламент из 543.

Таким образом, 73-летний Моди, пользующийся огромной популярностью в народе и возглавляющий правительство уже 10 лет, вероятно, будет занимать пост премьера в течение третьего пятилетнего срока.

Выборы в Индии считаются самым масштабным голосованием в мире: в них приняли участие свыше 968 миллионов избирателей, в течение шести недель были открыты более миллиона избирательных участков, голосование проходило в семь этапов.

Результаты выборов будут объявлены во вторник, 4 июня.