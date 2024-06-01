Прогноз: Моди одерживает уверенную победу на выборах в Индии

Прогноз: Моди одерживает уверенную победу на выборах в Индии1 июня 2024 г.
Согласно прогнозам по результатам экзитполов, проведенных в ходе парламентских выборов в Индии, уверенную победу одерживает коалиция "Национальный демократический альянс", в которой лидирует индуистская националистическая партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП). По данным опросов, опубликованным на сайте CNN-News18 после закрытия избирательных участков в субботу, 1 июня, БДП и ее союзники получат не менее 355 мест в парламент из 543.
Таким образом, 73-летний Моди, пользующийся огромной популярностью в народе и возглавляющий правительство уже 10 лет, вероятно, будет занимать пост премьера в течение третьего пятилетнего срока.
Выборы в Индии считаются самым масштабным голосованием в мире: в них приняли участие свыше 968 миллионов избирателей, в течение шести недель были открыты более миллиона избирательных участков, голосование проходило в семь этапов.
Результаты выборов будут объявлены во вторник, 4 июня.