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Прогноз: Моди одерживает уверенную победу на выборах в Индии

Евгений Жуков
1 июня 2024 г.

Судя по результатам экзитполов на парламентских выборах в Индии, Нарендра Моди будет занимать пост премьер-министра третий пятилетний срок. Результаты голосования будут объявлены 4 июня.

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Очередь на избирательный участок в индийском штате Пенджаб
Очередь на избирательный участок в индийском штате ПенджабФото: Adnan Abidi/REUTERS

Согласно прогнозам по результатам экзитполов, проведенных в ходе парламентских выборов в Индии, уверенную победу одерживает коалиция "Национальный демократический альянс", в которой лидирует индуистская националистическая партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП). По данным опросов, опубликованным на сайте CNN-News18 после закрытия избирательных участков в субботу, 1 июня, БДП и ее союзники получат не менее 355 мест в парламент из 543.

Таким образом, 73-летний Моди, пользующийся огромной популярностью в народе и возглавляющий правительство уже 10 лет, вероятно, будет занимать пост премьера в течение третьего пятилетнего срока.

Выборы в Индии считаются самым масштабным голосованием в мире: в них приняли участие свыше 968 миллионов избирателей, в течение шести недель были открыты более миллиона избирательных участков, голосование проходило в семь этапов.

Результаты выборов будут объявлены во вторник, 4 июня.

 

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