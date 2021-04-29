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Шотландия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Шотландия".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Вакцинация: почему немцы летят в Москву прививаться "Спутником V" на самом деле? Европа в фокусе 29.04.2021

Также в программе: проведет ли Шотландия референдум о независимости, как превратить то, что когда-то было смертоносным оружием, в мирный инструмент, как оскорбляют журналистов в Словении, где найти работу мечты во Франции.
ARCHIV - 31.03.2010, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Eine junge Frau hält ein Tampon in der Hand. Hygiene-Produkte wie Tampons sollen durch eine Umsatzsteuerermäßigung günstiger werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: «Viele Frauen haben sich dafür stark gemacht. Wir bringen das jetzt auf den Weg.» Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Шотландии сделали бесплатными гигиенические принадлежности для женщин 25.11.2020

Шотландия стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на получение бесплатных гигиенических принадлежностей на законодательном уровне.
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В Шотландии законодательно запретили шлепать детей 07.11.2020

Шотландия стала первой страной в составе Соединенного Королевства, в которой вступил в силу закон, запрещающий физическое наказание детей в возрасте до 16 лет.
March 23, 2020, London, UK: A near-empty Westminster Bridge as people continue to avoid central London. The government has refused to rule out tougher measures to enforce social distancing if people do not begin following the health advice. (Credit Image: © Rob Pinney/London News Pictures via ZUMA Wire |

В Англии в июне возобновят работу рынки и магазины 26.05.2020

Рынки под открытым небом в Англии могут открыться 1 июня, остальные магазины - 15 июня, сообщил британский премьер. Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия вправе установить собственные сроки снятия локдауна.
02.05.2017 THE CANADIAN PRESS 2017-05-02. Police tape is shown in Toronto Tuesday, May 2, 2017. The Justice Department is asking Canadians to think beyond their preconceived notions about crimes - and the people who commit them - as the Liberal government readies long-promised reforms to the criminal justice system.THE CANADIAN PRESS/Graeme Roy URN:34406559 |

Мужчина застрелил более 15 человек на юге Канады 19.04.2020

Нападавший в форме, похожей на полицейскую, открыл стрельбу в Канаде. Убиты не менее 17 человек.
People celebrate Britain leaving the EU on Brexit day in London, Britain January 31, 2020. REUTERS/Henry Nicholls

Выход Великобритании из ЕС: продолжение следует (фотогалерея) 05.02.2020

В ночь на 1 февраля состоялся политический "Брекзит". Экономический развод Лондона и Брюсселя еще только предстоит. Галерея DW рассказывает, что будет происходить в течение 2020 года.
Boris Johnson visit to Scotland. Scotland's First Minister Nicola Sturgeon welcomes Prime Minister Boris Johnson outside Bute House in Edinburgh ahead of their meeting. Picture date: Monday July 29, 2019. See PA story POLITICS Brexit Scotland. Photo credit should read: Jane Barlow/PA Wire URN:44382335 |

Джонсон отклонил просьбу Шотландии провести референдум о независимости 14.01.2020

Новый референдум приведет к продолжению политического застоя, в котором Шотландия находится на протяжении последнего десятилетия, утверждает британский премьер.
General Election 2019. First Minister Nicola Sturgeon delivers a speech to the media at Dynamic Earth, Edinburgh, after the SNP won 47 seats, up from the 35 they won two years ago, making it the party's second best Westminster result ever. Picture date: Friday December 13, 2019. See PA story POLITICS Election. Photo credit should read: Jane Barlow/PA Wire URN:48998997 |

Шотландия добивается нового референдума о независимости 19.12.2019

Глава регионального правительства Шотландии Стерджен направила в Лондон письмо с требованием разрешить проведение референдума. Шотландия не желает оставаться в составе Великобритании в связи с "Брекзитом", указала она.

Что означает победа партии Бориса Джонсона для Великобритании и ЕС? (13.12.2019) 13.12.2019

В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Евросоюза.
December 12, 2019 General Election 2019. Prime Minister Boris Johnson leaves with his dog, Dilyn, after casting his vote in the 2019 General Election at Methodist Central Hall, London. Picture date: Thursday December 12, 2019. See PA story POLITICS Election. Photo credit should read: Jonathan Brady/PA Wire URN:48970379 |

Комментарий: Борис победил, Великобритания проиграла 13.12.2019

Победа Бориса Джонсона на выборах определит политику Великобритании на годы вперед. Политику, которая приведет страну к катастрофе? Комментатор DW Роберт Мадж ищет ответ на этот вопрос.
Back view of young gay couple looking at the sea model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY RTBF00739 Back View of Young Gay COUPLE Looking AT The Sea Model released Symbolic image PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY RTBF00739

В Шотландии снимают судимость с осужденных за гомосексуализм 15.10.2019

Шотландия устраняет "историческую ошибку": с 15 октября автоматически погашается судимость геев, осужденных за секс по обоюдному согласию. Судимость снимается и с тех, кто уже умер.
GLEN COE, SCOTLAND - MARCH 24: A European Union flag and Saltire flag blow in the wind near to Glen Coe on March 24, 2014 in Glen Coe, Scotland. A referendum on whether Scotland should be an independent country will take place on September 18, 2014. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images) © Getty Images/JJ.Mitchell

Шотландия хочет стать самостоятельным членом ЕС в случае "Брекзита" 18.09.2019

Первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании, не исключив, что теперь большинство его жителей могут проголосовать "за".

06.10.2018, Großbritannien, Edinburgh: Unterstützer für die Unabhängigkeit Schottlands nehmen am All Under One Marsch teil. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Шотландия планирует новый референдум о независимости до 2021 года 24.04.2019

Повторный референдум о независимости Шотландии должен быть проведен до завершения легислатурного периода регионального парламента в мае 2021 года, пояснила Никола Стерджен.
Soccer Football - UEFA Euro 2020 qualifying draw - The Convention Centre, Dublin, Ireland - December 2, 2018 Former Republic of Ireland international Ronnie Whelan draws Spain REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Футбольные сборные узнали своих соперников по отборочному туру Евро-2020 02.12.2018

В отборочном туре чемпионата Европы по футболу 2020 года соперниками России станут Бельгия, Казахстан, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Сборная ФРГ попала в одну группу с Нидерландами и Беларусью.
Scottish National Party Conference 2017. First Minister of Scotland Nicola Sturgeon listens as Deputy First Minister John Swinney delivers the opening address to delegates at the Scottish National Party (SNP) conference at the SEC Centre in Glasgow. Picture date: Sunday October 8, 2017. See PA story POLITICS SNP. Photo credit should read: Jane Barlow/PA Wire URN:33203566 |

В Шотландии вновь попытаются запустить процесс отделения 20.05.2018

Глава правительства Шотландии после годичного перерыва вновь собирается вернуться к дебатам о независимости. О новом референдуме будет объявлено, когда завершатся переговоры о "Брекзит".

Электростанции будущего: энергия воды на службе у человечества (12.03.2018) 12.03.2018

Электростанции нового поколения уже производят энергию и обеспечивают светом и теплом целые поселки. Ожидается, что вскоре такой способ добычи электричества станет наиболее популярным на рынке.
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