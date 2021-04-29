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В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Евросоюза.