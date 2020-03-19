Школы закрыты из-за коронавируса: как справляются немецкие родители

Кристине (Christine) и Даниэль В. (Daniel W.), живущие вблизи города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, - родители троих детей, учащихся в первом, четвертом и пятом классах. Кристине преподает в профучилище, ее муж работает программистом в одной из крупных компаний региона.

Из-за эпидемиии коронавируса школы будут пустовать в Германии до 20 апреля

После того как 16 марта все школы и детсады в Германии были закрыты до 20 апреля из-за эпидемии коронавируса, супруги начали работать в режиме хоум-офис, совмещая профессиональную деятельность с уходом за детьми, их обучением на дому, проверкой заданий, которые они получают из школы, а также ведением хозяйства. Кроме того, ежедневно в их семье проводит несколько часов подруга их младшей дочери, поскольку мама девочки, воспитывающая ее в одиночку, не видит иной возможности продолжать работать.

Работа в режиме хоум-офис

В начальной школе, которую посещают двое младших детей семьи, классные руководители подготовили увесистые папки с учебными материалами, которые дети должны самостоятельно изучить в течение ближайших пяти недель. В сопроводительном письме были даны ссылки на сайты, которые могут помочь освоить учебный материал. Однако загрузка некоторых из них, например популярного в Германии приложения Anton.app, в настоящий момент представляется безнадежным делом - "в связи с большой нагрузкой на сервер".

Старшая дочь Кристине и Даниэля должна регулярно скачивать задания из облака ее гимназии и отправлять готовые работы учителям по электронной почте.

Уроки по телевизору или в интернете как альтернатива занятиям в школе

"Проверка заданий для первого и четвертого класса не составляет особого труда. А вот объем работ для пятого класса гимназии настолько велик, что справиться с ним едва посильно, - делится опытом Кристине. - Так что мы сейчас находимся в ситуации постоянного стресса".

Можно ли заставить сотрудника работать из дома?

По словам Кристине, ее муж и раньше регулярно работал из дома. В этом плане для него мало что изменилось. Для многих других немцев, напротив, хоум-офис - вынужденная мера, связанная с желанием работодателя защитить здоровье сотрудников и избежать необходимости полностью закрыть производство.

Принуждать сотрудников к удаленной работе работодатели в Германии не имеют права. Точно так же, как сотрудник не имеет права настаивать на том, чтобы ему позволили работать из дома, если эта опция не содержится в его трудовом договоре или коллективном договоре предприятия.

Эксперт по трудовому праву Моника Штрайхер

Как пояснила в беседе с DW кельнский адвокат-специалист по трудовому праву Моника Штрайхер (Monika Streicher), о работе из дома каждый сотрудник должен договариваться с работодателем в индивидуальном порядке. "Большинство компаний добровольно переводят сотрудников в хоум-офис, ведь никто не заинтересован в том, чтобы они заболели", - говорит адвокат.

Основная проблема, с которой столкнулись немецкие компании в этой связи, по словам эксперта,- нехватка ноутбуков, вызванная перебоями на производстве в Азии. В то же время работа на собственном компьютере, как правило, практически невозможна из-за проблемы защиты данных, говорит Штрайхер. По ее словам, некоторые сотрудники немецких компаний из-за этого даже были вынуждены забрать домой стационарные компьютеры из офисов.

Платят ли зарплату тем, кто не ходит на работу?

Обязан ли работодатель продолжать платить сотруднику заработную плату, если тот не может присутствовать на рабочем месте из-за закрытых школ и детских садов?

Если сотрудник по личным обстоятельствам не может выйти на работу, при определенных условиях он имеет право на дальнейшее получение зарплаты, поясняет Моника Штрайхер. "Классическим примером подобных ситуаций являются свадьбы или похороны в семейном кругу, однако к ним можно причислить и уход за собственными детьми в случае, когда у родителей нет иной возможности, кроме как самим остаться дома", - говорит эксперт.

Из-за угрозы коронавируса некоторые жители ФРГ стали носить защитные маски

Продолжительность срока, в течение которого сотрудник имеет право оставаться дома "по личным обстоятельствам", продолжая получать зарплату, указана в соответствующих тарифных договорах, обычно это всего несколько дней. Однако в некоторых трудовых контрактах оговаривается, что у сотрудника такого права нет вовсе, предупреждает адвокат.

Со своей стороны, на фоне эпидемии коронавируса правительство ФРГ 13 марта приняло решение облегчить предприятиям условия перевода сотрудников в режим частичной занятости (Kurzarbeit). Теперь госдотации на выплаты этим сотрудникам могут получить компании, 10 процентов персонала которых не могут работать в условиях полной занятости.

Школа по телевизору

Школьные задания для домашнего изучения на экране смартфона

Из-за эпидемии коронавируса некоторые федеральные земли ФРГ наряду со школами закрыли также кафе, зоопарки, детские площадки и другие места проведения досуга. По словам Кристине В., она рада, что живет за городом, так что ее дети могут проводить свободное время в саду. "Думаю, что семьи, которые живут в центре города, сейчас просто сходят с ума", - говорит она.

Что касается детей, то многие из них благодаря коронавирусу получили возможность регулярно смотреть телевизор, причем с образовательными целями. Речь идет о программе "Школа на дому", которую оперативно запустил общественно-правовой телеканал ARD в сотрудничестве с баварским минобразования, чтобы частично заменить посещение школы и, вероятно, дать родителям перевести дух. Или поработать в хоум-офисе.

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