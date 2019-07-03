Что можно, а что нельзя ввозить в Германию

Для тех, кто приезжает в Германию на отдых или в гости, а также для тех, кто возвращается сюда (не из страны ЕС), действуют одинаковые правила. То есть правила распространяются на всех, кто въезжает на территорию ФРГ: как на иностранцев, так и на немцев. Многие товары можно ввозить без ограничений, но лучше прочитать правила перед поездкой.

Какие продукты можно привезти в Германию

Серьезные ограничения существуют по поводу продуктов животного происхождения, выведенных не в странах ЕС. В теории молочную и мясную продукцию разрешают ввозить в Европу через специальные пункты с дежурным ветеринаром и только при наличии документов на эти товары. На практике это означает, что сыры, йогурты, творог, яйца, колбасы, мясные консервы туристам лучше с собой не привозить - с ними могут возникнуть проблемы. Исключение - детское и медицинское питание, продукты с минимальным содержанием молока (например, молочный шоколад или сливочные конфеты). К рыбе и морепродуктам не возникнет претензий, если их вес не превышает 20 килограммов. Можно привезти с собой и икру осетровых, но не более 125 граммов на человека. Другие продукты животного происхождения (например, мед) весом до двух кг можно брать с собой в Германию.

Через немецкую границу можно провозить грибы при двух условиях: они должны быть съедобными и весить не более двух килограммов. Если грибы были собраны в радиоактивных местах, на них нужно оформить специальное разрешение еще до поездки. Другое правило действует по поводу картофеля: его ввозить категорически запрещается. То же самое касается виноградных листьев и лозы.

Лекарства и витамины

В Германию можно брать с собой лекарства, витамины и пищевые добавки, которые могут понадобиться человеку на время поездки (максимальный срок - три месяца). Это правило касается любых медикаментов - выписанных как немецким врачом, так и докторами за пределами Германии. Не имеет значения, прошло ли лекарство регистрацию в Германии или нет.

Овчарка по кличке Люк проверяет чемодан в аэропорту Дюссельдорфа

Запрещено ввозить поддельные препараты и вещества, попадающие под антидопинговое законодательство. На время поездки можно взять с собой сильные обезболивающие (например, морфин), если на них есть рецепт от врача, заверенный в консульстве или посольстве Германии.

Сигареты и алкоголь

Путешественники старше 17 лет могут привезти в Германию не больше одного блока сигарет, 100 сигарилл или 50 сигар. Лишнее будет конфисковано. Плюс за каждую лишнюю сигарету грозит штраф в 19 центов. Не облагается пошлиной литр алкоголя крепче 22 градусов, четыре литра неигристого вина или 16 литров пива.

Деньги и ценные вещи

В страны Евросоюза можно брать с собой не более 10 тысяч евро. Если вы везете наличные или ценные бумаги на более крупную сумму, это необходимо указать в декларации. Заполнить формуляр можно на официальном сайте таможни ФРГ. Общая стоимость привезенных товаров не должна превышать 430 евро, если вы путешествуете на самолете или корабле. Поддельные товары, например, парфюм, одежду или нелицензионные DVD-диски, ввозить в Германию запрещено.

Ввоз животных в Германию

Кошки и собаки, которых привозят на территорию Евросоюза, должны быть чипированы и недавно привиты от бешенства. Если вы въезжаете в Германию со своей собакой или кошкой, то от вас потребуется заявление о том, что вы не будете продавать или отдавать питомца другим людям. Перед поездкой у кошек и собак берут анализ крови и выдают ветеринарную справку с переводом на английский или немецкий язык. Из-за опасности распространения птичьего гриппа правила провоза птиц строже, с ними можно ознакомиться на сайте представительств Германии в России. А вот кроликов, морских свинок и хомяков можно ввозить без дополнительных процедур.

Это далеко не полный список правил. Подробно изучить все инструкции можно на официальном сайте посольства Германии или портале немецкой таможни.

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Сувениры из Германии

Что привезти на память из Германии? Берлинские медведи Начнем с немецкой столицы, из поездки в которую сложно вернуться домой без хотя бы одного медведя - Berliner Bär. Этот зверь украшает герб города с конца XIII века. Однако, как предполагают историки, название Берлина произошло во времена колонизации восточных земель германскими племенами не от немецкого слова Bär, а от древнеславянского berl - болото.

Что привезти на память из Германии? "Восточный" человечек Серьезную конкуренцию медведям на столичном сувенирном рынке составляют восточногерманские светофорные человечки - DDR-Ampelmännchen или Ost-Männchen. Отличительная их черта - широкополые шляпы, а культовый статус они получили еще во времена ГДР. В Берлине можно купить, например, светильник с таким человечком, а также сумки, фигурки, штопоры, часы, брелоки и так далее.

Что привезти на память из Германии? Осколки Стены Тех, кто в 1989 году хотел как можно быстрее всеми доступными подручными средствами разрушить Берлинскую стену или просто отбить кусок на память о мирной революции в ГДР, прозвали "стенными дятлами" (Mauerspechte). Сегодня откалывать от Стены уже ничего нельзя. Однако на ее строительство ушло 200 тысяч тонн бетона, так что сувенирные киоски осколками обеспечены надолго.

Что привезти на память из Германии? Часы с кукушкой Из Берлина переместимся в Шварцвальд - знаменитое Чернолесье на юго-западе Баден-Вюртемберга. Считается, что в середине XVIII века именно отсюда начали распространяться по всему миру настенные часы с кукушкой (Kuckucksuhr). Сегодня разброс цен на такие часы, изготовленные здесь, в зависимости от их качества и материала, из которого они сделаны, составляет от полусотни до почти двух тысяч евро.

Что привезти на память из Германии? "Погодный домик" Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.

Что привезти на память из Германии? Для любителей пива Что касается пива в Германии, то содержание (а именно - сорт напитка) обычно определяет форму сосуда, из которого его следует употреблять. В качестве сувенира можно прикупить, например, баварскую литровую кружку (Maßkrug) - стеклянную или фарфоровую, с цинковой крышкой или без крышки, простую или разрисованную.

Что привезти на память из Германии? Кожаные штаны Во время встречи "большой семерки", состоявшейся в Баварии в июне 2015 года, Барак Обама, якобы досадуя, с легким акцентом сообщил местным жителям, что забыл дома свои кожаные штаны - ледерхозе (Lederhose). В чем проблема? Мог бы купить новые, чтобы порадовать хозяев встречи! Самые простые стоят 40 - 60 евро. Еще дешевле - баварские шляпы. А для дома можно приобрести альпийский колокольчик…

Что привезти на память из Германии? Дирндль Кстати, на дамах традиционные кожаные штаны смотрятся тоже вполне эффектно, но если выбирать для них что-то из баварского гардероба, лучше купить в качестве подарка дирндль (Dirndl) - национальное баварскую женскую одежду. Шьют ее самых разных фасонов и расцветок - на любой кошелек. Особой популярностью дирндль пользуется во время пивного праздника Oktoberfest.

Что привезти на память из Германии? Для любителей вина Предпочитающие пиву вино тоже не должны вернуться из Германии с пустыми руками: они могут прикупить такие бокалы с ножкой из зеленого стекла. Стандартный размер, правда, меньше, чем в руках у Гельмута Коля. Römer Weingläser, как их называют, никакого отношения к римлянам, даже очень древним, не имеют. Название происходит от голландского глагола roemen (восхвалять). 25 евро за шесть штук.

Что привезти на память из Германии? Садовый гном По некоторым оценкам, Германию сейчас населяют 25 миллионов садовых гномов. Действительно, Gartenzwerg - частый обитатель бюргерских садов, дач и лужаек. Самые первые появились около замков в барочную эпоху в конце XVII века, а массовое их шествие началось в середине XIX столетия. Приобрести в качестве сувенира один из этих символов немецкого кича можно за 20 - 30 евро.

Что привезти на память из Германии? Щелкунчик Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.

Что привезти на память из Германии? Рождественские игрушки Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.

Что привезти на память из Германии? Нечистая сила Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.

Что привезти на память из Германии? Морской сувенир В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.

Что привезти на память из Германии? Машинки для больших и маленьких Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.

Что привезти на память из Германии? Автомобильная такса Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.

Что привезти на память из Германии? Немецкое качество Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.

Что привезти на память из Германии? Немецкий фарфор О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.

Что привезти на память из Германии? О-де-Колон "Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.

Что привезти на память из Германии? Очень мягкая игрушка Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц. Автор: Максим Нелюбин



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