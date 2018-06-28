Что ждет немецкую сборную в Германии после поражения на ЧМ

Проиграв Южной Корее со счетом 2:0, сборная Германии впервые выбыла из ЧМ по футболу на групповом этапе. Карикатурист Сергей Елкин о "теплом" приеме немецких футболистов дома.
Смотрите также:
Фиаско сборной Германии на чемпионате мира может привести к отставке главного тренера Йоахима Лёва. Эксперты критикуют как его лично, так и игроков. Финансовые потери также существенны. (28.06.2018)
Успех немецкой сборной по футболу оказался лишь временным. Ответственность за невыход команды в плей-офф чемпионата мира несет ее главный тренер Йоахим Лёв, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (28.06.2018)
Историческое поражение - сборная Германии впервые вылетела из чемпионата мира по футболу еще на групповом этапе. DW собрала оценки и мнения. (28.06.2018)