Что делают немцы с елками после праздников

Еще вчера она стояла, нарядно украшенная, переливалась блестящими разноцветными гирляндами и источала волшебный хвойный аромат. Но вот новогодние праздники подошли к концу. Пришла пора снять праздничные украшения и сложить их в коробки, а потускневшую красавицу-елочку - демонтировать. Согласно оценкам Федерального объединения производителей новогодних елок (BVWE), каждый год после новогодних праздников немцы выносят из своих домов и квартир около 27 миллионов елок. А что происходит с использованными деревьями после этого?

Вывоз елок строго по расписанию

В Германии утилизация елок - хорошо налаженный процесс. В конце года жители каждого населенного пункта получают по почте специальные календари на следующий год, где указаны даты вывоза различных видов мусора. Такое расписание бесплатно рассылают муниципалитеты либо компании по переработке отходов. Ознакомиться с ним можно и в интернете.

В Германии елки выбрасывают только в определенные дни

Регламентом предусмотрены и отдельные дни для сбора использованных елок. Как правило, они выделяются в середине января, когда новогодние праздники позади. Но у каждого микрорайона обычно свое расписание. В любом случае, накануне вам просто нужно вынести полностью освобожденную от украшений елку на улицу и оставить ее у мусорного контейнера, где наутро за ней прибудет специальный транспорт. Эта услуга бесплатная.

Если же вы не успеете выставить елку вовремя, вам придется потом вывозить ее в пункт приема самостоятельно. Впрочем, вы можете дерево измельчить и выкинуть в контейнер для биоотходов, какие в Германии стоят во многих дворах. Вывозить старые елки на свалку или выбрасывать их в лесу в Германии строго запрещено, поскольку они разлагаются долго и плохо, обильно выделяя при этом парниковые газы. Нарушителям этого предписания грозит штраф. Его размеры от федеральной земли к федеральной земле разнятся. В Баден-Вюртемберге, например, он составляет от 25 до 50 евро за неправильную утилизацию одной елки, а в Гамбурге - 100 евро за одну нелегально выброшенную елку.

Как применяют отслужившие елки

В Германии есть несколько способов утилизации отслуживших новогодних елей. Старые елки измельчают в специальных дробильных машинах, перемалывают в опилки и делают из них компост, используемый потом в садах и парках, а также в фермерских хозяйствах. В настоящее время стоимость одной тонны древесной стружки колеблется на немецком рынке от 84 до 129 евро.

Ну, а ветки, срубленные с ели, зачастую применяют в качестве укрывного материала для грядок на огородах. Они будут защищать растения от холода, эффективно поддерживать влажность почвы, препятствовать росту сорняков. Такое "покрывало" полезно и тем, что оно активно выделяет фитонциды, которые не дают разгуляться ни бактериям, ни грибкам, ни насекомым-вредителям.

Предметы, на изготовление которых нередко идет древесина елей

Древесина использованных елей идет на производство вешалок для одежды, санок, детских игрушек, сувениров, мебели, а также деревянных ножей для резки масла. А опилки и хвою нередко используют для изготовления прессованных брикетов для топки печей.

В настоящее время для обогрева своих домов практичные и любящие природу немцы отдают предпочтение именно этому экологически чистому топливу. К тому же благодаря низкой влажности и высокой плотности температура горения у топливных брикетов в полтора-два раза выше, чем у обычных дров. Один поддон вместимостью в одну тонну брикетов из опилок в Германии стоит, в среднем, около 270 евро.

Выброшенные деревья сжигают и на теплоэлектростанциях. Например, ежегодно в одном только Берлине собирают 350 тысяч елок, при сожжении которых вырабатывается энергия в объеме, достоточном для того, чтобы весь год обеспечивать теплом и электричеством 500 домашних хозяйчств.

Лакомство для животных

А еще немцы скармливают елки животным - как тем, что обитают в лесах, так и питомцам зоопарков. Хотя речь в этом случае идет не об отстоявших праздники сухих елях, а о свежих, поступивших прямо от фермера или из магазина - из числа тех, что не удалось продать к праздникам. К тому же, предварительно растения подвергают фитосанитарному контролю - чтобы предотвратить занос опасных болезней и паразитов, а также на предмет наличия пестицидов. Обычно этим занимаются сотрудники санэпидстанций. В преддверии новогодних праздников Кельнский зоопарк, например, скармливает содержащимся в нем животных от 50 до 100 елок. Обитатели Штутгартского зоопарка в качестве угощения получили в прошлом году 150 елок.

Хвою, богатую витаминами, микроэлементами, эфирными маслами, в равной степени обожают и обитающие в немецких лесах дикие кабаны с козами, и представители экзотической фауны, живущие в зоопарках Германии, - слоны, верблюды, ламы. Для них это самый что ни на есть изысканный деликатес, а для зверинцев - прикорм, использование которого позволяет сэкономить на покупке биодобавки.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы - в каждой федеральной земле свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Мусор нередко выбрасывают и вдоль дорог, а также на парковках. С целью препятствовать риску распространения африканской чумы свиней, за это также предусмотрено наказание до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно заранее вызывать. Желающим обойти это правило и избавиться от отходов в неположенном месте грозит штраф: от 50 до 150 евро за вещи небольшого размера и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы подлежат отдельной утилизации. Их можно сдать бесплатно в коммунальном приемном пункте. Также принять их обязан продавец - приборы размером до 25 см бесплатно, более крупные - взамен на новый товар. За попытку "спрятать" вышедший из строя холодильник в лесу грозит штраф от 100 до 300 евро. А то и до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если зеленого мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти как положено, придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины или колеса (до пяти штук), оставленные на природе. За большее количество выброшенных шин налагается штраф от 200 до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона, например, вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязанность их хозяев. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Несоблюдение правил может стоить от 10 до 100 евро (в зависимости от "места преступления"). Автор: Инга Ваннер

