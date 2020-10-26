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Чили

People gather at Plaza Italia on the day Chileans voted in a referendum to decide whether the country should replace its 40-year-old constitution, written during the dictatorship of Gen. Augusto Pinochet, in Santiago, Chile, Sunday, Oct. 25, 2020. (AP Photo/Esteban Felix) |

Граждане Чили проголосовали за реформу конституции 26.10.2020

Почти 80 процентов чилийцев поддержали инициативу о создании Конституционного конвента. Это гражданское собрание разработает проект нового Основного закона Чили.

***ACHTUNG: Nur für den Beitrag von Nikolaj Houmann Mortensen von Danwatch freigegeben!**** Lithium extraction in the Atacama Desert. Brine is pumped from the desert’s underground and into massive evaporation ponds. From 1997–2017, the area covered by lithium mining operations, has been quadrupled from 20 to 80 square kilometres according to a study from Arizona State University. SQM says that just one of their ponds is the size of 20 football fields. Atacama Desert, September 2019 Rechte: Pablo Rojas Madariaga/Danwatch

Как добыча лития для смартфонов угрожает коренным народам Чили 26.01.2020

В Чили находятся крупнейшие в мире запасы лития, применяемого при выпуске электрокаров и аккумуляторов для смартфонов. Но от прибыльного бизнеса страдает коренное население. Репортаж DW.
An anti-government protester waves a Chilean flag moments before clashes develop with the police, in Santiago, Chile, Friday, Dec. 6, 2019. Student protests have become a nationwide call for socio-economic equality and better social services, so far forcing Chilean President Sebastián Piñera to increase benefits for the poor and disadvantaged and start a process of constitutional reform.(AP Photo/Fernando Llano) |

ООН заявила о нарушениях прав человека во время протестов в Чили 14.12.2019

Полицейские и военные несут ответственность за гибель не менее четырех человек во время протестов в Чили, считает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
ARCHIV - 30.09.2019, Brandenburg, Jänschwalde: Die dampfenden Kühltürme des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde der Lausitzer Energie Bergbau AG (LEAG) spiegeln sich in einer Pfütze wieder. Der Energieverbrauch in Deutschland wird in diesem Jahr nach vorläufigen Berechnungen um rund zwei Prozent auf 437 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten zurückgehen. Da der Verbrauch von Kohlen in den ersten neun Monaten besonders stark rückläufig war, sei auch von einem merklichen Rückgang der CO2-Emissionen auszugehen, teilte die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen in Berlin mit. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Конференция по климату в Мадриде: шанс для Парижского соглашения 02.12.2019

Конференция по защите климата COP25 пройдет в Мадриде. Что на ней обсудят и чего ожидать от экоактивистки Греты Тунберг, которая часть маршрута в Испанию проделает на корабле, - в материале DW.
Items removed from a church by anti-government protesters go up in flames in a barricade built by the protesters, in Santiago, Chile, Friday, Nov. 8, 2019. Hooded protesters removed furniture and religious items from the church and set them on fire near the main gathering site of massive demonstrations in the capital over inequality. (AP Photo/Esteban Felix) |

Десятки тысяч недовольных властями вышли на улицы столицы Чили 09.11.2019

Участники массовой акции протеста в Сантьяго требуют отставки президента. Между тем в столице Чили зафиксированы поджоги и акты мародерства.
04.11.2019+++ Demonstrators throw stones and tear gas canister during a protest against Chile's government in Santiago, Chile November 4, 2019. REUTERS/Jorge Silva

В Чили демонстранты впервые начали строить баррикады 05.11.2019

В Сантьяго чилийские демонстранты вновь вышли на улицы. Кроме того, на севере страны в разгар протестов произошло сильное землетрясение.
THE CANADIAN PRESS 2019-10-24. Swedish climate activist Greta Thunberg speaks at a rally at the Alberta Legislature Building in Edmonton on Friday, Oct. 18, 2019. Rain is in the forecast for a rally headlined by the 16-year-old Swede who braved a blizzard on a snow-covered glacier in Jasper National Park this week to learn from the scientists who study the ice. THE CANADIAN PRESS/Dave Chidley URN:47850945 |

Испания поможет Грете Тунберг добраться до саммита ООН по климату в Мадриде 02.11.2019

Конференцию ООН по климату перенесли из Чили в Мадрид, и экологическая активистка попросила помочь ей вновь пересечь Атлантику. Испания выразила готовность прийти на выручку Грете Тунберг.
Fountain and Plaza de Cibeles Palace (Palacio de Comunicaciones), Plaza de Cibeles, Madrid, Spain, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer., Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage.

Мадрид примет конференцию ООН по изменению климата 01.11.2019

Чили отказалась от проведения конференции ООН из-за неутихающих более двух недель беспорядков.
Police sprays water on anti-government demonstrators in Santiago, Chile, Monday, Oct. 28, 2019. President Sebastian Pinera announced changes in his cabinet in hopes of bringing peace back to the streets after days of protests that originally started over a hike in subway fares and have grown into a wider range of demands such as better pay, pensions, schools, housing and medical care.(AP Photo/Esteban Felix) |

В США считают, что Россия разжигает протесты в Чили 31.10.2019

Трамп осудил попытки иностранных государств подорвать национальные институты и демократию в Чили.
Santiago, 28 de octubre 2019 Se registra una agresin de fuerzas especiales hacia un joven en los alrededor de la Moneda en una manifestacin en contra el Presidente de la Republica Javier Torres/Aton Chile, Santiago Chile Aton365677 *** Santiago, October 28, 2019 A special forces aggression against a young man around the Currency is recorded in a demonstration against the President of the Republic Javier Torres Aton Chile, Santiago Chile Aton 365677 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JAVIERxTORRES/ATONxCHILE

Чили отказалась проводить саммит АТЭС и конференцию по климату 30.10.2019

По словам президента Себастьяна Пиньеры, власти страны должны в первую очередь обеспечить восстановление общественного порядка и согласия, а также дать ответ на основные требования граждан.
Police sprays water on anti-government demonstrators in Santiago, Chile, Monday, Oct. 28, 2019. President Sebastian Pinera announced changes in his cabinet in hopes of bringing peace back to the streets after days of protests that originally started over a hike in subway fares and have grown into a wider range of demands such as better pay, pensions, schools, housing and medical care.(AP Photo/Esteban Felix) |

Протесты в Чили не утихают и после обновления состава правительства 29.10.2019

Восемь министров в Чили лишились постов, однако демонстрации продолжаются. В Сантьяго полиция применила для их разгона слезоточивый газ и водометы. Поводом для протестов две недели назад стал рост цен на проезд в метро.
25.10.2019 Demonstrators march with flags and signs during a protest against Chile's state economic model in Santiago, Chile October 25, 2019. REUTERS/Ivan Alvarado

Президент Чили объявил о смене правительства в свете протестов 27.10.2019

Поводом для первых протестов в Чили стал рост цен на проезд в метро. За несколько дней число демонстрантов выросло до миллиона. Они требуют реформ против экономического неравенства и отставки президента.
Valparaiso, 25 de octubre 2019. Protestas en las afueras del Congreso Nacional obligan a suspender actividades en la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile, Valparaiso Chile Aton364189 *** Valparaiso, 25 October 2019 Protests outside the National Congress force to suspend activities in the Chamber of Deputies Raul Zamora Aton Chile, Valparaiso Chile Aton 364189 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: RAULxZAMORA/ATONxCHILE

В Чили прошла крупнейшая в истории страны акция протеста 26.10.2019

Более миллиона человек вышли на новую акцию протеста в Чили. Собравшиеся требовали отставки президента Себастьяна Пиньера.
Soldiers patrol in armored vehicles as a state of emergency remains in effect in Santiago, Chile, Sunday, Oct. 20, 2019. Protests in the country have spilled over into a new day, even after President Sebastian Pinera cancelled the subway fare hike that prompted massive and violent demonstrations. (AP Photo/Luis Hidalgo) |

В Чили из-за протестов режим ЧП расширен за пределы столицы 21.10.2019

В ходе беспорядков, вызванных повышением цен на проезд, в Сантьяго погибли восемь человек. Глава МВД Чили сообщил о не менее чем 70 "серьезных случаях применения насилия".
Men take pictures of a burning car during violent protests in Santiago, on October 19, 2019. - Chile's president declared a state of emergency in Santiago Friday night and gave the military responsibility for security after a day of violent protests over an increase in the price of metro tickets. (Photo by CLAUDIO REYES / AFP) (Photo by CLAUDIO REYES/AFP via Getty Images)

В Чили в ходе массовых протестов погибли три человека 20.10.2019

Протесты в Чили были вызваны повышением цен на общественный транспорт. Беспорядки в стране продолжаются уже несколько дней.
Demonstrators look on near a riot police vehicle during a protest against the government in Valparaiso, Chile October 19, 2019. REUTERS/Rodrigo Garrido

Президент Чили отменил повышение платы за проезд в ответ на протесты 20.10.2019

В столице Чили - Сантьяго - впервые со времен Пиночета введен комендантский час из-за "актов насилия".
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