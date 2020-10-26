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Почти 80 процентов чилийцев поддержали инициативу о создании Конституционного конвента. Это гражданское собрание разработает проект нового Основного закона Чили.
В Чили находятся крупнейшие в мире запасы лития, применяемого при выпуске электрокаров и аккумуляторов для смартфонов. Но от прибыльного бизнеса страдает коренное население. Репортаж DW.
Полицейские и военные несут ответственность за гибель не менее четырех человек во время протестов в Чили, считает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Конференция по защите климата COP25 пройдет в Мадриде. Что на ней обсудят и чего ожидать от экоактивистки Греты Тунберг, которая часть маршрута в Испанию проделает на корабле, - в материале DW.
Участники массовой акции протеста в Сантьяго требуют отставки президента. Между тем в столице Чили зафиксированы поджоги и акты мародерства.
В Сантьяго чилийские демонстранты вновь вышли на улицы. Кроме того, на севере страны в разгар протестов произошло сильное землетрясение.
Конференцию ООН по климату перенесли из Чили в Мадрид, и экологическая активистка попросила помочь ей вновь пересечь Атлантику. Испания выразила готовность прийти на выручку Грете Тунберг.
Чили отказалась от проведения конференции ООН из-за неутихающих более двух недель беспорядков.
Трамп осудил попытки иностранных государств подорвать национальные институты и демократию в Чили.
По словам президента Себастьяна Пиньеры, власти страны должны в первую очередь обеспечить восстановление общественного порядка и согласия, а также дать ответ на основные требования граждан.
Восемь министров в Чили лишились постов, однако демонстрации продолжаются. В Сантьяго полиция применила для их разгона слезоточивый газ и водометы. Поводом для протестов две недели назад стал рост цен на проезд в метро.
Поводом для первых протестов в Чили стал рост цен на проезд в метро. За несколько дней число демонстрантов выросло до миллиона. Они требуют реформ против экономического неравенства и отставки президента.
Более миллиона человек вышли на новую акцию протеста в Чили. Собравшиеся требовали отставки президента Себастьяна Пиньера.
В ходе беспорядков, вызванных повышением цен на проезд, в Сантьяго погибли восемь человек. Глава МВД Чили сообщил о не менее чем 70 "серьезных случаях применения насилия".
Протесты в Чили были вызваны повышением цен на общественный транспорт. Беспорядки в стране продолжаются уже несколько дней.
В столице Чили - Сантьяго - впервые со времен Пиночета введен комендантский час из-за "актов насилия".
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