Протесты в Чили не утихают и после обновления состава правительства

Восемь министров в Чили лишились постов, однако демонстрации продолжаются. В Сантьяго полиция применила для их разгона слезоточивый газ и водометы. Поводом для протестов две недели назад стал рост цен на проезд в метро.