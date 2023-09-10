50 лет госперевороту в Чили. Пиночет как символ диктатуры

Всем известен хрестоматийный образ Че Гевары - с его уверенным взглядом, устремленным вдаль. В среде хиппи 1960-х "команданте Че" превратился в икону молодежной культуры, стал символом революционера-идеалиста.

Фотографии же Аугусто Пиночета, напротив, олицетворяют типичного диктатора. Генерал, свергнувший в ходе военного переворота 11 сентября 1973 года законно избранное правительство президента Сальвадора Альенде в Чили, негативно представлен в европейском общественном мнении - сильнее, чем любой другой латиноамериканский диктатор. Но почему именно Пиночет?

Путч под объективами телекамер

Государственный переворот в Чили потряс мир больше, чем путч в Бразилии в 1964 году. Не в последнюю очередь это связано с присутствием СМИ, убеждена историк Каролин Муан, профессор политической и культурной истории Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин во Франции. "Этот переворот произошел не посреди ночи и не в тайне, а перед включенными телекамерами. В Чили было много журналистов, поэтому заснятые кадры быстро замелькали на телеэкранах даже за рубежом, - пояснила Муан в интервью DW.

Фото Пиночета в темных очках стали символом диктаторского правления Фото: AFP/epa/dpa/picture-alliance

Возможно, именно это и было целью заговорщиков, подозревает историк: "Военные хотели, чтобы люди увидели, что произошло. Они хотели произвести впечатление не только на своих политических противников, но и на сторонников внутри страны и за ее пределами". И эти сцены отпечатались в коллективной памяти. Фотографии бомбардировки президентского дворца "Ла Монеда" обошли весь мир, как и снимок Пиночета, на котором он изображен в военной форме, в темных очках и с невыразительным лицом сидящим перед своими подчиненными.

Для Жоана дель Алькасара, профессора современной истории Университета Валенсии, Пиночет символизирует идеальную противоположность свергнутого президента Сальвадора Альенде. "Фигура доброжелательного, сочувствующего врача, безусловно, привлекательного человека контрастирует с одиозным образом неприятного, авторитарного, деспотичного и, более того, преступного военного", - указывает он в интервью DW, подчеркивая разницу в восприятии двух политиков.

Свергнутый Альенде был символической фигурой для левых интеллектуалов

Если рассматривать военный переворот в Чили на фоне холодной войны, то он приобретает измерение, далеко выходящее за пределы страны. "В Западной Германии и в Европе Альенде являлся важной и сильной символической фигурой для многих левых интеллектуалов, поскольку представлял демократический путь к социализму, - отмечает в беседе с DW Лассе Лассен (Lasse Lassen), историк и исследователь из Вюрцбургского университета. - Когда он был свергнут, особенно столь жестоким способом - с бомбардировками президентского дворца, Альенде стал ярким маяком для левых в Западной Европе. А Пиночет воплощал в себе образ врага".

Завернутое в пончо тело Сальвадора Альенде, покончившего жизнь самоубийством, путчисты выносят из президентского дворца Фото: El Mercurio/AP/picture alliance

Когда Каролина Муан оглядывается на то время и ситуацию, в которой находилась тогда Европа, она видит разбившиеся иллюзии. "Была, например, во Франции и Италии попытка объединить коммунистические и социалистические силы, - вспоминает историк. - Так же, как это продемонстрировало "Народное единство" - избирательный альянс левых и левоцентристских партий Чили во главе с Альенде". То, что там произошло, по словам Муан, стало примером для многих европейцев и породило большие надежды.

Сальвадор Альенде, июль 1971 года Фото: AP/picture alliance

"Путч положил конец этому проекту и разрушил такие надежды", - признается историк. Несмотря на это, после государственного переворота, совершенного Пиночетом, коммунистическая, а также социалистическая партии Чили очень быстро развернули масштабную международную кампанию по всему миру.

Она не только представила Пиночета в качестве живого воплощения зла, но и прославила его оппонента - свергнутого президента. "Альенде был тем, кто хотел защитить демократию в Чили и погиб за нее. В Европе образ героев, готовых умереть за свои идеи, также вызывает сильные эмоции", - добавляет французский историк. При том, что, по ее словам, различные партии, входившие в правительство "Народного единства", не всегда были действительно едины: "Но всегда говорилось, что правительство Альенде - жертва диктатуры. Никогда не было публичных разговоров о внутренних противоречиях. Царил своего рода миф".

Акция памяти жертв диктатуры Пиночета. Чилийцы держат в руках портреты их исчезнувших родственников, сентябрь 2013 года Фото: Sebastian Silva/AFP/Getty Images

Жестокие репрессии со стороны путчистов

Однако не только европейских левых шокировал уровень жестокости путчистов в Чили в ходе военного переворота - хотя, конечно, репрессии имели место и при других диктаторских режимах в Латинской Америке. "Этот военный переворот особо выделяется своей жестокостью, своей крайней порочностью", - подчеркивает Хоан дель Алькасар

Чилийские солдаты сжигают марксистскую литературу в Сантьяго, 26 сентября 1973 года Фото: AFP/Getty Images

Со своей стороны, историк Лассе Лассен считает, что на Западе знание о нарушениях прав человека в Чили и одновременная политизация европейцев в период напряженности во время холодной войны способствовали тому, что военный путч в Чили занимает особое место в сознании людей. Однако, по мнению Лассена, "ни Франко, ни Пиночет не были осуждены, как Гитлер, даже в своих собственных странах. Это сложный процесс, затянувшийся и политически не лишенный полемики".

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