Экс-президент Чили погиб при крушении вертолета

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета. Об этом на пресс-конференции во вторник, 6 февраля, заявила глава МВД Чили Каролина Тоа. Чилийский президент Габриэль Борич объявил национальный траур и приказал провести государственные похороны.

Крушение произошло на территории коммуны Лаго-Ранко: Пиньера, который сам управлял вертолетом, во время сильного дождя не справился с управлением, и борт рухнул в озеро Ранко. Помимо бывшего главы государства, в вертолете находилось еще три человека, они выжили и смогли самостоятельно добраться до берега. Экстренные службы извлекли тело Себастьяна Пиньеры из воды.

Консерватор Себастьян Пиньера дважды занимал пост президента Чили - в 2010-2014 и 2018-2022 годах. Ему было 74 года.

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