Черногория

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич переболел коронавирусом, привился и резко критикует тех, кто прививаться не хочет. На форуме современной русской культуры "СловоНово", прошедшем в Черногории, он рассказал Константину Эггерту, почему голосовал на выборах в Госдуму, как разногласия по Крыму сказались на общении с друзьями и почему ему не интересна музыка современных рэперов.
В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.