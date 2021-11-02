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Черногория

Schrammsteine in der Sächsischen Schweiz, Sachsen - mountain Schrammsteine in Saxon Switzerland in autumn, Germany

Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе 02.11.2021

Осенняя природа - во всей красе. Сегодня мы покажем вам маршруты, по которым можно гулять, наслаждаясь самыми лучшими видами - от Австрии до Черногории.
ANTALYA, TURKEY - MAY 23: Hotelier and businessman Telman Ismailov poses for a photograph on the launch day of the Mardan Palace at his private house next to the Mardan Palace Hotel on May 23, 2009 in Antalya, Turkey. Mariah Carey, Seal and Tom Jones have all been hired to perform at the launch of Europe's most expensive luxury resort - the USD1.65 billion Mardan Palace Hotel on the Turkish Riviera. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории 22.10.2021

Задержанный по запросу властей РФ и арестованный в Подгорице экс-владелец Черкизовского рынка освобожден из-под стражи, сообщил его адвокат. Экстрадиция Исмаилову больше не грозит.
April 2021 *** Montenegro passport, the author is Radomir Kračković

Черногория обнародовала имена получателей "золотых паспортов" 13.10.2021

Россияне составляют большинство из более 160 получателей "золотых паспортов" Черногории, имена которых опубликовали власти в Подгорице.

Андрей Макаревич #вТРЕНДde: о музыке, песнях о колбасе, коронавирусе, выборах в Госдуму и Горбачеве 07.10.2021

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич переболел коронавирусом, привился и резко критикует тех, кто прививаться не хочет. На форуме современной русской культуры "СловоНово", прошедшем в Черногории, он рассказал Константину Эггерту, почему голосовал на выборах в Госдуму, как разногласия по Крыму сказались на общении с друзьями и почему ему не интересна музыка современных рэперов.

Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Адвокат подтвердила арест экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова 02.10.2021

Олигарх Тельман Исмаилов арестован в Черногории на 2 месяца, сообщила его адвокат. По ее словам, предприниматель подал в этой стране на политическое убежище.
ANTALYA, TURKEY - MAY 23: Hotelier and businessman Telman Ismailov poses for a photograph on the launch day of the Mardan Palace at his private house next to the Mardan Palace Hotel on May 23, 2009 in Antalya, Turkey. Mariah Carey, Seal and Tom Jones have all been hired to perform at the launch of Europe's most expensive luxury resort - the USD1.65 billion Mardan Palace Hotel on the Turkish Riviera. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

В Черногории задержан экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 02.10.2021

По информации балканских СМИ, бизнесмен был задержан в Подгорице по ордеру, выданному Россией. Официальных подтверждений его задержания пока нет.
Juni 2019 Badeort Budva an der Adria, Strand vor der Altstadt

Русские поехали в Черногорию. Зачем? 23.09.2021

Стартует независимый фестиваль современной русской культуры "СловоНово". В Будву снова съехались писатели, поэты, музыканты и художники.

German Chancellor Angela Merkel was received today in Tirana with an official ceremony in Tirana

Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам 14.09.2021

Глава правительства Германии встретилась с премьер-министрами Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся к членству в ЕС.
A demonstrator walks in front of a barricade set on fire during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 5, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки человек 05.09.2021

В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
Demonstrators set up a barricade during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 4, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В Черногории протестуют из-за церемонии Сербской православной церкви 05.09.2021

В черногорском Цетине сотни человек прорвали полицейское оцепление и строят баррикады. Они протестуют против проведения в их стране интронизации митрополита Иоанникия.
Belarus President Alexander Lukashenko gestures while addressing Prime Ministers from the Commonwealth of Independent States during a meeting, in Minsk, Belarus, Friday, May 28, 2021. Belarus' authoritarian leader is heading to Russia to seek assistance amid a bruising showdown with the European Union over the diversion of a flight to arrest a dissident journalist. Belarusian President Alexander Lukashenko is set to meet Friday with Russia's Vladimir Putin at his Black Sea residence in Sochi. (Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP)

Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси 14.07.2021

Ограничения на ввоз нефтепродуктов, удобрений и табачных изделий из Беларуси ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.
Flughafen Frankfurt Rhein-Main. Frankfurt Airport. Eine Boeing 737-8ZM der weißrussischen Fluggesellschaft Belavia, im Landeanflug von Osten auf die Südbahn.

Страны-нечлены ЕС присоединились к запрету для самолетов "Белавиа" 21.06.2021

Допуск "Белавиа" в их воздушное пространство закрыли Сербия, Черногория, Норвегия и ряд других государств Европы. Они пояснили, что приведут свою политику в соответствии с решением Совета Евросоюза.

Черногория: по уши в долгах перед Китаем (07.06.2021) 07.06.2021

Черногория взяла в долг у Китая миллиард евро - на строительство автомагистрали китайскими же фирмами. Обслуживать кредит страна не может. ЕС в помощи отказал. Китай может получить какой-нибудь объект инфраструктуры.

Кто на самом деле сбил MH-17 в Донбассе: процесс перешел в решающую фазу. DW Новости (07.06.2021) 07.06.2021

В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.
European Parliament President David Sassoli attends an extraordinary plenary session of the EU Parliament following an EU leaders summit, in Brussels, Belgium July 23, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС 06.06.2021

Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.
27.03.21 *** People wait in line to receive a dose of the AstraZeneca vaccine at Belgrade Fair makeshift vaccination center in Belgrade, Serbia, Saturday, March 27, 2021. Thousands of vaccine-seekers from Serbia's neighboring states have flocked to Belgrade after Serbian authorities offered free coronavirus jabs for foreigners if they show up over the weekend. Many arriving with their entire families, long lines of Bosnians, Montenegrins, North Macedonians and even Albanians formed Saturday in front of the main vaccination center in the Serbian capital. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Тысячи иностранцев приехали в Сербию за бесплатной прививкой от COVID-19 27.03.2021

Власти Сербии предложили 27 и 28 марта бесплатно привить всех желающих иностранцев от коронавируса. Граждане Черногории, Республики Северная Македония, а также Боснии и Герцеговины устроили ажиотаж.
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