В Черногории задержан экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

В столице Черногории Подгорице в пятницу, 1 октября, задержан бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, бизнесмен Тельман Исмаилов, объявленный в розыск властями России. По данным местных СМИ, основанием для задержания Исмаилова стал ордер, выданный РФ. Об этом сообщили издания Vijesti и Dan со ссылкой на неофициальные осведомленные источники, в частности в полиции.



Адвокат предпринимателя Марина Русакова подтвердила интернет-порталу "Медуза", что у нее "есть информация" о задержании бизнесмена, но отказалась отвечать на другие вопросы, добавив, что сейчас с Исмаиловым нет связи. В посольстве России в Подгорице "Интерфаксу" заявили, что пока не получали от властей Черногории официальных сообщений о задержании Тельмана Исмаилова.

Уголовные дела Исмаилова

Уроженец Азербайджана, основатель и президент группы компаний АСТ (сокращение от Алекпер - Сархат - Тельман, имен Исмаилова и двух его сыновей. - Ред.) Тельман Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с претензиями правоохранительных органов к деятельности его главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего в Москве центра мелкооптовой торговли. Рынок, неофициально прозванный "Черкизоном", был закрыт в том же году, когда власти выявили там многочисленные нарушения. В 2015 году Исмаилов был признан банкротом.

В 2017 году в России Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинение в убийстве двух предпринимателей - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. Брат бизнесмена Рафик в 2020 году был признан виновным в обоих этих преступлениях и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Исмаилов был еще в 2018 году объявлен в розыск.

Весной 2019 года прокуратура швейцарского Цюриха возбудила против Исмаилова уголовное дело по обвинению в трех экономических преступлениях - в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, в фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в растрате активов.

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