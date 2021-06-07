 Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории | Новости из Германии о Европе | DW | 22.10.2021

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Европа

Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории

Задержанный по запросу властей РФ и арестованный в Подгорице экс-владелец Черкизовского рынка освобожден из-под стражи, сообщил его адвокат. Экстрадиция Исмаилову больше не грозит.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Черногория предоставила политическое убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову. Задержанный 1 октября по запросу российских властей и арестованный в Подгорице бизнесмен был освобожден из-под стражи в пятницу, 22 октября, сообщил местному изданию Pobjeda адвокат Исмаилова Милош Вуксанович.

Ранее, еще до задержания, бизнесмен успел подать прошение об убежище, а поскольку после проведенной проверки решение по этому вопросу оказалось положительным, Исмаилову больше не грозит экстрадиция в Россию, сообщили в МВД Черногории. Власти страны предоставили ему международную защиту. Решение об его аресте отменено.

РФ обвиняет Исмаилова в убийствах

В 2015 году Исмаилов был признан в России банкротом, а в 2017 году ему заочно предъявили обвинение в убийстве двух предпринимателей - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия.

Брат бизнесмена Рафик в 2020 году был признан виновным в обоих этих преступлениях и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Тельман Исмаилов был объявлен в розыск в 2018 году. По этому делу также проходит еще один его брат Вагиф, тоже покинувший Россию. Оба они арестованы в России заочно.

В 2019 году прокуратура швейцарского Цюриха возбудила против Тельмана Исмаилова уголовное дело по обвинению в экономических преступлениях.

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    Автор: Александра Елкина


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