Адвокат подтвердила арест экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова подтвердила его задержание в Черногории. "Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано", - заявила юрист Марина Русакова "Интерфаксу".
По ее словам, ранее Исмаилов запросил в Черногории политическое убежище, в настоящее время проводится проверка в данной связи. "Это также одно из оснований обжалования", - добавила она. Если власти Черногории откажут бизнесмену в политическом убежище, его экстрадиция может занять до двух месяцев.
Накануне черногорские издания Vijesti и Dan со ссылкой на неофициальные осведомленные источники, в частности в полиции, написали о задержании объявленного Россией в розыск Исмаилова в столице страны Подгорице. По их данным, олигарх задержан по ордеру РФ.
Уголовные дела Исмаилова
Уроженец Азербайджана, основатель и президент группы компаний АСТ (сокращение от Алекпер - Сархат - Тельман, имен Исмаилова и двух его сыновей. - Ред.) Тельман Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с претензиями правоохранительных органов к деятельности его главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего в Москве центра мелкооптовой торговли. Рынок, неофициально прозванный "Черкизоном", был закрыт в том же году, когда власти выявили там многочисленные нарушения. В 2015 году Исмаилов был признан банкротом.
В 2017 году в России Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинение в убийстве двух предпринимателей - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. Брат бизнесмена Рафик в 2020 году был признан виновным в обоих этих преступлениях и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Исмаилов был еще в 2018 году объявлен в розыск.
Весной 2019 года прокуратура швейцарского Цюриха возбудила против Исмаилова уголовное дело по обвинению в трех экономических преступлениях - в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, в фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в растрате активов.
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Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
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В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
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Как работала схема по отмыванию денег из России
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
Автор: Александра Елкина