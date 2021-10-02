Адвокат подтвердила арест экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова подтвердила его задержание в Черногории. "Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано", - заявила юрист Марина Русакова "Интерфаксу".

По ее словам, ранее Исмаилов запросил в Черногории политическое убежище, в настоящее время проводится проверка в данной связи. "Это также одно из оснований обжалования", - добавила она. Если власти Черногории откажут бизнесмену в политическом убежище, его экстрадиция может занять до двух месяцев.

Накануне черногорские издания Vijesti и Dan со ссылкой на неофициальные осведомленные источники, в частности в полиции, написали о задержании объявленного Россией в розыск Исмаилова в столице страны Подгорице. По их данным, олигарх задержан по ордеру РФ.

Уголовные дела Исмаилова

Уроженец Азербайджана, основатель и президент группы компаний АСТ (сокращение от Алекпер - Сархат - Тельман, имен Исмаилова и двух его сыновей. - Ред.) Тельман Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с претензиями правоохранительных органов к деятельности его главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего в Москве центра мелкооптовой торговли. Рынок, неофициально прозванный "Черкизоном", был закрыт в том же году, когда власти выявили там многочисленные нарушения. В 2015 году Исмаилов был признан банкротом.

В 2017 году в России Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинение в убийстве двух предпринимателей - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. Брат бизнесмена Рафик в 2020 году был признан виновным в обоих этих преступлениях и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам Исмаилов был еще в 2018 году объявлен в розыск.

Весной 2019 года прокуратура швейцарского Цюриха возбудила против Исмаилова уголовное дело по обвинению в трех экономических преступлениях - в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, в фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в растрате активов.

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