Россия выдала Германии гражданина Азербайджана Эльшада Азизова (Ельшада Гуламмирзаева), обвиняемого в совершении взрыва. Об этом в субботу, 10 июля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, передача мужчины представителям правоохранительных органов ФРГ состоялась в московском аэропорту Домодедово.

Азизов был задержан в период проведения ЧМ по футболу-2018

Как отметили в МВД, Азизов был задержан в июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода в рамках обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу-2018. Ему вменили в вину совершение двух грабежей.

Московский районный суд города Нижнего Новгорода приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

"После отбытия наказания было принято решение о передаче фигуранта немецкой стороне", - уточнила Волк.

Гражданин Азербайджана находился в розыске по запросу полиции Саарбрюккена

Азизов находился в международном розыске по запросу полиции Саарбрюккена (федеральная земля Саар). Гражданину Азербайджана инкриминируется в ФРГ попытка убийства. В 2016 году он привел в действие ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в это время находились люди. По предварительным данным, нападение произошло в ходе межэтнических столкновений.

Ранее, в сентябре 2020 года, ФРГ экстрадировала троих россиян по запросу Генпрокуратуры РФ. Одного из них собирались судить по статье о покушении на взятку. Второго обвиняли в убийстве. Третий, по версии следствия, совершил кражу. В доставке обвиняемых тогда помогали сотрудники Интерпола.

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