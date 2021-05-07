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В Индии острая нехватка медицинского кислорода. Мест в больницах не хватает. Рискуя жизнью, волонтеры пытаются помочь заболевшим.
Амплитуда подземного толчка составила 7,2. Экстренные службы предупредили об угрозе цунами, но вскоре отменили это предупреждение.
В городах Японии прошли минуты молчания. Премьер Ёсихидэ Суга возложил цветы в память о погибших и пропавших в результате землетрясения и цунами. Разгул стихии привел к катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Видимых признаков произошедшей катастрофы в Фукусиме почти не осталось. Но часть территории по-прежнему загрязнена, а десятки тысяч жителей до сих пор не вернулись в свои дома.
Число заболевших COVID-19 в регионах РФ бьет рекорды первой волны. Больше всего страдает Сибирь. Не надеясь на поддержку государства, местные жители сами пытаются помогать врачам. Подробности - у DW.
В провинции Измир на западе Турции разрушен целый ряд домов. Для греческого острова Самос в Эгейском море объявлено предупреждение о цунами.
Количество стихийных бедствий с 2000 года удвоилось. Эксперты ООН пришли к выводу, что главная причина этого - климатические изменения.
Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН. Премия присуждена не только за усилия в борьбе с голодом, подчеркнул Нобелевский комитет.
Близ побережья Ямайки произошло сильное землетрясение, специалисты предупреждают об угрозе цунами.
Для хранения радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" больше нет места, поэтому предлагается сливать ее в океан. С политической точки зрения, это скандал. Но у премьера Японии Абэ, похоже, есть тайный план.
Трое топ-менеджеров компании-оператора АЭС "Фукусима" невиновны в аварии, произошедшей в результате сильного цунами, счел суд. Решение может быть обжаловано.
На мировом рынке кокаина - тектонические сдвиги. Его тотальный рост вызван не столько рекордными урожаями коки, сколько технологиями, растущей конкуренцией, уплощенными структурами и новыми пунктами доставки в Европу.
Власти Индонезии расширили зону отчуждения вокруг кратера вулкана Анак-Кракатау. Накануне участились выбросы горячего пепла и сгустились облака дыма.
Не менее 1500 человек получили ранения, более 150 человек числятся пропавшими без вести.
Возможной причиной цунами, унесшего жизни более 220 человек, спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Число раненых составило около 850 человек.
Разрушения не позволяют доставлять гуманитарную помощь всем пострадавшим. Сроки для проведения операций по поиску выживших подходят к концу.
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