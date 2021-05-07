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Цунами

Коронавирусное цунами: в Индии острая нехватка кислорода (06.05.2021) 07.05.2021

В Индии острая нехватка медицинского кислорода. Мест в больницах не хватает. Рискуя жизнью, волонтеры пытаются помочь заболевшим.

Strong quake in northeastern Japan The fallen gate of a house is seen on a street in Koori, Fukushima Prefecture, on Feb. 14, 2021, after an earthquake with a magnitude of 7.3 struck northeastern Japan late on Feb. 13. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

В Японии вновь произошло сильное землетрясение 20.03.2021

Амплитуда подземного толчка составила 7,2. Экстренные службы предупредили об угрозе цунами, но вскоре отменили это предупреждение.
Japan's Prime Minister Yoshihide Suga bows in front of the altar for victims of the March 11 earthquake and tsunami at the national memorial service on the 10th anniversary of the disaster, in Tokyo, Japan March 11, 2021. Behrouz Mehri/Pool via REUTERS

Япония почтила память жертв сильнейшего землетрясения в своей истории 11.03.2021

В городах Японии прошли минуты молчания. Премьер Ёсихидэ Суга возложил цветы в память о погибших и пропавших в результате землетрясения и цунами. Разгул стихии привел к катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Workers walk near No. 2 and No. 3 reactor buildings at the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan March 1, 2021. Picture taken March 1, 2021. REUTERS/Sakura Murakami

Как живет Фукусима спустя десять лет после аварии на АЭС 11.03.2021

Видимых признаков произошедшей катастрофы в Фукусиме почти не осталось. Но часть территории по-прежнему загрязнена, а десятки тысяч жителей до сих пор не вернулись в свои дома.
04.11.2020 The volunteers who drive doctors around Krasnoyarsk for house visits pose for a photo together ahead of another busy day. Aleksei Zykov via Emily Sherwin

"Это не вторая волна, а цунами": как Сибирь борется с коронавирусом 07.11.2020

Число заболевших COVID-19 в регионах РФ бьет рекорды первой волны. Больше всего страдает Сибирь. Не надеясь на поддержку государства, местные жители сами пытаются помогать врачам. Подробности - у DW.
IZMIR, TURKEY - OCTOBER 30: A man walks among debris of collapsed buildings after a magnitude 6.6 quake shook Turkey's Aegean Sea coast, in Izmir, Turkey on October 30, 2020. Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В результате землетрясения на западе Турции ранены свыше 400 человек, есть погибшие 30.10.2020

В провинции Измир на западе Турции разрушен целый ряд домов. Для греческого острова Самос в Эгейском море объявлено предупреждение о цунами.

Local residents carry salvaged belongings as they wade through a flooded area during a heavy monsoon rains in Yar Mohammad village near Karachi, Pakistan, Thursday, Aug. 27, 2020. Pakistan's military said it will deploy rescue helicopters to Karachi to transport some 200 families to safety after canal waters flooded the city amid monsoon rains. (AP Photo/Fareed Khan) |

ООН: Изменение климата увеличивает число природных катастроф 13.10.2020

Количество стихийных бедствий с 2000 года удвоилось. Эксперты ООН пришли к выводу, что главная причина этого - климатические изменения.
May 2015, Jonglei State, South Sudan. Group watching helicopter of WFP. On 20 February 2017, the United Nations declared a famine in parts of former Unity State of South Sudan and warned that it could spread rapidly without further action. The World Food Programme reported that 40% of the South Sudanese population (4.9 million people) needed food urgently and at least 100,000, according to the UN, were in imminent danger of death by starvation. The reports also warned that about 5.5 million people, half of South Sudan's population, are expected to suffer food shortages and insecurity by July 2017. According to Jeremy Hopkins, the South Sudan representative for the UN children's agency, more than 200,000 children are at risk of death from malnutrition in the country. (Photo by Maciej Moskwa/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Нобелевская премия мира-2020. Что нужно знать о ее лауреате 09.10.2020

Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН. Премия присуждена не только за усилия в борьбе с голодом, подчеркнул Нобелевский комитет.
This picture taken on March 11, 2011 by Sadatsugu Tomizawa and released via Jiji Press on March 21, 2011 shows tsunami waves hitting the coast of Minamisoma in Fukushima prefecture. The number of people confirmed dead or listed as missing in Japan neared 22,000, 10 days after a massive earthquake and tsunami struck the country's northeast coast. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo credit should read SADATSUGU TOMIZAWA/AFP/Getty Images)

Предупреждение о цунами объявлено на Кубе и Ямайке 28.01.2020

Близ побережья Ямайки произошло сильное землетрясение, специалисты предупреждают об угрозе цунами.

25.02.2016++++++FEBRUARY 25: A general view of radiation contaminated water tanks and the damaged reactors at Fukushima Daiichi nuclear power plant. Five years on, the decontamination and decommissioning process at the Tokyo Electric Power Co.'s embattled Fukushima Daiichi nuclear power plant continues on February 25, 2016 in Okuma, Japan. March 11, 2016 marks the fifth anniversary of the magnitude 9.0 earthquake and tsunami which claimed the lives of 15,894, and the subsequent damage to the reactors at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant causing the nuclear disaster which still forces 99,750 people to live as evacuees away from contaminated areas. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) (c) Getty Images/C. Furlong

Последствия аварии на "Фукусиме": попадет ли радиоактивная вода в океан 20.09.2019

Для хранения радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" больше нет места, поэтому предлагается сливать ее в океан. С политической точки зрения, это скандал. Но у премьера Японии Абэ, похоже, есть тайный план.
People head for the trial of the rendition of judgment on TEPCO former executives in front of the Tokyo District Court in Tokyo on Sep. 19, 2019. Tsunehisa Katsumata, former chairman of Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.(TEPCO), Sakae Muto, former vice president, and Ichiro Takekuro, former vice president, were charged with professional negligence resulting in death and injury in connection with the Fukushima No.1 Power Plant nuclear accident caused by tsunami that struck the plant following a powerful earthquake on March 11, 2011. They found innocent of a crime. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

Экс-руководители АЭС "Фукусима" признаны невиновными в аварии 2011 года 19.09.2019

Трое топ-менеджеров компании-оператора АЭС "Фукусима" невиновны в аварии, произошедшей в результате сильного цунами, счел суд. Решение может быть обжаловано.
ARCHIV 2017 *** TOPSHOT - A soldiers stands guard in a coca field in Pueblo Nuevo, in the municipality of Briceno, Antioquia Department, Colombia, on May 15, 2017. The Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) leftist guerrillas inaugurated a plan to eradicate coca plantations and replace them with legal crops. / AFP PHOTO / Raul ARBOLEDA (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

Цунами из Южной Америки, или Эволюция кокаинового рынка в ЕС 28.12.2018

На мировом рынке кокаина - тектонические сдвиги. Его тотальный рост вызван не столько рекордными урожаями коки, сколько технологиями, растущей конкуренцией, уплощенными структурами и новыми пунктами доставки в Европу.
A plume of ash rises as Anak Krakatau erupts in Indonesia, December 23, 2018, in this picture obtained from social media. Susi Air/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

В Индонезии повышен уровень опасности вулкана Анак-Кракатау 27.12.2018

Власти Индонезии расширили зону отчуждения вокруг кратера вулкана Анак-Кракатау. Накануне участились выбросы горячего пепла и сгустились облака дыма.
CARITA, INDONESIA - DECEMBER 23: A rescue worker walks through the rubble from houses destroyed by a tsunami on December 23, 2018 in Carita, Indonesia. Over 220 people have reportedly been killed after a volcano-triggered tsunami hit the coast around Indonesia's Sunda Strait on Saturday night, injuring over 600 people. (Photo by Ed Wray/Getty Images)

Число жертв цунами в Индонезии превысило 400 человек 25.12.2018

Не менее 1500 человек получили ранения, более 150 человек числятся пропавшими без вести.
People look for salvageable items from a damaged home on Carita beach on December 23, 2018, after the area was hit by a tsunami that may have been caused by the Anak Krakatoa volcano. - At least 43 people have been killed and nearly 600 injured in a tsunami in Indonesia that may have been caused by a volcano known as the child of the legendary Krakatoa, officials said on December 23. Hundreds of buildings were destroyed by the wave, which hit beaches without warning in South Sumatra and the western tip of Java about 9.30 pm local time (1430 GMT) on December 22, national disaster agency spokesman Sutopo Purwo Nugroho said in a statement. (Photo by SEMI / AFP) (Photo credit should read SEMI/AFP/Getty Images)

Сотни человек стали жертвами цунами в Индонезии 23.12.2018

Возможной причиной цунами, унесшего жизни более 220 человек, спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Число раненых составило около 850 человек.

06.10.2018 PALU, INDONESIA - OCTOBER 06: Damaged houses and vehicles are seen after being hit by the earthquake and tsunami waves, in the city of Palu, Central Sulawesi, Indonesia on October, 06 2018. Death toll from earthquake, tsunami rises to 1,649, says countryÄôs disaster management agency. Selman Tur / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Число жертв стихии в Индонезии превысило 1750 человек 07.10.2018

Разрушения не позволяют доставлять гуманитарную помощь всем пострадавшим. Сроки для проведения операций по поиску выживших подходят к концу.
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