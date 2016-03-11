В Японии вновь произошло сильное землетрясение

В Японии в субботу, 20 марта, вновь произошло сильное землетрясение в северо-восточной части страны. По сообщениям местных СМИ, сила подземного толчка составила 7,2 балла. Экстренные службы предупредили об угрозе цунами - прибрежные районы может накрыть волна высотой до одного метра.

Подземный толчок ощущался и в Токио. Не менее 200 домохозяйств остались без света. Совсем недавно в этом регионе произошло другое землетрясение, не приведшее, однако, к серьезным последствиям.

Десять лет назад землетрясение возле этого же побережья повлекло за собой опустошительное цунами, в результате которого погибли почти 20 тысяч человек. Природная катастрофа привела и к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".

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