 Центробанк Китая поддержит экономику страны на фоне вспышки коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2020

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Мир

Центробанк Китая поддержит экономику страны на фоне вспышки коронавируса

В КНР от болезни, вызываемой коронавирусом, умерли более 300 человек. Центробанк Китая обеспечит стабильность на валютно-финансовом рынке страны на фоне эпидемии.

На вокзале в Пекине, 2 февраля 2020 года

На вокзале в Пекине, 2 февраля 2020 года

Центральный банк Китая намерен поддержать экономику страны, пострадавшую в результате вспышки коронавируса. Центробанк КНР сообщил в воскресенье, 2 февраля, что выведет на рынки 3 февраля ликвидность на сумму 1,3 триллиона юаней (156 млрд евро). После этого общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Контекст

Китайские власти, хотя сначала и замалчивали факты о коронавирусе, принимают более эффективные меры, чем в 2003 году. Но КНР еще предстоит до конца пройти это испытание, считает немецкий журналист Франк Зирен. (01.02.2020)

Средства будут выведены посредством операций обратного РЕПО. Это сделка, при которой ценные бумаги покупаются и одновременно заключается соглашение об их обратной продаже по заранее оговоренной цене. Накануне Центробанк Китая заявил, что намерен обеспечить стабильность на валютно-финансовом рынке страны на фоне эпидемии коронавируса.

Число зараженных вирусом и погибших в Китае растет

В КНР, по данным властей, число пациентов, скончавшихся от легочной болезни, вызываемой коронавирусом, достигло 304 человек. Всего в Китае признаки заражения выявлены у 14 300 пациентов. Только за сутки с 31 января по 1 февраля в кризисной провинции Хубэй от пневмонии скончались 45 пациентов, более 2500 заразились вирусом.

2 февраля был зафиксирован первый случай смерти зараженного коронавирусом пациента за пределами Китая. Жертвой инфекции стал 44-летний китаец из города Ухань, скончавшийся на Филиппинах.В мире зафиксировано более 14 500 тысяч случаев заболевания, 178 из них за пределами Китая. 

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  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

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  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 30 января в Китае от коронавируса умерли 179 человек, подтвержденных случаев заражения - более 7800.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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