Хроника пандемии: Lufthansa в июне запустит рейсы по 20 направлениям

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 продолжает расти. Сейчас вирусом этого типа, который вызывает пневмонию COVID-19, заражены более 5,3 млн человек во всем мире. По данным международной группы волонтеров Worldometers, скончались от нее более 340 тысяч человек. Выздоровели – более 2,2 млн. человек. DW следит за событиями воскресенья, 24 мая.

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Акции против ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса, показывают, что общество в Германии открытое, заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) в интервью газете Welt am Sonntag. "Наша демократия и наше правовое государство работают", - сказал политик.

Он приветствовал выступления участников таких акций за свободу собраний и добавил, что появления на них в том числе и сторонников "абсурдных теорий" не избежать. Основные права были на время серьезно ограничены в первую волну пандемии и частично остаются таковыми, говорит Шойбле. Но правительство и парламент регулярно проверяют то, насколько уместны эти ограничения для защиты здоровья, указывает он и подчеркивает, что основные права никогда не были отменены.

Накануне в нескольких городах Германии прошли акции против ограничительных мер, которые приняты из-за распространения SARS-CoV-2.

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В Бразилии от коронавируса в субботу, 23 мая, скончались 965 человек. Всего от COVID-19 в стране умерли более 22 тысяч человек. Вирусом в Бразилии на настоящий момент заражены более 347 тысяч жителей, суточный прирост зараженных составил 16 508 человек. Бразилия по числу инфицированных сейчас занимает второе место в мире, Россия – на третьем.

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Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне примерно по 20 направлениям, в том числе на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня Lufthansa, Swiss и Eurowings начнут использовать 160 самолетов из имеющихся у них 760. Ожидается, что действующие запреты на поездки отменят с середины июня.

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Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) разработало 66 мер для успешного перезапуска индустрии в Германии после пандемии, сообщает газета Welt am Sonntag. Объединение, в частности, выступает за сохранение открытости для иностранных инвесторов, поддержку инноваций и против бюрократии. "Чрезмерная бюрократия сжирает время, нервы и деньги в компаниях любого размера, отрасли и в любых регионах", - говорит президент BDI Дитер Кемпф (Dieter Kempf). Такая бюрократия препятствует инновациям, подчеркивает он. Список мер организация представит правительству в понедельник, 25 мая.

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Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) объяснил готовящуюся отмену ограничений. В марте власти земли, по его словам, принимали решения исходя из того, что будет инфицировано около 60 тысяч человек, сейчас таковых 245.

"Этот успех доказывает, что жесткие меры были введены правильно, но также и вынуждает нас сейчас подводить реалистичные итоги и действовать. А это означает: В Тюрингии я советую снять меры", - сказал Рамелов газете Bild am Sonntag. Ожидается, что в начале июня в Тюрингии перестанут действовать нормы о социальной дистанции и ношении масок. Всеобщий локдаун местные власти хотят заменить мерами локального характера в случае, если в них возникнет необходимость.

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В Москве за последние сутки от COVID-19 скончались 59 человек, сообщают в столичном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. Это минимальное число, начиная с 15 мая. Всего в столице от коронавируса умерли около двух тысяч человек, сообщает "Интерфакс".

Хроника пандемии 23 мая >>>

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