Хроника пандемии: число инфицированных в мире превысило 3,5 млн человек

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет свыше 3,5 млн человек. Из них от последствий вируса скончались около 250 тысяч, выздоровели более 1,1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 4 мая (время московское).

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В Беларуси число выявленных случаев коронавируса выросло на 784 до 17 489. За минувшие сутки скончались четыре человека, общее число летальных исходов увеличилось до 103, сообщило министерство здравоохранения в телеграм-канале. При этом за 24 часа выздоровели 63 пациента. В общей сложности белорусские власти провели более 211 тысяч тестов на коронавирус.

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По оценке группы исследователей Боннского университета, реальное число инфицированных коронавирусом в Германии может составлять 1,8 миллиона человек. К такому выводу пришла группа вирусологов под руководством Хендрика Штрека (Hendrik Streeck), которые провели широкомасштабное исследование в Хайнсберге на западе ФРГ, ставшем одним из эпицентров эпидемии после карнавальной вечеринки в середине февраля. На основе полученных данных ученые провели модельный расчет и оценили возможные показатели оставшихся не выявленными заражений.

Число случаев SARS-CoV-2 во всем мире превысилло 3,5 миллиона

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По данным Института имени Джона Хопкинса, число инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире превысило 3,5 миллиона. При этом более 1,125 миллиона человек выздоровели, более 247 тысяч скончались. Остальные случаи пока являются активными. Лидером по числу выявленных заражений по-прежнему являются США, где опасный возбудитель подтвержден у 1,16 миллиона человек. Данные на сайте волонтеров Worldometer несколько отличаются. Там сообщается о 3,58 миллиона инфицированных, 1,16 миллиона выздоровевших и 248 тысяче летальных исходов.

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Второй день подряд число новых выявленных случаев коронавируса в РФ превышает 10 тысяч. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 581 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 5 352 (50,6%) без клинических проявлений, Москва - 5 795", - заявил оперативный штаб. Тем самым общее число зарегистрированных заражений SARS-CoV-2 в России выросло до 145 268. За последние сутки от коронавируса скончались 76 человек, 35 из них в Москве. Таким образом общий показатель летальных исходов в Росии возрос до 1356.

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В Покровском Хотьковом монастыре за 10 дней скончался второй протоиерей. На сайте монастыря сообщается, что 65-летний клирик Евгений Корчуков умер 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он являлся штатным священником женского монастыря на протяжении 22 лет. 24 апреля в реанимации Российского геронтологического научно-клинического центра от воспаления лёгких скончался 70-летний протоиерей того же монастыря Владимир Верига.

В Центральной Азии - более 7 тысяч случаев SARS-CoV-2

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Число выявленных заражений коронавирусом в странах Центральной Азии за последние 24 часа выросло на 207 до 7082. Общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе составляет 49 человек, за сутки скончались два человека, один из них в Казахстане, другой - в Узбекистане. При этом из больниц выписаны 148 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 2978 человек, сообщили профильные ведомства Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

В Казахстане число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 3964, в Киргизии - до 830, в Узбекистане - до 2160, в Таджикистане - до 128.

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После девяти недель жесткого карантина в Италии впервые отменили ряд ограничительных мер. 60 миллионов итальянцев вновь могут совершать прогулки и посещать родственников. Возобновляют работу промышленные предприятия и строительные компании. Открываются магазины, а ресторанам разрешено продавать еду на вынос. При этом по-прежнему не рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

При этом власти 20 областей Италии самостоятельно определяли, в каком объеме будут сняты ограничения на первом этапе. В частности, различия касаются доступа к пляжам: в Лигурии они открыты в полном объеме, в Эмилии-Романье закрыты, а на пляжах Марке разрешены только прогулки. Жителям всей Италии запрещено выезжать в другие регионы страны.

В Германии начался второй этап смягчения локдауна

++09.00++

В Германии вступил в силу второй этап ослабления локдауна. Во многих федеральных землях разрешили возобновить работу парикмахерам, а церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих. Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек.

В ряде земель разрешили открыть все магазины и торговые центры независимо от величины их торговой площади. Кроме того, во многих регионах возобновляется очное преподавание в классах, которым в следующем году предстоит сдавать выпускные экзамены, а также в последних - четвертых - классах начальных школ. Учащиеся выпускных классов вернулись в школы еще в апреле, остальные пока продолжают учиться дома.

Урок в одной из школ Йены

++08.30++

Правительство Японии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 мая. Соответствующее решение будет принято еще сегодня, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутори Нисимура в парламенте. Режим ЧП в настоящее время действует до 6 мая - последнего дня каникул.

++08.00++

С 4 по 7 мая состоятся рейсы по эвакуации россиян из девяти стран- Германии, Таиланда, США, Вьетнама, Турции, Таджикистана, Китая, Израиля и Японии, сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В частности, запланированы рейсы Барлин - Казань - Новосибирск, Бангкок - Санкт-Петербург - Москва, Лос-Анджелес - Санкт- Петербург - Москва, Камрань - Владивосток, Камрань - Санкт-Петербург - Москва, Анталия - Ростов-на-Дону - Уфа, Душанбе - Сургут - Екатеринбург, Шанхай - Санкт-Петербург - Москва, Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург.

В Германии - 679 новых заражений за сутки

++07.30++

В Германии число новых заражений SARS-CoV-2 за последние сутки составило 679. Общий показатель случаев коронавируса в стране за все время пандемии тем самым возрос до 163 175, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа от последствий инфекции скончались 43 человека, общее число летальных исходов увеличилось до 6692.

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В соцсети Facebook прошла пятичасовая трансляция благотворительного онлайн-концерта "Я за Индию", которую посмотрели десятки тысяч человек. В мероприятии участвовали свыше 70 индийских звезд, включая "короля Болливуда" Шахруха Хана, победительницу конкурса "Мисс мира 2000" Приянку Чопра и капитана сборной Индии по крикету Вирата Кохли, а также британский рок-музыкант Мик Джаггер и американский актер Уилл Смит. По предварительным оценкам организаторов, удалось собрать 37,5 млн индийских рупий (453 000 евро). Средства распределят между сотней организаций, которые оказывают помощь нуждающимся в свете пандемии COVID-19.

Уборка мусора на Эвересте

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Власти Непала отложили на неопределенный срок операцию по очистке от мусора горы Эверест. На высочайшей точке планеты скопились сломанные палатки, упаковки из-под еды, пустые бутылки и выработанные кислородные баллоны. Средства на проведение операции были заложены в бюджет страны.

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В материковом Китае за прошедшие сутки были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, все ввезены из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зафиксировано.

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Новая Зеландия объявила об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Это произошло впервые с середины марта.

Трамп уверен в появлении вакцины до конца года

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что вакцина против коронавируса будет готова к концу 2020 года. В свою очередь, главный инфекционист и иммунолог США Энтони Фаучи ранее допустил появление вакцины к январю 2021-го, но подчеркнул, что "не может гарантировать" этого.

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Из-за развития коронавирусной инфекции правительство Канады вкладывает 240 млн канадских долларов (155 млн евро) в расширение телемедицины и психологической помощи через интернет. Как сказал премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в воскресенье, вложенные деньги, в частности, должны способствовать созданию новых платформ и приложений, которые предоставят людям "стратегию борьбы со стрессом", связанным с пандемией.

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Граждане Великобритании, стран ЕС и государств Шенгенской зоны при въезде во Францию будут освобождены от необходимости обязательного 14-дневного карантина. Как заявили в Елисейском дворце, эта мера будет указана в законопроекте, касающемся продления режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 24 июля. Парламент Франции приступит к его рассмотрению 4 мая.

Сербия намерена отменить режим ЧП

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Сербия намерена с 7 мая отменить действующий в стране режим чрезвычайного положения. Как заявил в телевизионном интервью президент республики Александар Вучич, уровень заражения коронавирусной инфекцией достаточно замедлился, что позволяет возобновить работу торговых центров, кафе и ресторанов с учетом соблюдения правил социального дистанцирования. Также ожидается, что со следующей недели начнет нормально функционировать общественный транспорт.

Автомобили медиков в Нью-Йорке

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в воскресенье сообщили о 29 671 новых случаях заражения коронавирусом в стране за прошедшие сутки. Общее число инфицированных составило 1 122 486 человек. За сутки от COVID-19 умерло 1452 человека, всего с начала эпидемии зафиксировано 65 735 смертельных случаев.

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В Бразилии за минувшие сутки отмечено 4588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число зараженных в крупнейшей латиноамериканской стране превысило рубеж в сто тысяч (101 147). С момента начала пандемии от последствий пневмонии COVID-19 в Бразилии скончались 7025 пациентов.

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Власти Италии фиксируют заметное снижение числа смертных случаев от последствий заражения новым коронавирусом. В воскресенье, 3 мая, в стране от COVID-19 скончались 174 человека, что на 300 менее, чем днем ранее. В стране также отмечено 1389 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее их было 1900. Агентство Reuters, впрочем, отмечает, что и в предыдущие недели в воскресенье фиксировалось меньше случаев, чем в течение недели.

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В Москве за последние сутки "скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию". Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице. Всего с момента начала пандемии в Москве от последствий COVID-19 уже скончались 764 человека.



Хроника событий 3 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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